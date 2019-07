Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5600a052-1189-4682-bf83-3c72cab92127","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RS3 eddig sem szenvedett erőhiányban, most azonban minden korábbinál potensebb lett. ","shortLead":"Az RS3 eddig sem szenvedett erőhiányban, most azonban minden korábbinál potensebb lett. ","id":"20190715_a_legerosebb_gyori_audi_470_loeros_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5600a052-1189-4682-bf83-3c72cab92127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b4125a-9cda-4670-a9b1-ffe55445910e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_a_legerosebb_gyori_audi_470_loeros_lett","timestamp":"2019. július. 15. 13:21","title":"A legerősebb győri Audi 470 lóerős lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d2ba60-e5d7-47cf-a248-79094478fafb","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiányt azok sínylik meg a legjobban, akik képtelenek a kisgazdaságukban kitermelni az elfogadható béreket. Nekik és azoknak, akik évtizedeken át feketén, talán éppen náluk dolgoztak, marad a picike nyugdíj, vagy a munka a halálig, a fiatalok külföldre mennek, külföldi vendégmunkásokat meg alig mernek felvenni. A jobb napokat is megélt Bodorszéken jártunk.","shortLead":"A munkaerőhiányt azok sínylik meg a legjobban, akik képtelenek a kisgazdaságukban kitermelni az elfogadható béreket...","id":"20190715_agrarmunka_mezogazdasag_ostermelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d2ba60-e5d7-47cf-a248-79094478fafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894a6d11-728b-46dc-a1a2-87542512b5c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_agrarmunka_mezogazdasag_ostermelok","timestamp":"2019. július. 15. 14:55","title":"Napszámossors az Alföldön: éhbér után tízezres nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke Orbánnal találkozott, szerintük ez kampányolás Brenzovics László mellett. (Tavaly novemberi fotónkon Pavlo Klimkin külügyminiszter (jobbra) találkozik Brenzovics Lászlóval.)","shortLead":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ...","id":"20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e266c0-1a4d-421a-9237-873a3f1f6022","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","timestamp":"2019. július. 15. 21:52","title":"Kijev azt üzeni a magyar kormánynak, hogy ne avatkozzon bele a választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e81aca-462a-4c0d-ad12-3e24aff30ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Glasgow-i Egyetem tudósainak sikerült rögzíteni a kvantum-összefonódást, amit Einstein elutasított.","shortLead":"A Glasgow-i Egyetem tudósainak sikerült rögzíteni a kvantum-összefonódást, amit Einstein elutasított.","id":"20190715_kvantum_osszefonodas_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30e81aca-462a-4c0d-ad12-3e24aff30ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f415505-806a-4998-bce8-953731fb74bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_kvantum_osszefonodas_foto","timestamp":"2019. július. 15. 09:03","title":"A világon elsőként sikerült lefotózni Einstein tévedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Julian Assange cáfol.","shortLead":"Julian Assange cáfol.","id":"20190716_CNN_a_WikiLeaks_alapitoja_Londonbol_iranyitotta_a_beavatkozast_a_2016os_amerikai_valasztasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25452c33-76dd-4ce3-b0b7-9666b4402335","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_CNN_a_WikiLeaks_alapitoja_Londonbol_iranyitotta_a_beavatkozast_a_2016os_amerikai_valasztasba","timestamp":"2019. július. 16. 06:10","title":"CNN: a WikiLeaks alapítója Londonból irányította a beavatkozást a 2016-os amerikai választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7033e37-87b7-473c-b5e9-781bef90f147","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négy nagyvárosban, köztük Budapesten közel nyolcezer bébiételt és -italt tesztelt az Egészségügyi Világszervezet, és a termékek legalább felében lévő kalória több mint 30 százaléka cukrokból származott, vagyis ezeket akkor sem kéne hat hónaposnál fiatalabb bébinek adni, ha az van ráírva a címkéjére, hogy lehet.","shortLead":"Négy nagyvárosban, köztük Budapesten közel nyolcezer bébiételt és -italt tesztelt az Egészségügyi Világszervezet, és...","id":"20190715_A_bebietelek_nagy_resze_olyan_cukros_hogy_nem_valo_a_pici_babaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7033e37-87b7-473c-b5e9-781bef90f147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfb472d-133a-4498-88a8-a90b5b675931","keywords":null,"link":"/elet/20190715_A_bebietelek_nagy_resze_olyan_cukros_hogy_nem_valo_a_pici_babaknak","timestamp":"2019. július. 15. 17:11","title":"A bébiételek nagy része olyan cukros, hogy nem való a pici babáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0305041-34d1-4506-94e9-210092ab3b12","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Daryl Impey sikeres szökés végén nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny kilencedik szakaszát vasárnap, amelyen az összetett élcsoportja nem változott.","shortLead":"Daryl Impey sikeres szökés végén nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny kilencedik szakaszát vasárnap...","id":"20190714_Tour_de_France__Impey_szokesbol_nyert_valtozatlan_elcsoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0305041-34d1-4506-94e9-210092ab3b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae7a1bb-5a64-4498-b756-ea81cdc68409","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Tour_de_France__Impey_szokesbol_nyert_valtozatlan_elcsoport","timestamp":"2019. július. 14. 19:25","title":"Tour de France - Impey szökésből nyert, változatlan élcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea89e691-8cf7-48b2-9ff6-37a940344cef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős anarchistára négy rendőr nyitott tüzet.","shortLead":"Az idős anarchistára négy rendőr nyitott tüzet.","id":"20190714_Lelottek_gyujtobombakat_dobalo_ferfit_Tacomaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea89e691-8cf7-48b2-9ff6-37a940344cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96f6a7c-1b04-4de0-841e-4033f1442d85","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Lelottek_gyujtobombakat_dobalo_ferfit_Tacomaban","timestamp":"2019. július. 14. 16:05","title":"Lelőtték gyújtóbombákat dobáló férfit Tacomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]