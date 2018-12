Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 29 éves férfiról van szó, aki beismerte tettét. ","shortLead":"Egy 29 éves férfiról van szó, aki beismerte tettét. ","id":"20181221_Elfogtak_a_csepeli_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fb3626-652e-4b81-b4b9-248c7460f7e9","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Elfogtak_a_csepeli_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2018. december. 21. 21:32","title":"Elfogták a csepeli gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6b3bec-b080-4039-aec7-ee62d1cba432","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A saját beszélgetéseiről készült adatcsomagban olyan hanganyagokat is talált egy német Amazon Alexa használó, amelyek nem tőle származtak. A cég először nem reagált, a fájlokra mutató linket valaki pedig törölte.","shortLead":"A saját beszélgetéseiről készült adatcsomagban olyan hanganyagokat is talált egy német Amazon Alexa használó, amelyek...","id":"20181222_amazon_alexa_okoshangszoro_virtualis_asszisztens_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6b3bec-b080-4039-aec7-ee62d1cba432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad971136-0f25-444b-b30a-1c6831de9c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_amazon_alexa_okoshangszoro_virtualis_asszisztens_adatszivargas","timestamp":"2018. december. 22. 19:03","title":"Valóra vált a rémálom: rossz felhasználónak küldött el „lehallgatott” privát beszélgetéseket az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93cb15f-e08d-4136-ad27-44a0b6208553","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookra posztolták az ország karácsonyfájáról készült felvételt – szánkók és tüntetők nélkül.","shortLead":"A Facebookra posztolták az ország karácsonyfájáról készült felvételt – szánkók és tüntetők nélkül.","id":"20181223_Timelapsevideoval_kivan_boldog_karacsonyt_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e93cb15f-e08d-4136-ad27-44a0b6208553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0676390e-4faf-49a5-8b5a-49ccdb84b4e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Timelapsevideoval_kivan_boldog_karacsonyt_a_kormany","timestamp":"2018. december. 23. 14:37","title":"Timelapse-videóval kíván boldog karácsonyt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3e9b6-904b-4e37-8fd5-5d19a1514a14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendes fizetésük dupláját, de szerencsés esetben akár a 3-4-szeresét is ki tudják alkudni azok a külföldön dolgozó magyarok, akik nem jönnek haza karácsonyozni. Arról meséltek: nem könnyű ilyenkor a családtól távol, de legalább új oldaláról ismerhetik meg a várost, ahol élnek, és még a munkahelyükön is kikapcsolhatják a karácsonyi zenét.","shortLead":"A rendes fizetésük dupláját, de szerencsés esetben akár a 3-4-szeresét is ki tudják alkudni azok a külföldön dolgozó...","id":"20181222_kivandorlo_magyarok_karacsonykor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e3e9b6-904b-4e37-8fd5-5d19a1514a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec3de33-4f6d-4e43-b122-b831aa8c4765","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_kivandorlo_magyarok_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 22. 07:00","title":"Van az a pénz, amiért megéri külföldön maradni karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Egyesült Államok berlini nagykövete vizsgálatot kért a Spiegeltől, miután a héten napvilágra került, hogy a német hírmagazin egyik újságírója számos hamis információt jelentetett meg a lapban.","shortLead":"Az Egyesült Államok berlini nagykövete vizsgálatot kért a Spiegeltől, miután a héten napvilágra került, hogy a német...","id":"20181222_Amerika_ledobbent_a_Spiegelbotranyon_Vilagos_hogy_intezmenyesitett_reszrehajlas_aldozatai_lettunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b92b501-bab8-4014-a616-0966e7eb76bd","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Amerika_ledobbent_a_Spiegelbotranyon_Vilagos_hogy_intezmenyesitett_reszrehajlas_aldozatai_lettunk","timestamp":"2018. december. 22. 08:46","title":"Amerika ledöbbent a Spiegel-botrányon: „Világos, hogy intézményesített részrehajlás áldozatai lettünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság elutasította Donald Trump elnöknek az illegális migránsok menedékkérelmének elutasítására vonatkozó döntését.","shortLead":"Az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság elutasította Donald Trump...","id":"20181222_Trump_nem_szigorithat_a_menedekeljarason_Bush_biroja_a_liberalisok_melle_allt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f987d771-b5c3-4129-ad65-955b9931515e","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Trump_nem_szigorithat_a_menedekeljarason_Bush_biroja_a_liberalisok_melle_allt","timestamp":"2018. december. 22. 08:25","title":"Trump nem szigoríthat a menedékeljáráson, Bush bírója a liberálisok mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306455e0-7138-4a55-80e4-b2fcf1b1cf83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai törvényhozók egész napos tárgyalás után sem tudtak megegyezni a kormányzat működését biztosító költségvetésben, így péntek éjféltől leállt az amerikai kormányhivatalok egy részének működése.","shortLead":"Az amerikai törvényhozók egész napos tárgyalás után sem tudtak megegyezni a kormányzat működését biztosító...","id":"20181222_Felig_megbenult_Washington_es_nem_a_karacsony_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306455e0-7138-4a55-80e4-b2fcf1b1cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8d6a36-4d82-4ac0-bc23-7b9fb3043d46","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Felig_megbenult_Washington_es_nem_a_karacsony_miatt","timestamp":"2018. december. 22. 08:30","title":"Félig megbénult Washington, és nem a karácsony miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15cb29d-677e-4308-8a8a-5203dfe6bd79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országossá vált a tiltakozás a túlóratörvény ellen, szombaton Érden is volt egy demonstráció. Egy helyi közösség azt írta ki a Facebookra, a fideszes polgármester kapcsoltatta le a közvilágítást. A városfejlesztés szerint nem.","shortLead":"Országossá vált a tiltakozás a túlóratörvény ellen, szombaton Érden is volt egy demonstráció. Egy helyi közösség azt...","id":"20181222_Tuntettek_Erd_foteren_lekapcsoltak_a_kozvilagitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb29d-677e-4308-8a8a-5203dfe6bd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2493a810-8dde-48f6-b19d-e8e04050f372","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Tuntettek_Erd_foteren_lekapcsoltak_a_kozvilagitast","timestamp":"2018. december. 22. 19:02","title":"Tüntettek Érd főterén, lekapcsolták a közvilágítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]