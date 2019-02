Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az egyik embert azért verték meg, mert egy kocsmában rendre utasította őket, amikor randalíroztak. A másik áldozatukat ismeretlen okból. A másik áldozatukat...","id":"20190214_Ket_embert_is_veresre_vert_egy_ottagu_banda_Kobanyan","timestamp":"2019. február. 14. 15:51","title":"Két embert is véresre vert egy öttagú banda Kőbányán"

Januárban még elhalasztották a voksolást az Európai Parlamentben, azóta pedig az is felmerült, kiveszik a két legkeményebb cikkelyt az új szerzői jogi irányelvből. A jelek szerint ebből nem lett semmi, a visszaszámlálás pedig már el is indult.","timestamp":"2019. február. 14. 09:33","title":"Tavasszal szavaznak a törvényről, ami végleg megváltoztatja az internetet"

Theresa May brit kormányfő bírálta azokat a diákokat, akik azért vonultak az utcára számon városban, hogy a klímaváltozás elleni harc fokozását követeljék a kormánytól. Szerinte elvesztegették a tanárok idejét.","timestamp":"2019. február. 15. 16:18","title":"A brit kormányfő a klímaváltozás ellen tüntető diákokat bírálja"

Bruttó 267 ezer forinttól lehet bolti eladóként kezdeni a Lidlnél, de az üzletvezetők bére a havi 700 ezer forintot is megközelítheti, ha elég ideje dolgoznak ott.","timestamp":"2019. február. 14. 14:49","title":"Béremelést jelentett be a Lidl, 317 ezer forintot is kereshet egy eladó"

Szlovéniában.","timestamp":"2019. február. 15. 09:27","title":"Lemondott egy képviselő, miután ellopott egy szendvicset"

Ingyenes hétvégét hirdetett a Rainbow Six: Siege-et gondozó Ubisoft Montreal, így a taktikai játékhoz kivételesen azok is hozzáférhetnek, akik korábban nem vásárolták meg.","timestamp":"2019. február. 14. 20:33","title":"Ismeri a Rainbow Sixet? Napokig ingyen lehet játszani a legjobb résszel, más kedvezmények is jönnek

Így pedig nem is gyárthat akárki Rubik-kockát.","timestamp":"2019. február. 15. 16:48","title":"A Rubik-kocka gyártója szerint nem szűnt meg az oltalom"

Ezekben az autókban jellemzően inkább hátul vagy legalábbis középen van, amit ők keresnek.","timestamp":"2019. február. 14. 14:26","title":"Tűzoltók, akik szétverik egy Porsche elejét, de csak nincs meg, amit keresnek – videó"