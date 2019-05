Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1de330dc-7547-4d62-b9e7-11ccf7c60f23","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve átláthatóbbá tegye az adórendszerét, így kerülve el a feketelistákat. A 2019-es változtatásoknak köszönhetően már nem sokkal maradnak el a nemzetközi adótervezés éllovasaitól.","shortLead":"A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve...","id":"crystalgroup_20190430_Nincs_mese_egyre_jobban_visszaszorul_a_spekulativ_offshore_a_penzvilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1de330dc-7547-4d62-b9e7-11ccf7c60f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee86395d-d43b-4c9b-8726-63068acb1160","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190430_Nincs_mese_egyre_jobban_visszaszorul_a_spekulativ_offshore_a_penzvilagban","timestamp":"2019. május. 02. 19:30","title":"Nincs mese, egyre jobban visszaszorul a spekulatív offshore a pénzvilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégi utazók, figyelem, egy leszakadt légkábelt fognak megjavítani az M1-esen, ezért leterelik a forgalmat az autópályáról.","shortLead":"Hétvégi utazók, figyelem, egy leszakadt légkábelt fognak megjavítani az M1-esen, ezért leterelik a forgalmat...","id":"20190503_Felfordulas_lesz_az_M1esen_pentek_este_8_oratol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc86e7c0-430b-4885-99ff-783073412b51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_Felfordulas_lesz_az_M1esen_pentek_este_8_oratol","timestamp":"2019. május. 03. 18:02","title":"Felfordulás lesz az M1-esen péntek este 8 órától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd4f6ed-6a28-496b-b12c-2d69a6ad58fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokkolta az UNESCO világörökség központjának vezetőit a magyar kormány eljárása, amellyel megpróbálta megakadályozni, hogy a szervezet Budapestre érkező ellenőrei a világörökségi helyszíneken zajló építkezések miatt aggódó civilekkel is beszélhessenek. A turpisság kiderült, az azonban még mindig nem, hogy mit írt/ígért a kormány a beruházásokat évek óta több ponton kifogásoló nemzetközi szervezetnek. ","shortLead":"Sokkolta az UNESCO világörökség központjának vezetőit a magyar kormány eljárása, amellyel megpróbálta megakadályozni...","id":"20190503_UNESCO_vilagorokseg_liget_projekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd4f6ed-6a28-496b-b12c-2d69a6ad58fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10791bf-aaba-4848-ae83-0847fdcb612d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190503_UNESCO_vilagorokseg_liget_projekt","timestamp":"2019. május. 03. 16:46","title":"Újra Budapesten jártak az UNESCO világörökség-ellenőrei – és ledöbbentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efce6d2-2ff4-4b06-98b7-18ce0cdf622f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem véletlen, hogy épp most hívták meg Washingtonba a magyar miniszterelnököt. ","shortLead":"Nem véletlen, hogy épp most hívták meg Washingtonba a magyar miniszterelnököt. ","id":"20190503_Gaz_es_fegyvervasarlassal_kedveskedhet_Trumpnak_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7efce6d2-2ff4-4b06-98b7-18ce0cdf622f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d9a745-f9ae-413a-9352-b4e0bbb639f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Gaz_es_fegyvervasarlassal_kedveskedhet_Trumpnak_Orban","timestamp":"2019. május. 03. 16:44","title":"Gáz- és fegyvervásárlással kedveskedhet Trumpnak Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304f02ad-19ac-47eb-8618-8141b13cfa8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt hitte, egy kandikamerás viccben vesz részt.","shortLead":"Azt hitte, egy kandikamerás viccben vesz részt.","id":"20190503_Elengedtek_Kim_Dzsongun_testverenek_gyilkosat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=304f02ad-19ac-47eb-8618-8141b13cfa8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5a952f-52d1-4fef-ba1d-d1b0f707a340","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Elengedtek_Kim_Dzsongun_testverenek_gyilkosat","timestamp":"2019. május. 03. 07:52","title":"Elengedték Kim Dzsong Un testvérének gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mióta a NER leuralta a magyar sajtót, az ellenzéki pártok új platformot találtak: a közösségi médiát. De lehet olyan sikeres egy Tordai Bence élő közvetítés, mint Orbán Viktor képei az Instagramon? A válasz nem olyan egyértelmű, mint elsőre gondolnánk. ","shortLead":"Mióta a NER leuralta a magyar sajtót, az ellenzéki pártok új platformot találtak: a közösségi médiát. De lehet olyan...","id":"20190502_Orban_legyozhetetlen_de_azert_van_ahol_Gyurcsany_Ferenc_meg_tudja_szorongatni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdb81fa-d7aa-4724-bb85-34ea07b6f423","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Orban_legyozhetetlen_de_azert_van_ahol_Gyurcsany_Ferenc_meg_tudja_szorongatni","timestamp":"2019. május. 02. 06:30","title":"Orbán legyőzhetetlen, de azért van, ahol az ellenzék meg tudja szorongatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott gyenge játékkal 6-0-ra kikapott Szlovéniától a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokságon. Ezzel eldőlt, hogy biztosan nem harcolhatja ki a feljutást a világelitbe, sőt a bennmaradásért kell harcolnia.","shortLead":"A magyar válogatott gyenge játékkal 6-0-ra kikapott Szlovéniától a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokságon...","id":"20190503_jegkorong_valogatott_hokivebe_szloven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adef407-1def-485a-ad93-b547401ddc67","keywords":null,"link":"/sport/20190503_jegkorong_valogatott_hokivebe_szloven","timestamp":"2019. május. 03. 17:59","title":"Nagy verést kapott a hokiválogatott a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626020c-d2d3-4aba-aae4-30b26ddff275","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő csütörtökön összecsapnak a legformásabb tőgyek.","shortLead":"Jövő csütörtökön összecsapnak a legformásabb tőgyek.","id":"20190503_Haszonallatszepsegverseny_megvalasztjak_az_Alfold_legszebb_tehenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4626020c-d2d3-4aba-aae4-30b26ddff275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c2751c-5a88-428c-bab1-064f6b79b0fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Haszonallatszepsegverseny_megvalasztjak_az_Alfold_legszebb_tehenet","timestamp":"2019. május. 03. 08:19","title":"Haszonállat-szépségverseny: megválasztják az Alföld legszebb tehenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]