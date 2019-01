Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9233d1d-389e-41d1-ae3d-0d47453d61d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből az ultra-alacsony fogyasztású Volkswagenből nagyon kevés példány készült, melyek közül most eladó az egyik.","shortLead":"Ebből az ultra-alacsony fogyasztású Volkswagenből nagyon kevés példány készült, melyek közül most eladó az egyik.","id":"20190105_1_literes_fogyasztasu_autora_vagyik_most_lecsaphat_egyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9233d1d-389e-41d1-ae3d-0d47453d61d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f77dc48-e61d-4ffe-b7c2-7abd0aa912ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190105_1_literes_fogyasztasu_autora_vagyik_most_lecsaphat_egyre","timestamp":"2019. január. 05. 06:41","title":"1 literes fogyasztású autóra vágyik? Most lecsaphat egyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"velemeny","description":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő félelmeinek ad igazat a politika, és akik eddig nevettek rajta, most gúny és megvetés tárgyai lettek.","shortLead":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő...","id":"201901_a_kisordog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e023f-e67c-461f-b879-7458a4aab819","keywords":null,"link":"/velemeny/201901_a_kisordog","timestamp":"2019. január. 05. 12:00","title":"Péterfy Gergely: A kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d45f7bb-c19a-47b0-b599-d23e22aeb3e9","c_author":"Andor László","category":"gazdasag","description":"Van, aki nehezen emészti meg: a keleti bővítéssel nemcsak országok és piacok csatlakoztak az EU-hoz, hanem emberek – méghozzá egyenlő jogokkal. Ez a hozzáállás szüli az olyan visszataszító ötleteket, mint a migráns dolgozók otthon hagyott gyermekei után járó családi pótlék indexálása.","shortLead":"Van, aki nehezen emészti meg: a keleti bővítéssel nemcsak országok és piacok csatlakoztak az EU-hoz, hanem emberek –...","id":"20190106_Andor_Laszlo_Robot_baba_migrans_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d45f7bb-c19a-47b0-b599-d23e22aeb3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2e9793-8fe8-4fea-ba81-64c8e7ff5d49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Andor_Laszlo_Robot_baba_migrans_no","timestamp":"2019. január. 06. 16:40","title":"Andor László: Robot, baba, migráns, nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4","c_author":"Gergely Márton, Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem élezni próbálják mindenütt. Ezt a gyúanyagot pedig még veszélyesebbé teszi a globális gazdaság bizonytalansága. ","shortLead":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem...","id":"201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6920-2cf3-4a87-a8b6-29e2ac2ced0f","keywords":null,"link":"/itthon/201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","timestamp":"2019. január. 05. 10:00","title":"Tizenkét dühös hónap: öveket bekapcsolni, elindult 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90a5698-dbfc-45d8-a1db-1470661d5d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen lassan változó háttérkép válik egy mozifilmből az alábbi, nem mindennapi eszköz jóvoltából. Egy Raspberry Pi számítógépre és egy e-papír kijelzőre, no meg megfelelő szoftverre van szükség hozzá.","shortLead":"Igen lassan változó háttérkép válik egy mozifilmből az alábbi, nem mindennapi eszköz jóvoltából. Egy Raspberry Pi...","id":"20190105_very_slow_movie_player_epapir_alapu_diszito_eszkoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b90a5698-dbfc-45d8-a1db-1470661d5d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f0ecbe-a2b2-4229-a64f-d1734b4a3c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190105_very_slow_movie_player_epapir_alapu_diszito_eszkoz","timestamp":"2019. január. 05. 19:03","title":"Ez a videólejátszó egy év alatt játszik le egy filmet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nórápon polgármestert, Herencsényben polgármestert és képviselőket, Edelényben pedig önkormányzati képviselőt választanak.","shortLead":"Nórápon polgármestert, Herencsényben polgármestert és képviselőket, Edelényben pedig önkormányzati képviselőt...","id":"20190106_Iden_az_elso_harom_telepulesen_tartanak_idokozi_valasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e422faf5-d7b1-40ec-a3a1-de898d7941a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Iden_az_elso_harom_telepulesen_tartanak_idokozi_valasztast","timestamp":"2019. január. 06. 08:06","title":"Idén az első: három településen tartanak időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","shortLead":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","id":"20190105_demeter_kover_kitiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c116cff-4e23-402d-aedc-5370871a64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_demeter_kover_kitiltas","timestamp":"2019. január. 05. 20:50","title":"Kövér kitiltotta Demeter Mártát a NATO-közgyűlésből – itt a válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f880c4a3-d973-4e75-b5ec-e564b6869176","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A minden előzmény nélküli Q8 tekintélyt parancsoló megjelenéssel, hatalmas beltérrel, illetve a Q7-esénél sokkal modernebb fedélzeti rendszerrel száll harcba a vásárlók kegyeiért. Cserébe sokkal drágább is a hetesnél.","shortLead":"A minden előzmény nélküli Q8 tekintélyt parancsoló megjelenéssel, hatalmas beltérrel, illetve a Q7-esénél sokkal...","id":"20190105_tekintelyuralom_teszten_az_audi_q8_hibrid_suv_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f880c4a3-d973-4e75-b5ec-e564b6869176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110210a3-1d02-44b6-a531-374afaa43d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20190105_tekintelyuralom_teszten_az_audi_q8_hibrid_suv_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 05. 11:00","title":"Tekintélyuralom: teszten az Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]