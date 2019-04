Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit pollok szerint a kormányzó Likud és a Kék-fehér párt fej fej mellett végzett az izraeli választáson, de ismét Benjamin Netanjahu alakíthatna kormányt. ","shortLead":"Az exit pollok szerint a kormányzó Likud és a Kék-fehér párt fej fej mellett végzett az izraeli választáson, de ismét...","id":"20190409_Exit_poll_Izraelbol_Netanjahu_maradhat_kormanyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa68c0a-91ed-41a3-bd60-3ffd0c4053f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Exit_poll_Izraelbol_Netanjahu_maradhat_kormanyon","timestamp":"2019. április. 09. 21:45","title":"Exit poll Izraelből: Netanjahu maradhat kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet.","shortLead":"Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet.","id":"20190409_Fontos_szerep_varhat_Meszaros_Lorinc_lanyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd206e-9cfe-489f-998b-1df2c34c6089","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Fontos_szerep_varhat_Meszaros_Lorinc_lanyara","timestamp":"2019. április. 09. 08:54","title":"Fontos szerep várhat Mészáros Lőrinc lányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cbde18-6905-4af4-b8ee-be7944ac9351","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a BMW-alapokon nyugvó Alpina nemcsak 3 évtizede, hanem most is igen komoly tiszteletet érdemel.","shortLead":"Ez a BMW-alapokon nyugvó Alpina nemcsak 3 évtizede, hanem most is igen komoly tiszteletet érdemel.","id":"20190409_egy_darabka_80as_evek_elado_koranak_leggyorsabb_4_ajtos_kocsija_bmw_alpina_tuning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6cbde18-6905-4af4-b8ee-be7944ac9351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb265385-4719-4a53-ada5-a2d50ab33bd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_egy_darabka_80as_evek_elado_koranak_leggyorsabb_4_ajtos_kocsija_bmw_alpina_tuning","timestamp":"2019. április. 09. 06:53","title":"Egy darabka 80-as évek: eladó korának leggyorsabb 4 ajtós kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61032030-bdb9-4479-9ada-59a46dbe1b71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégi PONT Fesztivál fókuszába idén a balkáni térség örökségei kerülnek. Pénteken például busók lepik el a Várkert Bazárt.\r

\r

","shortLead":"A hétvégi PONT Fesztivál fókuszába idén a balkáni térség örökségei kerülnek. Pénteken például busók lepik el a Várkert...","id":"20190410_Noi_beavatasi_szertartasok_dallamait_is_hallgathatunk_a_Varkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61032030-bdb9-4479-9ada-59a46dbe1b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac9c61d-b08d-4ea0-a84c-f1b9c630edba","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Noi_beavatasi_szertartasok_dallamait_is_hallgathatunk_a_Varkertben","timestamp":"2019. április. 10. 13:46","title":"Női beavatási szertartások dallamait is hallgathatunk a Várkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50ea73b-d03e-498f-a14a-8c5a158e4c58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukrászda nyílik a Vámház körút 9. alatt.","shortLead":"Cukrászda nyílik a Vámház körút 9. alatt.","id":"20190409_Klapka_Gyorgy_zaloghaza_vegleg_atalakul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f50ea73b-d03e-498f-a14a-8c5a158e4c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324cf7b1-36d4-4f39-b4bc-cee72bc590ba","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Klapka_Gyorgy_zaloghaza_vegleg_atalakul","timestamp":"2019. április. 09. 09:16","title":"Klapka György zálogháza végleg átalakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat találtak, melyek az emberrel hozhatók összefüggésbe – számolt be eredményeiről a kutatócsoport a Microbiome című szaklapban. ","shortLead":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat...","id":"20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de04798-a8ad-461c-8e9a-850b1b5e5961","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. április. 08. 18:33","title":"Tele van gombákkal és baktériumokkal a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df9ac6e-3a67-4e3e-9759-84dc562087ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190408_Hatalmas_korus_enekli_a_Nirvanadalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df9ac6e-3a67-4e3e-9759-84dc562087ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e588431-076a-4e47-87ff-cb03449be8cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190408_Hatalmas_korus_enekli_a_Nirvanadalt","timestamp":"2019. április. 08. 15:15","title":"Megható feldolgozást kapott a Nirvana-dal: óriási kórus énekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát – jelentette be Donald Trump...","id":"20190408_washington_terrorista_szervezetnek_minositette_az_irani_forradalmi_gardat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67aa9403-ad48-4c28-b237-e36c0c95d331","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_washington_terrorista_szervezetnek_minositette_az_irani_forradalmi_gardat","timestamp":"2019. április. 08. 17:33","title":"Washington terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]