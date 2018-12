Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Strasbourgban is segítették a rendőrök munkáját.","shortLead":"Strasbourgban is segítették a rendőrök munkáját.","id":"20181214_A_macskas_memek_megint_fontos_szerepet_kaptak_a_terrorelharitasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfff615-3f78-423a-8018-d28ad1916b94","keywords":null,"link":"/elet/20181214_A_macskas_memek_megint_fontos_szerepet_kaptak_a_terrorelharitasban","timestamp":"2018. december. 14. 11:01","title":"A macskás mémek megint fontos szerepet kaptak a terrorelhárításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál csapata, a Hertha 2-1-re kikapott Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati játéknapján.","shortLead":"Dárdai Pál csapata, a Hertha 2-1-re kikapott Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati...","id":"20181215_dardai_pal_hertha_stuttgart_bundesliga_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3e3ce-8519-4339-a66e-458a24c1c2f8","keywords":null,"link":"/sport/20181215_dardai_pal_hertha_stuttgart_bundesliga_foci","timestamp":"2018. december. 15. 17:51","title":"Gomez duplával mattolta Dárdaiékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d27e736-3ae0-4c2c-8960-92c3f1db5621","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fáma két éven át működött az Attila úton, a tulajdonosok szerint új utat keresnek és újranyitnak.","shortLead":"A Fáma két éven át működött az Attila úton, a tulajdonosok szerint új utat keresnek és újranyitnak.","id":"20181214_Az_ev_vegevel_bezar_Magyarorszag_egyik_legmenobb_etterme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d27e736-3ae0-4c2c-8960-92c3f1db5621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdebdb51-8764-40dc-8f1d-54ccfcf03d5b","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Az_ev_vegevel_bezar_Magyarorszag_egyik_legmenobb_etterme","timestamp":"2018. december. 14. 18:35","title":"Az év végével bezár Magyarország egyik legmenőbb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba72dd0-16ac-47b0-bc64-1393e5a774f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Liptai Claudia, Caramel, Rúzsa Magdi és Vastag Csaba is kiveszi a részét a jótékonykodásból – van, akinek személyes érintettsége is van.","shortLead":"Liptai Claudia, Caramel, Rúzsa Magdi és Vastag Csaba is kiveszi a részét a jótékonykodásból – van, akinek személyes...","id":"20181215_Vasarnapi_sutivasarral_segitik_a_sztarok_az_autista_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dba72dd0-16ac-47b0-bc64-1393e5a774f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a0173d-a71c-4dd2-bc50-813aa40fa784","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Vasarnapi_sutivasarral_segitik_a_sztarok_az_autista_gyerekeket","timestamp":"2018. december. 15. 10:08","title":"Vasárnapi sütivásárral segítik a sztárok az autista gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9877aeb0-fc39-4488-9480-3b438e7f80f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A növényvédőszer-maradékot, a C-vitamin tartalmat, valamint azok jelölését is ellenőrizték. 10-féle citromot vizsgáltak. ","shortLead":"A növényvédőszer-maradékot, a C-vitamin tartalmat, valamint azok jelölését is ellenőrizték. 10-féle citromot...","id":"20181214_Letesztelt_par_citromot_a_Nebih_es_bizony_talaltak_problemakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9877aeb0-fc39-4488-9480-3b438e7f80f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a290cb-0ebd-4af9-b3ad-8e59c4fa6e13","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Letesztelt_par_citromot_a_Nebih_es_bizony_talaltak_problemakat","timestamp":"2018. december. 14. 13:07","title":"Letesztelt pár citromot a Nébih, és bizony találtak problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fe595e-602c-46b1-a13a-de1413e90b6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anya nem törődött a gyerekkel, volt, hogy idegenekre bízta, egy ilyen alkalommal a kislányt szexuálisan bántalmazták.","shortLead":"Az anya nem törődött a gyerekkel, volt, hogy idegenekre bízta, egy ilyen alkalommal a kislányt szexuálisan bántalmazták.","id":"20181214_Heteves_kislanya_elott_akart_leugrani_a_hidrol_egy_reszeg_no_Esztergomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66fe595e-602c-46b1-a13a-de1413e90b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22175c7a-08ab-4c7b-b519-5ed3ee71b445","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Heteves_kislanya_elott_akart_leugrani_a_hidrol_egy_reszeg_no_Esztergomban","timestamp":"2018. december. 14. 11:23","title":"Hétéves kislánya előtt akart leugrani a hídról egy részeg nő Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764bb438-869d-4d84-8573-55afd55c93be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A drágakő méreteivel rekordot döntött.","shortLead":"A drágakő méreteivel rekordot döntött.","id":"20181215_A_vilag_legnagyobb_gyemantjat_talaltak_meg_Kanadaban__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=764bb438-869d-4d84-8573-55afd55c93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c37448-ea87-4d12-a618-046d3d2c1e34","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_vilag_legnagyobb_gyemantjat_talaltak_meg_Kanadaban__foto","timestamp":"2018. december. 15. 10:09","title":"Gigantikus gyémántot találtak Kanadában – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1774e8-86cc-42a1-9e04-438dffa68e59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró rendkívül ellenálló utascellája, illetve fejlett vezetéstámogató rendszerei révén kiválóan teljesítette a tesztet.","shortLead":"A kompakt divatterepjáró rendkívül ellenálló utascellája, illetve fejlett vezetéstámogató rendszerei révén kiválóan...","id":"20181215_eminens_a_toresteszten_szuperbiztonsagos_a_gyorben_gyartott_uj_audi_q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f1774e8-86cc-42a1-9e04-438dffa68e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf365e1-9999-4368-b643-9c6beccd9aac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_eminens_a_toresteszten_szuperbiztonsagos_a_gyorben_gyartott_uj_audi_q3","timestamp":"2018. december. 15. 13:21","title":"Eminens a törésteszten: szuperbiztonságos a Győrben gyártott új Audi Q3 - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]