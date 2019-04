Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66930e73-f974-409f-97fd-30a959181f57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gamer laptopok szegmensében nehéz újdonsággal előállni, de úgy tűnik, az Acernek mégis sikerült.","shortLead":"A gamer laptopok szegmensében nehéz újdonsággal előállni, de úgy tűnik, az Acernek mégis sikerült.","id":"20190415_next_acer_predator_helios_700_gamer_notebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66930e73-f974-409f-97fd-30a959181f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3785e0f-3ff2-466c-b4df-3a7d2d09b301","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_next_acer_predator_helios_700_gamer_notebook","timestamp":"2019. április. 15. 13:03","title":"Egészen furcsa laptoppal jött ki az Acer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzet Színésze 1934. április 15-én született Budapesten.\r

","shortLead":"A Nemzet Színésze 1934. április 15-én született Budapesten.\r

","id":"20190415_A_nemzet_Sususje_Bodrogi_Gyula_85_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c350c14c-a45d-42d2-a15f-d58a49a2505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_A_nemzet_Sususje_Bodrogi_Gyula_85_eves","timestamp":"2019. április. 15. 12:03","title":"A nemzet Süsüje, Bodrogi Gyula 85 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba9654-7dd6-47b7-8fef-02ef863ccd89","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bródy János írt egy zenész darabot szerzőtársával egy Bulgakov-műből az Operettszínház számra. A darab elkészült, ám azt nem mutatják be. A színház szerint ennek nem politikai okai vannak.\r

","shortLead":"Bródy János írt egy zenész darabot szerzőtársával egy Bulgakov-műből az Operettszínház számra. A darab elkészült, ám...","id":"20190415_Operettszinhaz_Nem_politikai_okokbol_marad_el_Brody_Janosdarabja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccba9654-7dd6-47b7-8fef-02ef863ccd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93f5cba-e098-4d8c-8df6-7abee7ab6c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Operettszinhaz_Nem_politikai_okokbol_marad_el_Brody_Janosdarabja","timestamp":"2019. április. 15. 14:01","title":"Operettszínház: Nem politikai okokból marad el Bródy János darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100b4b2b-fb62-4584-ba42-7aab8adc39b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly hatótávú elektromos autó utastere automatikusan átalakul, ha a sofőr önvezetésre vált.","shortLead":"A komoly hatótávú elektromos autó utastere automatikusan átalakul, ha a sofőr önvezetésre vált.","id":"20190415_a_vw_uj_villanyautoja_egy_negy_kereken_gurulo_pihenoszoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=100b4b2b-fb62-4584-ba42-7aab8adc39b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dc8d8f-5634-4b2f-a880-80e733aa6585","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_a_vw_uj_villanyautoja_egy_negy_kereken_gurulo_pihenoszoba","timestamp":"2019. április. 15. 11:21","title":"A VW új villanyautója egy négy keréken guruló pihenőszoba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" A címvédő és ötszörös világbajnok ezzel átvette a vezetést a vb-pontversenyben.","shortLead":" A címvédő és ötszörös világbajnok ezzel átvette a vezetést a vb-pontversenyben.","id":"20190414_Hamilton_gyozott_Sanghajban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7e205b-5472-4dad-86b7-5bed300e69b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Hamilton_gyozott_Sanghajban","timestamp":"2019. április. 14. 10:08","title":"Hamilton győzött Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca841be-15e6-414c-b890-654731d51257","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Eltörölte a francia állam az indiai kormányfő kedvenc oligarchájának 143,7 millió eurós adósságát. A párizsi Le Monde leleplezése a négy évvel ezelőtti ügyről bombaként robbant az éppen választásokat tartó országban, ahol a nagy esélyes Narendra Modi.","shortLead":"Eltörölte a francia állam az indiai kormányfő kedvenc oligarchájának 143,7 millió eurós adósságát. A párizsi Le Monde...","id":"20190415_A_miniszterelnok_milliardokat_lop_hogy_aztan_szetossza_tolvaj_baratainak__botrany_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ca841be-15e6-414c-b890-654731d51257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fb7e6b-8049-4783-8e67-f534f1367835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_A_miniszterelnok_milliardokat_lop_hogy_aztan_szetossza_tolvaj_baratainak__botrany_Indiaban","timestamp":"2019. április. 15. 12:39","title":"„A miniszterelnök milliárdokat lop, hogy aztán szétossza tolvaj barátainak” – botrány Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadkán szónokolt egyet a kormányfő. ","shortLead":"Szabadkán szónokolt egyet a kormányfő. ","id":"20190415_Orban_Szerbia_hamarabb_tagja_lesz_az_EUnak_mint_azt_sokan_gondoljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c38685-e29d-4cd2-af51-822f1cfaf4a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Orban_Szerbia_hamarabb_tagja_lesz_az_EUnak_mint_azt_sokan_gondoljak","timestamp":"2019. április. 15. 18:38","title":"Orbán: Szerbia hamarabb tagja lesz az EU-nak, mint azt sokan gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e24c5a-e25d-44e7-8369-f2a6b0ef72a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"600 extasy tablettát és 200 gramm amfetaminport vett, hogy azt eladja, és abból meggazdagodjon egy 45 éves nő. Elkapták, most akár 20 évre is rács mögé kerülhet.\r

","shortLead":"600 extasy tablettát és 200 gramm amfetaminport vett, hogy azt eladja, és abból meggazdagodjon egy 45 éves nő...","id":"20190415_A_buliegyedben_arult_drogot_20_evet_is_kaphat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94e24c5a-e25d-44e7-8369-f2a6b0ef72a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ec383-05d8-4733-9b9f-5dc1ef644efa","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_A_buliegyedben_arult_drogot_20_evet_is_kaphat","timestamp":"2019. április. 15. 09:46","title":"A bulinegyedben árult drogot, 20 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]