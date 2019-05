Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen nők alkotják a társadalmon belüli legboldogabb alcsoportot – írta a The Guardian Paul Dolant, a Londoni Gazdasági Egyetem viselkedéstudományi professzorát idézve.","shortLead":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen...","id":"20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401762d4-fc1a-4e87-8cd8-d0d0dfa97c63","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","timestamp":"2019. május. 25. 16:43","title":"Az egyedülálló, gyermektelen nők a legboldogabbak - állítja egy boldogságszakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe207427-9cae-4c89-9d9d-ec0b4b458686","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung moszkvai laboratóriumában olyan algoritmust fejlesztettek ki, ami egyetlen fotóból is képes videót készíteni úgy, mintha abban a képen látható személy szerepelne.","shortLead":"A Samsung moszkvai laboratóriumában olyan algoritmust fejlesztettek ki, ami egyetlen fotóból is képes videót készíteni...","id":"20190524_mona_lisa_deepfake_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe207427-9cae-4c89-9d9d-ec0b4b458686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935410e1-6e7e-4f65-8218-b7678c22b44b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_mona_lisa_deepfake_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. május. 24. 20:03","title":"Mozog és beszél: életre keltette a Mona Lisát a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha egy gyerek születik a három helyett, már akkor is megéri felvenni a babaváró hitelt, de ha egy sem születik, akkor nagy a baj anyagilag is.","shortLead":"Ha egy gyerek születik a három helyett, már akkor is megéri felvenni a babaváró hitelt, de ha egy sem születik, akkor...","id":"20190523_85_millio_forintot_is_bukhat_aki_felveszi_a_babavaro_hitelt_de_nem_szuletik_gyereke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1caf5-a09f-4be3-bb66-88decdf9117d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_85_millio_forintot_is_bukhat_aki_felveszi_a_babavaro_hitelt_de_nem_szuletik_gyereke","timestamp":"2019. május. 23. 20:03","title":"8,5 millió forintot is bukhat, aki felveszi a babaváró hitelt, de nem születik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját fizetőeszköze.","shortLead":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját...","id":"20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a06d9a-9da9-438e-9781-d7608c46082e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","timestamp":"2019. május. 24. 10:33","title":"Saját pénzen dolgozik a Facebook, 2020-tól fizethetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lassan lemerül a stratégiai kőolajkészlet, miközben még mindig nem érkezik jó minőségű nyersanyag a Barátság vezetékből.","shortLead":"Lassan lemerül a stratégiai kőolajkészlet, miközben még mindig nem érkezik jó minőségű nyersanyag a Barátság vezetékből.","id":"20190524_Fogy_a_magyar_olajtartalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c093ecfd-e0c0-4c95-9a9f-8fd441a82e32","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_Fogy_a_magyar_olajtartalek","timestamp":"2019. május. 24. 08:30","title":"Fogy a magyar olajtartalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce992941-afb0-48f1-871e-d27dd86dc973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor csodálója csúfosan leszerepelt.","shortLead":"Orbán Viktor csodálója csúfosan leszerepelt.","id":"20190523_Meglepetes_Hollandiaban_Frans_Timmermans_partja_nyerhette_az_EPvalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce992941-afb0-48f1-871e-d27dd86dc973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272a7692-fa42-4639-a168-7bd9f26faa12","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Meglepetes_Hollandiaban_Frans_Timmermans_partja_nyerhette_az_EPvalasztast","timestamp":"2019. május. 23. 21:57","title":"Meglepetés Hollandiában: Frans Timmermans pártja nyerhette az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KFT azért nem hagyja cserben a rajongókat a ma esti koncertjükön.","shortLead":"A KFT azért nem hagyja cserben a rajongókat a ma esti koncertjükön.","id":"20190524_Laar_Andras_taxiban_ulve_karambolozott_most_nem_tud_gitarozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b74f90-b0bc-4eb3-8837-2885b7468651","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Laar_Andras_taxiban_ulve_karambolozott_most_nem_tud_gitarozni","timestamp":"2019. május. 24. 11:04","title":"Laár András taxiban ülve karambolozott, most nem tud gitározni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63da9f-af13-42ee-b995-b92f00fa5929","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Csatolj és mehetsz.\" ","shortLead":"\"Csatolj és mehetsz.\" ","id":"20190525_biztonsagi_ov_chevrolet_kzlekedes_biztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf63da9f-af13-42ee-b995-b92f00fa5929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43a015-9a32-4e29-86df-d4a0adc857b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_biztonsagi_ov_chevrolet_kzlekedes_biztonsag","timestamp":"2019. május. 25. 09:27","title":"Addig nem megy sehova az új Chevrolet, amíg nincs bekapcsolva az öv – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]