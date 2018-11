Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Finoman szólva is vegyes lesz a felhozatal – köszönhetően Shaggynek.","shortLead":"Finoman szólva is vegyes lesz a felhozatal – köszönhetően Shaggynek.","id":"20181120_Most_mar_azt_is_tudjuk_milyen_dalokkal_jon_Sting_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d840ec5-d190-4376-be8f-2f4c13e67bff","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Most_mar_azt_is_tudjuk_milyen_dalokkal_jon_Sting_Budapestre","timestamp":"2018. november. 20. 09:16","title":"Most már azt is tudjuk, milyen dalokkal jön Sting Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a végzettség, hanem a személyiség a fontos – szakmai önéletrajz nélkül toboroz munkaerőt a hamarosan megnyíló párizsi belvárosi IKEA-áruház.","shortLead":"Nem a végzettség, hanem a személyiség a fontos – szakmai önéletrajz nélkül toboroz munkaerőt a hamarosan megnyíló...","id":"20181120_500_jelentkezo_100_allasra_a_Parizsban_nyilo_uj_IKEA_aruhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7f6c0-f39d-4d25-9fd9-210959330185","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_500_jelentkezo_100_allasra_a_Parizsban_nyilo_uj_IKEA_aruhazban","timestamp":"2018. november. 20. 10:13","title":"500 jelentkező 100 állásra a Párizsban nyíló új IKEA-áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy már nem kell sokat várnunk az olasz márka hibrid modelljének hivatalos leleplezésére. ","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy már nem kell sokat várnunk az olasz márka hibrid modelljének hivatalos leleplezésére. ","id":"20181119_kemvideon_az_akar_hangtalanul_is_suhanni_kepes_uj_ferrari_488_dino_hibrid_v6_sportkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cacf8c-0669-4e9d-b581-1778cb056925","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_kemvideon_az_akar_hangtalanul_is_suhanni_kepes_uj_ferrari_488_dino_hibrid_v6_sportkocsi","timestamp":"2018. november. 20. 11:21","title":"Kémvideón az akár hangtalanul is suhanni képes új Ferrari sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c987c-437c-481c-8579-4712aa9d573e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Múlt héten az illetékes hatóság összesen több mint 400 házi sertést és vaddisznót pusztított el a térségben a fertőzés miatt.","shortLead":"Múlt héten az illetékes hatóság összesen több mint 400 házi sertést és vaddisznót pusztított el a térségben a fertőzés...","id":"20181119_Ujabb_magyar_hatarhoz_kozeli_telepulesen_jelent_meg_az_afrikai_sertespestis_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21c987c-437c-481c-8579-4712aa9d573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c472be-0565-46e4-8bd7-0dbac3d3166d","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Ujabb_magyar_hatarhoz_kozeli_telepulesen_jelent_meg_az_afrikai_sertespestis_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 19. 19:08","title":"Újabb magyar határhoz közeli településen jelent meg az afrikai sertéspestis Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a barcelonai Mobile World Congressen rántja le a leplet a Huawei az összehajtható okostelefonról, ami 5G-képes lesz.","shortLead":"A tervek szerint a barcelonai Mobile World Congressen rántja le a leplet a Huawei az összehajtható okostelefonról, ami...","id":"20181120_huawei_osszehajthato_okostelefon_flexibilis_kijelzo_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453462b0-0083-4c32-9cec-2540cf5afea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_huawei_osszehajthato_okostelefon_flexibilis_kijelzo_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2018. november. 20. 08:03","title":"Fotók: így néz ki a Huawei összehajtható telefonja, februárban érkezik a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többnyire borult lesz az ég és kora délutánig többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék; eső, havas eső, hó egyaránt hullhat. ","shortLead":"Többnyire borult lesz az ég és kora délutánig többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék; eső, havas eső, hó...","id":"20181119_ma_mindenhova_megerkezhet_az_elso_ho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5cd9e8-24ac-4e49-9555-11ec1fc2f42a","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_ma_mindenhova_megerkezhet_az_elso_ho","timestamp":"2018. november. 19. 05:09","title":"Ma mindenhová megérkezhet az első hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram tavasszal bevezetett új funkciójában találtak nemrég egy olyan hibát, ami könnyen ellophatóvá tette a felhasználók jelszavait.","shortLead":"Az Instagram tavasszal bevezetett új funkciójában találtak nemrég egy olyan hibát, ami könnyen ellophatóvá tette...","id":"20181119_instagram_jelszo_adatszivargas_adatok_letoltese_instagramrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887b6624-26ea-474a-b281-19b7452461b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_instagram_jelszo_adatszivargas_adatok_letoltese_instagramrol","timestamp":"2018. november. 19. 11:33","title":"Önnek is küldött egy üzenetet az Instagram? Akkor mielőbb cserélje le a jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiégett a DK központi irodája a Teréz körúton, a párt pénzt gyűjt, közben Gyurcsány bejelentette, újrakezdték a munkát.","shortLead":"Kiégett a DK központi irodája a Teréz körúton, a párt pénzt gyűjt, közben Gyurcsány bejelentette, újrakezdték a munkát.","id":"20181119_Gyurcsany_Az_ellenallas_folytatodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ffb646-f87c-4083-8547-01bb26ec726e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Gyurcsany_Az_ellenallas_folytatodik","timestamp":"2018. november. 19. 11:18","title":"Gyurcsány: Az ellenállás folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]