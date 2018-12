Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 24.hu hiába kérte, nem árulta el nekik azóta se senki, pereltek, a másodfokú ítélet pedig végre kötelezte a Bp2017. Kft.-t, hogy árulja el a már rég nem aktuális információkat.","shortLead":"A 24.hu hiába kérte, nem árulta el nekik azóta se senki, pereltek, a másodfokú ítélet pedig végre kötelezte a Bp2017...","id":"20181206_20_honappal_a_vizes_vebe_utan_ket_per_befejeztevel_megtudhatjuk_hogy_kaptak_meg_Katinkaek_a_Duna_Arenat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99b43c1-e263-47ea-b967-98f4da1af004","keywords":null,"link":"/sport/20181206_20_honappal_a_vizes_vebe_utan_ket_per_befejeztevel_megtudhatjuk_hogy_kaptak_meg_Katinkaek_a_Duna_Arenat","timestamp":"2018. december. 06. 10:41","title":"20 hónappal a vizes vb után megtudhatjuk, hogy kapták meg Hosszú Katinkáék a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07114750-aee8-4104-baf3-12bacd67d2c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kérdés, melyik busz lesz a sztár a következő hetekben. ","shortLead":"Nem kérdés, melyik busz lesz a sztár a következő hetekben. ","id":"20181204_BKV_Mikulasbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07114750-aee8-4104-baf3-12bacd67d2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b619e-d499-4509-b719-d7bce665f726","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_BKV_Mikulasbusz","timestamp":"2018. december. 04. 14:54","title":"Indul az a BKV-busz, amitől jobb lesz a kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége a londoni törvényhozásban.","shortLead":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége...","id":"20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b93ed6-192b-43df-a363-aa992b16c266","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","timestamp":"2018. december. 05. 07:51","title":"Nincs meg a Brexit-megállapodáshoz szükséges parlamenti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5a2934-a35c-4a08-bb5d-16af921a7905","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ideig most egészen biztosan nem lesz VW Bogár, de a későbbiekben akár villanyautóként is visszatérhet az ikonikus autó.","shortLead":"Egy ideig most egészen biztosan nem lesz VW Bogár, de a későbbiekben akár villanyautóként is visszatérhet az ikonikus...","id":"20181205_viszlat_bogar_ezzel_a_stilusos_utolso_modellel_bucsuzik_a_vw_beetle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd5a2934-a35c-4a08-bb5d-16af921a7905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1abf68-57fe-47bd-824e-3c2e7ad16109","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_viszlat_bogar_ezzel_a_stilusos_utolso_modellel_bucsuzik_a_vw_beetle","timestamp":"2018. december. 05. 08:21","title":"Viszlát Bogár: ezzel a stílusos utolsó modellel búcsúzik a VW Beetle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálnak más megoldást találni az életszínvonal javítására.","shortLead":"Megpróbálnak más megoldást találni az életszínvonal javítására.","id":"20181205_A_francia_kormany_kesz_vegleg_eltorolni_az_uzemanyagadot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1360e372-e277-4db4-a526-cd7c0bde68dc","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_A_francia_kormany_kesz_vegleg_eltorolni_az_uzemanyagadot","timestamp":"2018. december. 05. 20:08","title":"A francia kormány kész végleg eltörölni az üzemanyagadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hiba ütötte fel a fejét a Facebook szolgáltatásában szerda délután. A hibát, úgy tűnik, főleg Európában, azon belül Magyarországon is tapasztalják a felhasználók.","shortLead":"Különös hiba ütötte fel a fejét a Facebook szolgáltatásában szerda délután. A hibát, úgy tűnik, főleg Európában, azon...","id":"20181205_facebook_kijelentkezes_bejelentkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32cb028-6179-4825-956a-d8bf4b1d7dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_kijelentkezes_bejelentkezes","timestamp":"2018. december. 05. 15:38","title":"Ne lepődjön meg, ha ma kidobja a Facebook – és aztán nem is engedi vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több szakembert mozgósítanak, és felszólítják a tagállamokat, hogy tegyenek többet az Unió védelméért.","shortLead":"Több szakembert mozgósítanak, és felszólítják a tagállamokat, hogy tegyenek többet az Unió védelméért.","id":"20181205_Hatarozottabban_lepne_fel_az_alhirekkel_szemben_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52542287-3f3a-44a6-abfc-288e1b994130","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Hatarozottabban_lepne_fel_az_alhirekkel_szemben_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. december. 05. 21:08","title":"Határozottabban lépne fel az álhírekkel szemben az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5","c_author":"","category":"vilag","description":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","shortLead":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","id":"20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1f9a1a-4b8b-484f-8e58-89afd9979032","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","timestamp":"2018. december. 06. 11:08","title":"Elég aggasztó: Észak-Korea nem adja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]