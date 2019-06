Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b516f5-f364-4366-ae43-d179a80cee24","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Hány sztereotípiával kell megküzdenie valakinek, aki muszlim egy keresztény többségű országban? Aki Dániában nőtt fel ugyan, de akinek az apja szíriai menekült, az anyja pedig finn bevándorló? És aki nőként lesz egy iszlám közösség lelki vezetője? A Brain Bar konferencián előadó Sherin Khankannal beszélgettünk Budapesten, a menekültellenes hangulatkeltés fővárosában.","shortLead":"Hány sztereotípiával kell megküzdenie valakinek, aki muszlim egy keresztény többségű országban? Aki Dániában nőtt fel...","id":"20190618_A_nok_menthetik_meg_az_iszlamot_interju_Sherin_Khankan_imammal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b516f5-f364-4366-ae43-d179a80cee24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363526d5-f74c-4363-86d1-f93c66972d74","keywords":null,"link":"/elet/20190618_A_nok_menthetik_meg_az_iszlamot_interju_Sherin_Khankan_imammal","timestamp":"2019. június. 18. 20:00","title":"A nők menthetik meg az iszlámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae588e7-d52e-4fd0-bbf8-65f4a9a89e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy is mondhatnánk, hogy együtt nőttek fel.","shortLead":"Úgy is mondhatnánk, hogy együtt nőttek fel.","id":"20190618_Hulyeskedo_JeanPaul_Belmondo_es_Alain_Delon_kozos_fotoival_unnepel_egy_70_eves_francia_hetilap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae588e7-d52e-4fd0-bbf8-65f4a9a89e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d88ab11-3aa2-44f5-b1b0-255b1fcc9667","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Hulyeskedo_JeanPaul_Belmondo_es_Alain_Delon_kozos_fotoival_unnepel_egy_70_eves_francia_hetilap","timestamp":"2019. június. 18. 11:12","title":"Hülyéskedő Jean-Paul Belmondo és Alain Delon fotóival ünnepel egy 70 éves francia hetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe06762-4236-4d42-9277-edae0dd675aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre csökken a korszerűtlen energetikai besorolású lakások száma a piacon, de nagyon lassan nő a korszerűek száma.



","shortLead":"Egyre csökken a korszerűtlen energetikai besorolású lakások száma a piacon, de nagyon lassan nő a korszerűek száma.



","id":"20190619_Csigalassusaggal_no_a_korszeru_lakasok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fe06762-4236-4d42-9277-edae0dd675aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb05fc5e-dbe0-467c-9e6c-34f104c0e352","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Csigalassusaggal_no_a_korszeru_lakasok_szama","timestamp":"2019. június. 19. 08:33","title":"Csigalassúsággal nő a korszerű lakások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","shortLead":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","id":"20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eb424c-7411-459a-bdae-039550178304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","timestamp":"2019. június. 18. 07:58","title":"Nagylakon akadt fent ez a 15 milliós Alfa Romeo sportterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cdb458-1d53-495e-a44e-d54164a2b134","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190618_Nezze_meg_a_Csernobil_focimet_Jobaratokstilusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38cdb458-1d53-495e-a44e-d54164a2b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc2570-a24d-4640-a8fe-514fbae5bc16","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Nezze_meg_a_Csernobil_focimet_Jobaratokstilusban","timestamp":"2019. június. 18. 16:39","title":"Szürreális alkotás született: valaki összevágta a Csernobil főcímét Jóbarátok-stílusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbea73b1-20de-4395-8f99-62aa35ae57c1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A Kanadában élő pszichoterapeuta a HVG Extra Pszichológia Szalon vendége lesz június 22-én, 18 órától a Debreceni Egyetemen. Az alábbiakban Feldmár András Őszinteség című a könyvéből közlünk egy szerkesztett részletet.","shortLead":"A Kanadában élő pszichoterapeuta a HVG Extra Pszichológia Szalon vendége lesz június 22-én, 18 órától a Debreceni...","id":"20190618_Feldmar_Andras_Oszinten_meselek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbea73b1-20de-4395-8f99-62aa35ae57c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c65248c-0efc-43d8-ad66-cb51cfe6e0ea","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190618_Feldmar_Andras_Oszinten_meselek","timestamp":"2019. június. 18. 15:30","title":"Feldmár András: Őszintén mesélek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11324eff-2e6f-41c8-85c4-d7fc7bb377b6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legkönnyebb ellenfelet kapta a Vidi, a Debrecen Albániába, a Kispest Litvániába utazhat.","shortLead":"A legkönnyebb ellenfelet kapta a Vidi, a Debrecen Albániába, a Kispest Litvániába utazhat.","id":"20190618_Keleteuropai_tura_var_a_harom_magyar_csapatra_az_Europa_Liga_selejtezoiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11324eff-2e6f-41c8-85c4-d7fc7bb377b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bcbcd6-a8d0-4edd-8ecf-cf3740752b11","keywords":null,"link":"/sport/20190618_Keleteuropai_tura_var_a_harom_magyar_csapatra_az_Europa_Liga_selejtezoiben","timestamp":"2019. június. 18. 15:47","title":"Kelet-európai túra vár a három magyar csapatra az Európa Liga selejtezőiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","shortLead":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","id":"20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1758a6-4382-4222-a49f-d36e876822a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","timestamp":"2019. június. 17. 16:33","title":"Závecz: A Momentum a 60 felettiek körében is egyre népszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]