[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A TEK gyűjtötte be a körözöttet.","shortLead":"A TEK gyűjtötte be a körözöttet.","id":"20190208_Tobbszorosen_korozott_ferfit_fogtak_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b87997-c535-41a5-8385-41b2c113e797","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Tobbszorosen_korozott_ferfit_fogtak_Budapesten","timestamp":"2019. február. 08. 07:29","title":"Többszörösen körözött férfit fogtak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7650720-96af-4e1b-b315-ccbf6ac163a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Náray Tamás korábban a Facebookon közölte, hogy másik országba költözik. Készen áll a változásra, mostanra mindent eladott. ","shortLead":"Náray Tamás korábban a Facebookon közölte, hogy másik országba költözik. Készen áll a változásra, mostanra mindent...","id":"20190208_Naray_Tamas_keszen_all_az_emigralasra_meg_a_szabaszasztalat_is_eladta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7650720-96af-4e1b-b315-ccbf6ac163a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c80bb1-4763-4034-9613-165ace37b0b0","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Naray_Tamas_keszen_all_az_emigralasra_meg_a_szabaszasztalat_is_eladta","timestamp":"2019. február. 08. 17:27","title":"Náray Tamás készen áll a külföldi költözésre, még a szabászasztalát is eladta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más közösségi és üzenetküldő platformokhoz hasonlóan a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppnál is próbálnak fellépni a spammerek és álhírek terjesztői ellen.","shortLead":"Más közösségi és üzenetküldő platformokhoz hasonlóan a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppnál is próbálnak fellépni...","id":"20190209_whatsapp_spam_alhir_felhasznalok_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471f0408-140a-45a6-8c63-3903bdcdd5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_whatsapp_spam_alhir_felhasznalok_torlese","timestamp":"2019. február. 09. 13:03","title":"Tarol az úthenger: 2 millió felhasználót töröl a WhatsApp – havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem újabb beruházásokra kényszerítette a gyártókat és a gyógyszertárakat. Az ebből adódott többletköltségük milliárdos, nem szeretnék egyedül vállalni. ","shortLead":"A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem újabb beruházásokra kényszerítette a gyártókat és a gyógyszertárakat. Az ebből...","id":"20190208_Gyogyszerdragulast_hozhat_egy_uj_unios_szabalyozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7506d0-3ec8-41f8-913d-3a1481d36805","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Gyogyszerdragulast_hozhat_egy_uj_unios_szabalyozas","timestamp":"2019. február. 08. 17:27","title":"Gyógyszerdrágulást hozhat egy új uniós szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál gátat vetni a borzalmas jelenségnek.



","shortLead":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál...","id":"20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708dbf-9304-47ef-bdf3-e514b2d4b7c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","timestamp":"2019. február. 08. 16:48","title":"Rendkívüli elnöki intézkedések Sierra Leonéban a kiugró számú nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c4f20-fc31-4345-a304-f441c27818c1","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Ádáz csata folyik az európai gázellátás ellenőrzéséért. Épülnek a vezetékek az oroszoknak, az USA ellentámadásra készül, de mások is mozgolódnak.","shortLead":"Ádáz csata folyik az európai gázellátás ellenőrzéséért. Épülnek a vezetékek az oroszoknak, az USA ellentámadásra...","id":"201906__gazellatas__oroszamerikai_csorte__ukrajnasziget__a_nagy_csohaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=619c4f20-fc31-4345-a304-f441c27818c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc9e68d-a75e-4b2c-8529-3b30a8b4f608","keywords":null,"link":"/gazdasag/201906__gazellatas__oroszamerikai_csorte__ukrajnasziget__a_nagy_csohaboru","timestamp":"2019. február. 09. 10:00","title":"A nagy csőháborúban Moszkva áll nyerésre, de Budapest is nyakig benne van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7f3baa-c340-46b5-a0c3-4edacc8f3f82","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Puzsér Róbertet egyszer elítélték a Hajdu Péter elleni durva kiszólások miatt, másodszor nem. Hajdu ezen akart változtatni, de az Alkotmánybíróság elutasította a hároméves panaszát.","shortLead":"Puzsér Róbertet egyszer elítélték a Hajdu Péter elleni durva kiszólások miatt, másodszor nem. Hajdu ezen akart...","id":"20190208_puzser_robert_hajdu_peter_alkotmanybirosag_per_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c7f3baa-c340-46b5-a0c3-4edacc8f3f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375475f9-ed7c-489c-bb20-4a5dd20ee32b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_puzser_robert_hajdu_peter_alkotmanybirosag_per_itelet","timestamp":"2019. február. 08. 13:08","title":"Két \"szarkupac\" nem ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfejtették a tömeges rosszullét okát. ","shortLead":"Megfejtették a tömeges rosszullét okát. ","id":"20190207_Kiderult_a_levestol_lettek_rosszul_kozel_ketszazan_Labatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc147bf5-45d8-401b-b930-f2c39096aef3","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Kiderult_a_levestol_lettek_rosszul_kozel_ketszazan_Labatlan","timestamp":"2019. február. 07. 18:42","title":"Kiderült: a levestől lettek rosszul közel kétszázan Lábatlanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]