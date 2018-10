Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"090aab75-eaf1-4878-b529-ae24866afb2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendőrség elutasította az MNB feljelentését, így az Altus megússza az ügyet a jegybanki bírsággal.","shortLead":"A rendőrség elutasította az MNB feljelentését, így az Altus megússza az ügyet a jegybanki bírsággal.","id":"20181004_Dontott_a_rendorseg_nem_indul_nyomozas_Gyurcsanyek_cege_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=090aab75-eaf1-4878-b529-ae24866afb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848acfa3-5d18-4871-b62b-f52cabe66143","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Dontott_a_rendorseg_nem_indul_nyomozas_Gyurcsanyek_cege_ellen","timestamp":"2018. október. 04. 11:24","title":"Döntött a rendőrség, nem indul nyomozás Gyurcsányék cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Tibor váltja a Lapcom Zrt.-t eddig vezető Andreas Merzet. ","shortLead":"Kovács Tibor váltja a Lapcom Zrt.-t eddig vezető Andreas Merzet. ","id":"20181002_Uj_fonok_van_Andy_Vajna_mediacegenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3eafd1b-aa33-46e6-aded-d6900eac4eda","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Uj_fonok_van_Andy_Vajna_mediacegenel","timestamp":"2018. október. 02. 16:12","title":"Új főnök van Andy Vajna médiacégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363ff6e0-3fca-43af-8e5f-0c52bd15e4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujvári Imre nagymamája gondnokság alatt áll, így a tiszafüredi polgármester szülei is az asszonnyal együtt költöztek be a félmillió forintból felújított, önkormányzati lakásba. ","shortLead":"Ujvári Imre nagymamája gondnokság alatt áll, így a tiszafüredi polgármester szülei is az asszonnyal együtt költöztek be...","id":"20181003_Sajat_csaladjat_koltoztette_be_a_fideszes_polgarmester_a_varos_penzebol_felujitott_lakasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=363ff6e0-3fca-43af-8e5f-0c52bd15e4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8181e87-e34d-437d-845d-54e2f3061142","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Sajat_csaladjat_koltoztette_be_a_fideszes_polgarmester_a_varos_penzebol_felujitott_lakasba","timestamp":"2018. október. 03. 13:19","title":"Saját családját költöztette be a fideszes polgármester a város pénzéből felújított lakásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata az Apple Watch Series 4-gyel kapcsolatban is arra volt kíváncsi, mit rejt az okosóra belseje, és egyúttal arra is, hogy mennyire könnyen javítható az eszköz.","shortLead":"Az iFixit csapata az Apple Watch Series 4-gyel kapcsolatban is arra volt kíváncsi, mit rejt az okosóra belseje, és...","id":"20181002_ifixit_apple_watch_series4_teardown_video_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2754f1cb-2ede-48dd-94aa-3e548d1b1624","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_ifixit_apple_watch_series4_teardown_video_okosora","timestamp":"2018. október. 02. 17:03","title":"Videó: ezt találták az új Apple-okosórában, miután szétszedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f913854d-6ee9-47b9-b79b-28451f97b114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem valószínű, hogy megtörténik, de fő az óvatosság!","shortLead":"Nem valószínű, hogy megtörténik, de fő az óvatosság!","id":"20181003_Kuka_medvebocs_Nevada_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f913854d-6ee9-47b9-b79b-28451f97b114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b648173b-9120-4758-98bc-251bab7fad43","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Kuka_medvebocs_Nevada_tuzoltok","timestamp":"2018. október. 03. 12:26","title":"Ha bármikor medvebocsokat találna a kukában, így szabadítsa ki őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b1b97b-19d6-4def-a7d2-049122f94913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ki gondolta volna, hogy baj lehet egy, a nyílt forráskódú programozásban a nők szerepét vizsgáló tanulmánnyal? Az MTA szűrőjén mindenesetre fennakadt.","shortLead":"Ki gondolta volna, hogy baj lehet egy, a nyílt forráskódú programozásban a nők szerepét vizsgáló tanulmánnyal? Az MTA...","id":"20181002_Itt_az_MTA_altal_a_gender_miatt_kigolyozott_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2b1b97b-19d6-4def-a7d2-049122f94913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5e733c-caa2-49f4-a922-d61b7034ae6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Itt_az_MTA_altal_a_gender_miatt_kigolyozott_tanulmany","timestamp":"2018. október. 02. 13:04","title":"Itt az MTA által a gender miatt kigolyózott tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abban kell állást foglalniuk, hogy egy milliárdos vállalkozótól kapott repülőutak ajándéknak tekinthetők-e.","shortLead":"Abban kell állást foglalniuk, hogy egy milliárdos vállalkozótól kapott repülőutak ajándéknak tekinthetők-e.","id":"20181003_A_mentelmi_bizottsag_ele_viszik_Orban_luxusrepuleseit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352dd316-26a5-4ccf-be5f-10f0b7f5c84a","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_mentelmi_bizottsag_ele_viszik_Orban_luxusrepuleseit","timestamp":"2018. október. 03. 07:48","title":"A mentelmi bizottság elé viszik Orbán luxusrepüléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9598ce09-1b9d-4f6f-b095-61dd48d4063e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Információink szerint megromlott a viszonya Kásler Miklós miniszterrel, de Orbán Viktor kormányfő sem volt elégedett az egészségügyben zajló folyamatokkal. ","shortLead":"Információink szerint megromlott a viszonya Kásler Miklós miniszterrel, de Orbán Viktor kormányfő sem volt elégedett...","id":"20181003_nagy_aniko_felmentes_tavozas_orban_kasler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9598ce09-1b9d-4f6f-b095-61dd48d4063e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a926a89-8f85-478f-84f5-45d5e3989dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_nagy_aniko_felmentes_tavozas_orban_kasler","timestamp":"2018. október. 03. 10:54","title":"Ha Nagy Anikó nem megy magától, kirúgták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]