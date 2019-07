Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acf77a3c-fb6b-4380-9dea-a6f8bd7540d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudott ennyit úszni a kis medvebocs.","shortLead":"Nem tudott ennyit úszni a kis medvebocs.","id":"20190704_Medvekaland_Kanadaban_Anyamedve_mentette_ki_kolyket_a_to_vizebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acf77a3c-fb6b-4380-9dea-a6f8bd7540d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619fd567-b95e-4c1e-9919-18e362c07206","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Medvekaland_Kanadaban_Anyamedve_mentette_ki_kolyket_a_to_vizebol","timestamp":"2019. július. 04. 10:15","title":"Medvekaland Kanadában: anyamedve mentette ki kölykét a tó vizéből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","shortLead":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","id":"20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e960543f-d2bc-444a-81af-4d6e658013c4","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","timestamp":"2019. július. 04. 13:11","title":"Visszavadítanak magyar erdőket egy természetvédelmi program keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2427e980-54d3-4f50-903b-f02cbc3ef536","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljes napfogyatkozás volt néhány órája, amit Chilében és Argentínában is látni lehetett. Egy pilótát már a levegőben ért a jelenség, nem volt rest lefotózni.","shortLead":"Teljes napfogyatkozás volt néhány órája, amit Chilében és Argentínában is látni lehetett. Egy pilótát már a levegőben...","id":"20190703_napfogyatkozas_2019_chile_pilotafulke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2427e980-54d3-4f50-903b-f02cbc3ef536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d612aa-f597-4ba3-ab5d-fa1df424e01b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_napfogyatkozas_2019_chile_pilotafulke","timestamp":"2019. július. 03. 11:03","title":"Szóval ilyen egy napfogyatkozás, ha az ember egy pilótafülkéből nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben nyolcan megsérültek. ","shortLead":"A balesetben nyolcan megsérültek. ","id":"20190703_Busszal_utkozott_egy_auto_Zugloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51f41d9-27f7-4aae-ab33-8d9fe5878295","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Busszal_utkozott_egy_auto_Zugloban","timestamp":"2019. július. 03. 19:19","title":"Busszal ütközött egy autó Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9594a-4379-4e08-a0f8-5f73f3813c43","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190703_Marabu_FekNyuz_Agitprop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a9594a-4379-4e08-a0f8-5f73f3813c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9f16b5-d8ee-4749-ae97-b71a8f64e66f","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Marabu_FekNyuz_Agitprop","timestamp":"2019. július. 03. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Agitprop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a246eea8-2312-43e9-b1c4-986246e479f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fesztivál már szerdán felpörgette Zamárdit. Idén 170 ezer embert várnak, ezek egyike volt fotósunk. Ő így látta a nyitónapot.","shortLead":"A fesztivál már szerdán felpörgette Zamárdit. Idén 170 ezer embert várnak, ezek egyike volt fotósunk. Ő így látta...","id":"20190704_Gumiunikornisok_partiarcok_vizben_bulizok__elindult_a_Balaton_Sound_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a246eea8-2312-43e9-b1c4-986246e479f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac28cead-01c8-45fd-9bd5-558f15d08cb2","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Gumiunikornisok_partiarcok_vizben_bulizok__elindult_a_Balaton_Sound_fotok","timestamp":"2019. július. 04. 09:40","title":"Gumiunikornisok, partiarcok, vízben bulizók – elindult a Balaton Sound (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy szettben jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be.","shortLead":"Négy szettben jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be.","id":"20190702_Megnyerte_Fucsovics_az_elso_meccset_Wimbledonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624d2cc0-d383-4214-a539-551fec48651a","keywords":null,"link":"/sport/20190702_Megnyerte_Fucsovics_az_elso_meccset_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 02. 21:31","title":"Megnyerte Fucsovics az első meccsét Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7bfba0-0a74-41c0-bbd8-2d3bec3845b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csomagban, rövid határidővel értékesít ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő.","shortLead":"Csomagban, rövid határidővel értékesít ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő.","id":"20190702_Milliardokat_ero_allami_ingatlanokat_arvereznek_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7bfba0-0a74-41c0-bbd8-2d3bec3845b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca2caab-3765-4254-a72e-ee48fb93957b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Milliardokat_ero_allami_ingatlanokat_arvereznek_el","timestamp":"2019. július. 02. 18:14","title":"Milliárdokat érő állami ingatlanokat árvereznek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]