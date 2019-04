Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be12ca7b-ca8a-44e9-8b55-3e356599065b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tádzsikisztánban törvény írja elő, hogyan lehet a születésnapokat megünnepelni. ","shortLead":"Tádzsikisztánban törvény írja elő, hogyan lehet a születésnapokat megünnepelni. ","id":"20190404_Megbirsagoltak_egy_enekesnot_Tadzsikisztanban_mert_nem_a_csaladjaval_unnepelte_a_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be12ca7b-ca8a-44e9-8b55-3e356599065b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b123c6-7dcf-472d-9f92-3ed739c7e476","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Megbirsagoltak_egy_enekesnot_Tadzsikisztanban_mert_nem_a_csaladjaval_unnepelte_a_szuletesnapjat","timestamp":"2019. április. 04. 04:55","title":"Megbírságoltak egy énekesnőt Tádzsikisztánban, mert nem a családjával ünnepelte a születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha nincs jelen hivatalos küldöttség, akár 7000 euróra is büntethető az a jogi személy, amely elénekli más ország himnuszát, erről szavazott meg törvényt a szlovák parlament. A javaslatot direkt a dunaszerdahelyi DAC magyar szurkolóira gondolva nyújtotta be a nacionalista párt képviselője.\r

","shortLead":"Ha nincs jelen hivatalos küldöttség, akár 7000 euróra is büntethető az a jogi személy, amely elénekli más ország...","id":"20190403_Szlovakiaban_buntetes_jarhat_a_magyar_himnusz_elenekleseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d626fa91-240b-49e2-9e52-f9a6dea1b059","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Szlovakiaban_buntetes_jarhat_a_magyar_himnusz_elenekleseert","timestamp":"2019. április. 03. 19:22","title":"Szlovákiában büntetés járhat a magyar himnusz elénekléséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a Forbes idei, a legbefolyásosabb magyar nőket rangsoroló listája. Vannak visszatérők, de új nevek is: a mostani gyűjtésbe Mészáros Lőrinc felesége is bekerült.","shortLead":"Elkészült a Forbes idei, a legbefolyásosabb magyar nőket rangsoroló listája. Vannak visszatérők, de új nevek is...","id":"20190403_Mar_nem_Orban_felesege_a_legbefolyasosabb_magyar_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdff00cf-cd2b-4aa8-a56d-3ba7e9682e00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Mar_nem_Orban_felesege_a_legbefolyasosabb_magyar_no","timestamp":"2019. április. 03. 07:22","title":"Már nem Orbán felesége a legbefolyásosabb magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Idegen államok próbálnak beleavatkozni a választásokba, nem garantálhatja senki, hogy minden veszély elhárítható –nyilatkozta Mark Zuckerberg.","shortLead":"Idegen államok próbálnak beleavatkozni a választásokba, nem garantálhatja senki, hogy minden veszély elhárítható...","id":"20190403_Zuckerberg_A_Facebook_nem_tudja_garantalni_hogy_beavatkozasmentes_lesz_az_EPvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bbb3f9-acda-4432-b696-3e79c016bc33","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_Zuckerberg_A_Facebook_nem_tudja_garantalni_hogy_beavatkozasmentes_lesz_az_EPvalasztas","timestamp":"2019. április. 03. 06:25","title":"Zuckerberg: A Facebook nem tudja garantálni, hogy beavatkozásmentes lesz az EP-választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf112a7-b43f-475a-add2-bbe3aff34e50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök lánya nemcsak Magyarország új turisztikai márkájánál, hanem az állami divatügynökség körül is bábáskodik. ","shortLead":"A miniszterelnök lánya nemcsak Magyarország új turisztikai márkájánál, hanem az állami divatügynökség körül is...","id":"20190403_Orban_Rahel_szabja_ujra_a_magyar_divatipart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcf112a7-b43f-475a-add2-bbe3aff34e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18b5e62-4ece-4c53-ac99-ffb3ffd61cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Orban_Rahel_szabja_ujra_a_magyar_divatipart","timestamp":"2019. április. 03. 13:49","title":"Orbán Ráhel szabja újra a magyar divatipart?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok az első emeleten csaptak fel, senki nem sérült meg.\r

","shortLead":"A lángok az első emeleten csaptak fel, senki nem sérült meg.\r

","id":"20190402_Ket_embert_menekitettek_ki_egy_lakastuzbol_Nagykanizsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fee6eae-9475-4f3f-80b7-f14d44596c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Ket_embert_menekitettek_ki_egy_lakastuzbol_Nagykanizsan","timestamp":"2019. április. 02. 20:55","title":"Két embert menekítettek ki egy lakástűzből Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4381b70-0a06-41e2-b80c-15a50dfdf195","c_author":"Z. B.","category":"tudomany","description":"Az egyik oldalon csak a mobiljukat nyomkodók, a másik oldalon csak a telefonjukat nem használó közlekedők haladhatnának, erről posztolt a bécsi közlekedési vállalat április 1-jén. Aztán megírták, hogy csak vicc, de sokan talán tényleg örülnének neki.","shortLead":"Az egyik oldalon csak a mobiljukat nyomkodók, a másik oldalon csak a telefonjukat nem használó közlekedők...","id":"20190403_Kulon_savot_kaptak_a_mobiljukat_nyomkodok_a_becsi_metroban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4381b70-0a06-41e2-b80c-15a50dfdf195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8512dedf-7ec6-4182-bad8-0d83a6fa7143","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_Kulon_savot_kaptak_a_mobiljukat_nyomkodok_a_becsi_metroban","timestamp":"2019. április. 03. 14:48","title":"Csak vicc volt, de nem is rossz ötlet: külön sávot kaptak a mobilozók a bécsi metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódhatnak a nagy változások a TV2 körül Dirk Gerkens távozása után.","shortLead":"Folytatódhatnak a nagy változások a TV2 körül Dirk Gerkens távozása után.","id":"20190404_Meszaros_Lorinchez_kerulhet_a_TV2_musorgyartoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23cff59-e534-4dc0-b402-e8a6552431cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Meszaros_Lorinchez_kerulhet_a_TV2_musorgyartoja","timestamp":"2019. április. 04. 16:09","title":"Mészáros Lőrinchez kerülhet a TV2 műsorgyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]