[{"available":true,"c_guid":"24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Önálló Bírósági Fizetési Portált fejlesztett az Országos Bírósági Hivatal, mely 2019. március 4-én indul. A cél a bírósági eljárásokhoz kapcsolódó elektronikus fizetési megoldások szélesebb körű biztosítása, az ügyfelek számára kényelmes és ügyfélbarát szolgáltatások nyújtása, valamint a befizetések ellenőrzésének megkönnyítése - tudatta az Országos Bírósági Hivatal.\r

","shortLead":"Önálló Bírósági Fizetési Portált fejlesztett az Országos Bírósági Hivatal, mely 2019. március 4-én indul. A cél...","id":"20190216_Egyszerubb_lesz_birosagi_illeteket_fizteni_marciustol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9cf06b-ff12-42af-b399-4bec7e17c34d","keywords":null,"link":"/kkv/20190216_Egyszerubb_lesz_birosagi_illeteket_fizteni_marciustol","timestamp":"2019. február. 16. 14:30","title":"Egyszerűbb lesz bírósági illetéket fizetni márciustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy olyan rendszerben, ahol nem lehet szabadon gondolkodni, nem jó élni - mondta a hvg.hu-nak adott interjújában Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke. A 2018 nyaráig a kutatás-fejlesztési források elosztását felügyelő Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalt is vezető fizikusprofesszor arról is beszélt, hogy miért nem jó stratégia az akadémiai alapkutatások beszántása és hogy mi különbözteti meg a tudományt a propagandától. A tíz évig a Fideszben politizáló volt MTA-elnök szerint ma már biztosan nem kérné felvételét a mai Fideszbe, Orbán Viktor pedig hiába nyert egymás után három választást, ez nem jogosítja fel az arrogáns döntésekre. ","shortLead":"Egy olyan rendszerben, ahol nem lehet szabadon gondolkodni, nem jó élni - mondta a hvg.hu-nak adott interjújában...","id":"20190218_Palinkas_Jozsef_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59128d37-eb01-4932-a180-6b9523e31ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Palinkas_Jozsef_interju","timestamp":"2019. február. 18. 11:42","title":"Pálinkás József: Nem lehet tudománykampfot csinálni, a kormány nem érti, hogyan működik a kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Egy olyan előrejelzés, amelyet sokan szeretnének olvasni. ","shortLead":"Egy olyan előrejelzés, amelyet sokan szeretnének olvasni. ","id":"20190216_Itt_a_tavasz_es_meg_napokig_marad_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc4df43-bfda-4251-991e-efb295e68f26","keywords":null,"link":"/idojaras/20190216_Itt_a_tavasz_es_meg_napokig_marad_is","timestamp":"2019. február. 16. 18:55","title":"Itt a tavasz, és még napokig marad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormány nem most először fogja új autók beszerzését támogatni, legutóbb igen sok feltételnek kellett megfelelnie a 8-9 fős kocsiknak.","shortLead":"A kormány nem most először fogja új autók beszerzését támogatni, legutóbb igen sok feltételnek kellett megfelelnie...","id":"20190218_rengeteg_technikai_kriteriuma_lehet_a_25_millioval_tamogatott_7_uleses_autoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6c6f07-de08-4f86-999f-f247e2e7286c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_rengeteg_technikai_kriteriuma_lehet_a_25_millioval_tamogatott_7_uleses_autoknak","timestamp":"2019. február. 18. 06:41","title":"Rengeteg technikai kritériuma lehet a 2,5 millióval támogatott 7 üléses autóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9276497c-601a-4b9e-85f0-9569123b6a86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átadták a Különben dühbe jövünk című filmből ismerős buggy kulcsát az új tulajdonosnak. Az autóért kifizetett összeget pedig a Heim Pál gyermekkórház kapta. ","shortLead":"Átadták a Különben dühbe jövünk című filmből ismerős buggy kulcsát az új tulajdonosnak. Az autóért kifizetett összeget...","id":"20190218_Uj_gazdaja_lett_Terence_Hill_buggyjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9276497c-601a-4b9e-85f0-9569123b6a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6618b188-b803-4cbc-ab38-f80880180e37","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Uj_gazdaja_lett_Terence_Hill_buggyjanak","timestamp":"2019. február. 18. 09:57","title":"Új gazdája lett Terence Hill legendás járgányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális transzformáció szinte a teljes hazai kkv szektort érinti, ám csak kevesek aknázhatják ki a benne rejlő lehetőségeket, mert nincs elég szakember.","shortLead":"A digitális transzformáció szinte a teljes hazai kkv szektort érinti, ám csak kevesek aknázhatják ki a benne rejlő...","id":"20190218_kkv_szektor_digitalizacio_szakertok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf35e3-a491-4e2b-b830-d788c9225e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_kkv_szektor_digitalizacio_szakertok","timestamp":"2019. február. 18. 00:03","title":"Nincs, aki megcsinálja Magyarországon a digitális forradalmat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megváltozott az olimpiai érmesek támogatásának rendszere, ez megnövelte a költségeket is.","shortLead":"Megváltozott az olimpiai érmesek támogatásának rendszere, ez megnövelte a költségeket is.","id":"20190218_Ketszer_annyit_koltenek_az_olimpiai_eletjaradekokra_mint_tavalyig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56160e7b-7992-499d-9738-ef19697bc99d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Ketszer_annyit_koltenek_az_olimpiai_eletjaradekokra_mint_tavalyig","timestamp":"2019. február. 18. 10:04","title":"Kétszer annyit költenek az olimpiai életjáradékokra, mint tavalyig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","shortLead":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","id":"20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706cf60-566e-4a40-bc83-317717f882d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","timestamp":"2019. február. 16. 17:58","title":"Késsel fenyegettek diákokat egy pécsi iskola udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]