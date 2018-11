Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építési engedéllyel rendelkező ingatlanokra 2023-ig kedvezményes marad a lakásáfa – jelentette be Varga Mihály.","shortLead":"Az építési engedéllyel rendelkező ingatlanokra 2023-ig kedvezményes marad a lakásáfa – jelentette be Varga Mihály.","id":"20181107_Ot_evig_meg_maradhat_a_kedvezmenyes_lakasafa_de_nem_minden_ingatlanra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f811aa8-153a-49ec-9bf9-83f17dd95a58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Ot_evig_meg_maradhat_a_kedvezmenyes_lakasafa_de_nem_minden_ingatlanra","timestamp":"2018. november. 07. 06:59","title":"Öt évig még maradhat a kedvezményes lakásáfa, de nem minden ingatlanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég a hatóság hívta fel a Facebook figyelmét 115 olyan profilra, amit a gyanú szerint külföldről koordinálhattak a \"tulajdonosok\".","shortLead":"Nemrég a hatóság hívta fel a Facebook figyelmét 115 olyan profilra, amit a gyanú szerint külföldről koordinálhattak...","id":"20181106_facebook_alhir_kamuprofil_felidos_valasztasok_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a4ae57-69ec-47e3-9e8d-602c2430f58a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_facebook_alhir_kamuprofil_felidos_valasztasok_2018","timestamp":"2018. november. 06. 09:33","title":"115 kamuprofilt kapcsolt le a Facebook, mert álhíreket és téves információt terjesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De elképzelhető, hogy már nem működik.","shortLead":"De elképzelhető, hogy már nem működik.","id":"20181106_Megiscsak_ufo_lehet_az_a_hosszukas_ustokos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2266dd10-9350-42cd-a6d9-23e8c21f6ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_Megiscsak_ufo_lehet_az_a_hosszukas_ustokos","timestamp":"2018. november. 06. 14:36","title":"Mégiscsak ufó lehet az a hosszúkás \"üstökös\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nehéz elképzelni, hogyan valósítja meg a kormány a hivatalosan kommunikált célját az egészségügy átalakításakor anélkül, hogy a teljes rendszer összeomoljon. Ha ugyanis egyszerűen kiseprűzik a magánellátókat, azzal a többi között megnövelik a várólistákat, orvosokat és ápolókat állítanak döntéskényszerbe, és terelnek a magánellátásba. Van azonban egy másik terv is, amiről még csak suttognak a fideszesek.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogyan valósítja meg a kormány a hivatalosan kommunikált célját az egészségügy átalakításakor...","id":"20181106_egeszsegugy_atalakitas_magan_allami_szetvalasztas_Fidesz_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4048725a-fa6c-40b8-bb61-261f69e9bb14","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_egeszsegugy_atalakitas_magan_allami_szetvalasztas_Fidesz_Orban","timestamp":"2018. november. 06. 06:30","title":"Ha professzor úrért úgyis fizetni kell, nem lenne jobb legálisan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"A kényszeres telefonozás már egy ideje szakmai vita tárgyát képezi, de míg egyes kutatók úgy vélik, hogy a közösségi média túlzott használata komoly függés kialakulásához vezethet, addig mások szerint ez csak felesleges ijesztgetés. A digitális rácsavarodás mindenesetre egyre jobban megviseli az emberi kapcsolatokat. El tudja képzelni az életét lájkok és kommentek nélkül?","shortLead":"A kényszeres telefonozás már egy ideje szakmai vita tárgyát képezi, de míg egyes kutatók úgy vélik, hogy a közösségi...","id":"20181106_Meddig_birna_ki_Facebook_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac51a5c-88f3-4cb5-aa4d-3a727199bbc5","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Meddig_birna_ki_Facebook_nelkul","timestamp":"2018. november. 06. 20:00","title":"Meddig bírná ki Facebook nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelek szerint a Nürburgringen már javában zajlik a bőven 400 lóerő feletti teljesítményű sportos divatterepjáró tesztelése. ","shortLead":"Jelek szerint a Nürburgringen már javában zajlik a bőven 400 lóerő feletti teljesítményű sportos divatterepjáró...","id":"20181106_feszitett_tempo_kemvideon_a_sportosra_hangolt_audi_sq8_divatterepjaro_benzin_dizel_nurburgring","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baf2a94-e46c-40ac-9b98-92fe5f86e14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_feszitett_tempo_kemvideon_a_sportosra_hangolt_audi_sq8_divatterepjaro_benzin_dizel_nurburgring","timestamp":"2018. november. 06. 08:21","title":"Feszített tempó: kémvideón a sportosra hangolt Audi SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2e9d33-9827-4c35-86c1-8177b44b3179","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A 4 megállós hosszabbítást már lassan három évtizede szeretnék. Most 3 milliárdért meg is tervezik. A megvalósulás időpontjáról azonban még mindig nem esett szó.","shortLead":"A 4 megállós hosszabbítást már lassan három évtizede szeretnék. Most 3 milliárdért meg is tervezik. A megvalósulás...","id":"20181105_3_milliardert_tervezhetik_meg_a_3as_metro_kaposztasmegyeri_hosszabbitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2e9d33-9827-4c35-86c1-8177b44b3179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89e293d-34c7-4fc5-bcc2-9a5b4ae9ee6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_3_milliardert_tervezhetik_meg_a_3as_metro_kaposztasmegyeri_hosszabbitasat","timestamp":"2018. november. 05. 14:32","title":"3 milliárdért tervezhetik meg a 3-as metró káposztásmegyeri hosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8383f3-4b18-412f-9452-52de32d696fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lounge Design készítette a telekommunikációs vállalat \"tipikusan magyar\" szlogenű kampányát.","shortLead":"A Lounge Design készítette a telekommunikációs vállalat \"tipikusan magyar\" szlogenű kampányát.","id":"20181106_magyar_telekom_lounge_design_tipikusan_magyar_reklam_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b8383f3-4b18-412f-9452-52de32d696fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a34c3-3c5c-481c-927d-24cca7b1af05","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_magyar_telekom_lounge_design_tipikusan_magyar_reklam_kampany","timestamp":"2018. november. 06. 19:55","title":"A Telekomnak is dolgozik a zsíros állami megrendeléseket kapó ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]