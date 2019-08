Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy férfit öltek meg.","shortLead":"Egy férfit öltek meg.","id":"20190811_Gyilkossag_tortent_Rakospalotan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d4842e-f968-41a3-bb6f-21b832a757a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Gyilkossag_tortent_Rakospalotan","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:42","title":"Gyilkosság történt Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","shortLead":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","id":"20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3425b1-c15c-418f-b847-59e17135dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:53","title":"A felére esett az egyházak támogatása, de még így is tízezreket kapnak a hívők után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f81237a-86d3-48ec-878d-bdd522fa7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA mérnökei bevizsgálták a 2020-as Mars-misszió marsjáró robotjának kameráit, a gép tökéletesen lát.","shortLead":"A NASA mérnökei bevizsgálták a 2020-as Mars-misszió marsjáró robotjának kameráit, a gép tökéletesen lát.","id":"20190811_A_legifjabb_marsjaro_atesett_a_latasvizsgalaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f81237a-86d3-48ec-878d-bdd522fa7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40599c66-78bd-42e2-b990-197667706414","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_A_legifjabb_marsjaro_atesett_a_latasvizsgalaton","timestamp":"2019. augusztus. 11. 18:05","title":"A legifjabb marsjáró átesett a látásvizsgálaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek sérültjei is vannak.","shortLead":"A balesetnek sérültjei is vannak.","id":"20190811_Frontalis_utkozes_a_8as_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b54f5b-e578-481a-85e1-d2153b234dc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Frontalis_utkozes_a_8as_uton","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:45","title":"Frontális ütközés a 8-as úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Négymilliárd fontot (1400 milliárd forintot) költöttek árufelhalmozásra a britek az európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnésének veszélyétől vezérelve – derült ki egy hétfőn ismertetett kutatásból. Az élelmiszerek és gyógyszer mellett a leggazdagabbak autókból is előre bevásároltak a vámoktól tartva.","shortLead":"Négymilliárd fontot (1400 milliárd forintot) költöttek árufelhalmozásra a britek az európai uniós tagság megállapodás...","id":"20190812_Spajzolnak_a_britek_kajat_es_luxusautot_halmoznak_fel_a_Brexit_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbda32f-a4a8-4941-9a83-555919e8d619","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Spajzolnak_a_britek_kajat_es_luxusautot_halmoznak_fel_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:36","title":"Spájzolnak a britek: kaját és luxusautót halmoznak fel a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 51-es körzet lerohanását kitaláló Matty Roberts korábban már jelezte, igazából csak viccelt, és nem is akarja elfoglalni a titkos helyszínt. Mostanra már körvonalazódik, mi is jöhet pontosan helyette.","shortLead":"Az 51-es körzet lerohanását kitaláló Matty Roberts korábban már jelezte, igazából csak viccelt, és nem is akarja...","id":"20190813_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_alienstock","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aca602-98d5-478d-ad92-2cfe68d95aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_alienstock","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:15","title":"Mégsem rohanják le az 51-es körzetet, valami egészen más jön helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Derekegyházán 38 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála.","shortLead":"Derekegyházán 38 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála.","id":"20190812_Ez_a_hetfo_volt_az_ev_legmelegebb_napja_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c555e5-5a85-40d3-8b37-d100b335ab1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Ez_a_hetfo_volt_az_ev_legmelegebb_napja_Magyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:56","title":"Ez a hétfő volt az év legmelegebb napja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f2abb0-9559-4d3f-91bb-7e455ea88e52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hullócsillagokat lehet ma éjjel látni, bár a teliholdtól kicsit nehezebb lesz megfigyelni őket. ","shortLead":"Hullócsillagokat lehet ma éjjel látni, bár a teliholdtól kicsit nehezebb lesz megfigyelni őket. ","id":"20190812_Ma_ejjel_erdemes_kifekudni_a_kertbe_jonnek_a_Perseidak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f2abb0-9559-4d3f-91bb-7e455ea88e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebffb475-30c2-462f-81b3-9434bfa961e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_Ma_ejjel_erdemes_kifekudni_a_kertbe_jonnek_a_Perseidak","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:33","title":"Ma éjjel érdemes kifeküdni a kertbe, jönnek a Perseidák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]