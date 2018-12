Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hónapban még 41 százalék mondta azt, hogy elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok. Most – a túlóratörvény és az azt követő tüntetések után – ez a szám 30 százalékra csökkent.","shortLead":"Az elmúlt hónapban még 41 százalék mondta azt, hogy elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok. Most –...","id":"20181228_Hatalmasat_nott_az_elegedetlenek_tabora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b9f2f5-eaa5-4ace-b3b1-491b2e687075","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Hatalmasat_nott_az_elegedetlenek_tabora","timestamp":"2018. december. 28. 08:37","title":"Hatalmasat nőtt az elégedetlenek tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb31186-ed75-4d36-8feb-525f7be536ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre újabb 10 kormányablakbuszt állítanak üzembe, miután a kisebb településeken alkalmazott buszos ügyfélszolgálat népszerűnek bizonyult.","shortLead":"Jövőre újabb 10 kormányablakbuszt állítanak üzembe, miután a kisebb településeken alkalmazott buszos ügyfélszolgálat...","id":"20181228_Tudta_hogy_letezik_kormanyablakbusz_Most_lett_belole_meg_tiz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb31186-ed75-4d36-8feb-525f7be536ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62940e5a-e24b-4d4f-a9e1-27998b8c3353","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Tudta_hogy_letezik_kormanyablakbusz_Most_lett_belole_meg_tiz","timestamp":"2018. december. 28. 13:00","title":"Tudta, hogy létezik kormányablakbusz? Most lett belőle még tíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok rendkívüli parlamenti ülésnapot kezdeményeznek, hangsúlyozva: a Fidesz nem korlátozhatja önkényesen a jogaikat.","shortLead":"Az ellenzéki pártok rendkívüli parlamenti ülésnapot kezdeményeznek, hangsúlyozva: a Fidesz nem korlátozhatja önkényesen...","id":"20181227_ellenzek_rendkivuli_parlamenti_ulesnap_kover_laszlo_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6435f976-31b1-4fa5-a2d1-f1c189666a5d","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_ellenzek_rendkivuli_parlamenti_ulesnap_kover_laszlo_fidesz","timestamp":"2018. december. 27. 17:02","title":"Nem engedi el a túlóratörvényt az ellenzék: itt az újabb lépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fa8afa-aedf-4ce6-8122-3acbd6362b4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.","shortLead":"A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.","id":"20181227_A_Vatikan_bankjaban_mosta_a_penzt_egy_olasz_vallalkozo_iteletevel_tortenelmet_irt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77fa8afa-aedf-4ce6-8122-3acbd6362b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b41bba-bc1e-4ecc-ae2f-b0654cf9c3a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_A_Vatikan_bankjaban_mosta_a_penzt_egy_olasz_vallalkozo_iteletevel_tortenelmet_irt","timestamp":"2018. december. 27. 16:23","title":"A Vatikán bankjában mosta a pénzt egy olasz vállalkozó, ítéletével történelmet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91e42ac-5977-41fd-9e86-a2e6c94b8d9c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem ad pénzt az állam a menhelyeknek, pedig évente húszezer ebet fogadnak be. Ugyanennyit elaltatnak a gyepmesterek, s még így is több százezernyi kóborol az utcán.","shortLead":"Nem ad pénzt az állam a menhelyeknek, pedig évente húszezer ebet fogadnak be. Ugyanennyit elaltatnak a gyepmesterek, s...","id":"201851__allatmenhelyek__kutyaszaporitok__beka_abananban__biologiai_veszcsengo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f91e42ac-5977-41fd-9e86-a2e6c94b8d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33986503-4951-43f7-a9e3-9a0c47ea3198","keywords":null,"link":"/kkv/201851__allatmenhelyek__kutyaszaporitok__beka_abananban__biologiai_veszcsengo","timestamp":"2018. december. 27. 16:00","title":"Külön üzletág lett a fajtatisztának hazudott, de genetikailag selejtes kutyák eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86b0859-6fd7-4587-be52-198fb51f3b6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Meghalt 79 éves korában Ámosz Oz világhírű izraeli író – közölte a The Jerusalem Post című izraeli lap online kiadása.","shortLead":"Meghalt 79 éves korában Ámosz Oz világhírű izraeli író – közölte a The Jerusalem Post című izraeli lap online kiadása.","id":"20181228_Meghalt_Amosz_Oz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86b0859-6fd7-4587-be52-198fb51f3b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb20967-16cc-4405-97b7-cc1ffb199b8a","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Meghalt_Amosz_Oz","timestamp":"2018. december. 28. 15:36","title":"Meghalt Ámosz Oz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai elnök hirtelen felindulásból úgy döntött, elugrik Irakba, majd Németországba is. És közben hazánk fölött is átrepült az Air Force One-nal.","shortLead":"Az amerikai elnök hirtelen felindulásból úgy döntött, elugrik Irakba, majd Németországba is. És közben hazánk fölött is...","id":"20181228_Donald_Trump_nehany_pillanatig_Magyarorszagon_volt_aztan_elkanyarodott_Romania_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fb56ce-9223-43d4-9581-87a9b28c7504","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Donald_Trump_nehany_pillanatig_Magyarorszagon_volt_aztan_elkanyarodott_Romania_fele","timestamp":"2018. december. 28. 06:42","title":"Donald Trump néhány pillanatig Magyarországon volt, aztán elkanyarodott Románia felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A milánói stadionban a lelátó északi részét a harmadik hazai mérkőzésen is zárva kell tartani. ","shortLead":"A milánói stadionban a lelátó északi részét a harmadik hazai mérkőzésen is zárva kell tartani. ","id":"20181227_Ket_zart_kapus_meccsre_buntettek_az_Internazionalet_szurkoloi_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025c37d-8a9d-46ad-8c98-8a03a6b6bf87","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Ket_zart_kapus_meccsre_buntettek_az_Internazionalet_szurkoloi_miatt","timestamp":"2018. december. 27. 18:40","title":"Két zárt kapus meccsre büntették az Internazionalét szurkolói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]