Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újévi beszédében a katolikus egyházfő ismét szót emelt a menekültek mellett, de beszélt a papok által elkövetett szexuális visszaélésekről is.","shortLead":"Újévi beszédében a katolikus egyházfő ismét szót emelt a menekültek mellett, de beszélt a papok által elkövetett...","id":"20190107_Ferenc_papa_A_jo_politikusnak_nem_teret_kell_foglalnia_hanem_folyamatokat_kell_elinditania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f1ce44-6e89-49f7-b925-a2fb9a2e4bb6","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Ferenc_papa_A_jo_politikusnak_nem_teret_kell_foglalnia_hanem_folyamatokat_kell_elinditania","timestamp":"2019. január. 07. 14:50","title":"Ferenc pápa: A jó politikusnak nem teret kell foglalnia, hanem folyamatokat kell elindítania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4917f8f6-1c76-43c4-9fa7-85248be7c47b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bécsi kórház intenzív osztályán influenzával kezelik.\r

","shortLead":"A bécsi kórház intenzív osztályán influenzával kezelik.\r

","id":"20190106_Ismet_korhazban_apoljak_Niki_Laudat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4917f8f6-1c76-43c4-9fa7-85248be7c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc901ca9-5ac6-4379-a533-9dd12e6612d8","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Ismet_korhazban_apoljak_Niki_Laudat","timestamp":"2019. január. 06. 15:45","title":"Ismét kórházban ápolják Niki Laudát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b3e9ef-1ff8-4077-9811-ee02d322cbb4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Igazi meglepetés a Samsung idei első sajtóeseményén tett bejelentése, miszerint a vállalat idei okostévéi már kompatibilisek lesznek az Apple rendszereivel. Az iPhone-használók örülhetnek, az Apple tévéjére várók álma viszont egy pillanat alatt szertefoszlott.","shortLead":"Igazi meglepetés a Samsung idei első sajtóeseményén tett bejelentése, miszerint a vállalat idei okostévéi már...","id":"20190107_samsung_smart_tv_apple_tamogatas_itunes_airplay","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61b3e9ef-1ff8-4077-9811-ee02d322cbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852e1eb0-8825-49bc-8546-d9a7b92c7574","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_samsung_smart_tv_apple_tamogatas_itunes_airplay","timestamp":"2019. január. 07. 09:33","title":"Amire senki nem számított: összeborul a Samsung és az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műsort kapnak a helyi, Fidesz-közeli rádióban. ","shortLead":"Műsort kapnak a helyi, Fidesz-közeli rádióban. ","id":"20190106_Hodmezovasarhelyen_bevetik_Jeszenszky_Zsoltot_es_Bayer_Zsoltot_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496dea82-da32-439e-9cd7-783f58be98a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Hodmezovasarhelyen_bevetik_Jeszenszky_Zsoltot_es_Bayer_Zsoltot_is","timestamp":"2019. január. 06. 10:25","title":"Hódmezővásárhelyen bevetik Jeszenszky Zsoltot és Bayer Zsoltot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakók takarókat és meleg ruhákat vittek neki.","shortLead":"A lakók takarókat és meleg ruhákat vittek neki.","id":"20190107_Osszefogtak_a_triesztiek_a_hajlektalanert_miutan_az_alpolgarmester_a_Facebookon_kelt_ki_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f246a66-620d-4d64-a8a2-c1819547e360","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Osszefogtak_a_triesztiek_a_hajlektalanert_miutan_az_alpolgarmester_a_Facebookon_kelt_ki_ellene","timestamp":"2019. január. 07. 14:28","title":"Összefogtak a triesztiek a hajléktalanért, miután az alpolgármester a Facebookon kelt ki ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaffbb73-229a-4c02-891f-b84f853031d9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Gundel kapott megbízást arra, hogy a Budai Várba költöző Miniszterelnökség menzáját üzemeltesse – tudta meg a hvg.hu. Az exkluzív étterem megerősítette információnkat, de további részletet nem árulnak el, így azt sem, mibe kerül mindez. A zsíros falatnak számító megbízást tenderen nyerték el.","shortLead":"A Gundel kapott megbízást arra, hogy a Budai Várba költöző Miniszterelnökség menzáját üzemeltesse – tudta meg a hvg.hu...","id":"20190107_Luxusetterem_fog_fozni_Orban_Viktorra_a_Varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaffbb73-229a-4c02-891f-b84f853031d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a559d3-c189-4f5f-aa97-bacb0f8012a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Luxusetterem_fog_fozni_Orban_Viktorra_a_Varban","timestamp":"2019. január. 07. 12:51","title":"Luxusétterem fog főzni Orbán Viktorra a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d8b482-449a-466e-b3dc-91559e94dddb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Franck Ribéry olyan kifejezésekkel élt, amilyeneket egy példakép és egy Bayern München játékos soha sem használhat – közölte Hasan Salihamidzic, a bajor csapat elnöke, s azt is bejelentette, a francia nemzetiségű csatért megbüntették. Ribérynél akkor szakadt el a cérna, amikor a közösségi médiumokon bírálták, hogy arannyal bevont sztéket rendelt. Érdemes azt is megnézni, hogyan vágja a séf a húst.","shortLead":"Franck Ribéry olyan kifejezésekkel élt, amilyeneket egy példakép és egy Bayern München játékos soha sem használhat –...","id":"20190106_Jot_karomkodott_Ribery_es_gyorsan_meg_is_buntettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81d8b482-449a-466e-b3dc-91559e94dddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2915f7ea-8e2c-4b43-89fb-dfa0b9d8bf80","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Jot_karomkodott_Ribery_es_gyorsan_meg_is_buntettek","timestamp":"2019. január. 06. 15:27","title":"Jót káromkodott Ribéry és gyorsan meg is büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43627c72-eab9-42be-926b-839e2407bd76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dizájnerként dolgozó Chris Patty családja úgy döntött, saját készítésű ajándékokkal lepik meg egymást karácsonykor. A férfi meglepetése annyira bejött, hogy már készül a mindenki számára elérhető verzió.","shortLead":"A dizájnerként dolgozó Chris Patty családja úgy döntött, saját készítésű ajándékokkal lepik meg egymást karácsonykor...","id":"20190105_zenedoboz_zenegep_chris_patty","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43627c72-eab9-42be-926b-839e2407bd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac69c42-9f4e-4f8f-9a8f-dd1b65dc902f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190105_zenedoboz_zenegep_chris_patty","timestamp":"2019. január. 07. 12:03","title":"Csak karácsonyra készített ajándékot az apjának, de az egész internet imádja a házi zenedobozt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]