[{"available":true,"c_guid":"77ab4147-b040-4be2-b404-d7fd5ecccd89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Bocsánatot kérek az Úrtól és tőletek, amiért Káin tekintetével pillantottunk rátok.\"\r

\r

","shortLead":"\"Bocsánatot kérek az Úrtól és tőletek, amiért Káin tekintetével pillantottunk rátok.\"\r

\r

","id":"20190602_Ferenc_papa_bocsanatot_kert_a_romaktol_Erdelyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77ab4147-b040-4be2-b404-d7fd5ecccd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe06e3e-74fb-4881-8812-0db9fa925810","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Ferenc_papa_bocsanatot_kert_a_romaktol_Erdelyben","timestamp":"2019. június. 02. 17:55","title":"Ferenc pápa bocsánatot kért a romáktól Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751a7b8a-acfb-48ad-b440-7bd97165bed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eBayen jelent meg egy iPod, amelyikért annyit kérne az eladó, amennyiből már egy jobb autóra is futná. Igaz, „szuper ritka” különlegességről van szó.","shortLead":"Az eBayen jelent meg egy iPod, amelyikért annyit kérne az eladó, amennyiből már egy jobb autóra is futná. Igaz, „szuper...","id":"20190601_elso_generacios_ipod_vasarlas_ebay","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=751a7b8a-acfb-48ad-b440-7bd97165bed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b89653-b535-492d-b264-2f39535b813f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_elso_generacios_ipod_vasarlas_ebay","timestamp":"2019. június. 01. 10:03","title":"Ez az ősrégi iPod annyiba kerül, mint egy jobb autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c1d988-c562-4c15-a21f-540aad2480be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ferenc pápa a hétvégén jár Romániában és egy komoly átépítésen átesett Dacia Dusterből integetett. Még csak neki járó, vörös betűs SCV 1 rendszámot is sikerült elintézni az utolsó pillanatban. ","shortLead":"Ferenc pápa a hétvégén jár Romániában és egy komoly átépítésen átesett Dacia Dusterből integetett. Még csak neki járó...","id":"20190602_Dacia_Duster_Papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19c1d988-c562-4c15-a21f-540aad2480be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48c7011-b360-4c5b-af1a-afac825cabbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190602_Dacia_Duster_Papa","timestamp":"2019. június. 02. 09:19","title":"Egyedi rendszámos Dacia Dusterben járja Romániát a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d034084-c0f1-455e-b207-bdd78ee38416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK állítólag az eső miatt nem használta a keresőlámpás, hőkamerás helikoptereit szerdán.","shortLead":"A BRFK állítólag az eső miatt nem használta a keresőlámpás, hőkamerás helikoptereit szerdán.","id":"20190601_Dunai_hajokatasztrofa_osszevissza_beszel_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d034084-c0f1-455e-b207-bdd78ee38416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e439779d-ba34-49f3-8be5-da13f377ec93","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Dunai_hajokatasztrofa_osszevissza_beszel_a_rendorseg","timestamp":"2019. június. 01. 09:24","title":"Dunai hajókatasztrófa: ellentmondásos rendőrségi nyilatkozatok a helikopterekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331d7fe3-f74c-4e1d-8c5b-28dcde2641f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgárőrök tetten érték a párost, jelentették a rendőröknek, akik lecsaptak.","shortLead":"A polgárőrök tetten érték a párost, jelentették a rendőröknek, akik lecsaptak.","id":"20190602_Szemetteleprol_loptak_elfogtak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=331d7fe3-f74c-4e1d-8c5b-28dcde2641f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de8813-f8d2-4c66-bd05-a1e56bf72ad3","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Szemetteleprol_loptak_elfogtak_oket","timestamp":"2019. június. 02. 09:14","title":"Szeméttelepről loptak, elfogták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31647c49-7eb5-44aa-85a3-c55588e407b7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Richard Carapaznak ez volt az első megnyert háromhetes kerékpáros körversenye.\r

\r

","shortLead":"Richard Carapaznak ez volt az első megnyert háromhetes kerékpáros körversenye.\r

\r

","id":"20190602_Kerekparsport_Eloszor_nyert_ecuadori_a_Giro_dItaliat_Richard_Carapaz_szemelyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31647c49-7eb5-44aa-85a3-c55588e407b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8ce693-4a04-40c8-aa88-c99fa925b49d","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Kerekparsport_Eloszor_nyert_ecuadori_a_Giro_dItaliat_Richard_Carapaz_szemelyeben","timestamp":"2019. június. 02. 18:05","title":"Kerékpársport: Először nyert ecuadori Giro d'Italiát Richard Carapaz személyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kap majd egy nagyobb frissítést az Apple számítógépein használt macOS, de a mobilos iOS-be is kerül egy fontos újdonság.","shortLead":"Hamarosan kap majd egy nagyobb frissítést az Apple számítógépein használt macOS, de a mobilos iOS-be is kerül...","id":"20190502_apple_macos_apple_music_apple_tv_applikacio_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aebf93-cd1c-4e5c-9594-0c02cb864744","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_apple_macos_apple_music_apple_tv_applikacio_alkalmazas","timestamp":"2019. június. 02. 15:03","title":"Kiszivárgott két képernyőkép arról, milyen új funkciót kapnak az Apple számítógépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szabadságot a tudománynak, szabadságot az Akadémiának címmel tartanak felvonulást vasárnap Budapesten, hogy így tiltakozzanak a kormány ellen, kiállnak a Magyar Tudományos Akadémia mellett.","shortLead":"Szabadságot a tudománynak, szabadságot az Akadémiának címmel tartanak felvonulást vasárnap Budapesten...","id":"20190602_Ezrek_tuntetnek_most_az_MTA_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4cb6d7-0069-4a10-af0a-9d4c6915b90b","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Ezrek_tuntetnek_most_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. június. 02. 14:57","title":"Ezrek tüntetnek az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]