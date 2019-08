Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"601b039d-ad66-4f55-91fc-4c6e75f7c168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot szolgáltattak a tudósok arra, hogy valami nagyon nincs rendben a bolygóval.","shortLead":"Újabb bizonyítékot szolgáltattak a tudósok arra, hogy valami nagyon nincs rendben a bolygóval.","id":"20190813_villamlas_eszaki_sark_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=601b039d-ad66-4f55-91fc-4c6e75f7c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544ffc03-6040-43e7-9fed-32c38119c761","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_villamlas_eszaki_sark_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:03","title":"Villámlott az Északi-sarkkör közelében, és ez sokkal nagyobb baj, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank jóváhagyta az átvételt. A novemberi, 15-én esedékes befizetést már az Erste Lakástakarék számlaszámára kell teljesíteniük az ügyfeleknek. ","shortLead":"A jegybank jóváhagyta az átvételt. A novemberi, 15-én esedékes befizetést már az Erste Lakástakarék számlaszámára kell...","id":"20190813_Atveheti_az_Erste_az_Aegon_Lakastakarek_ugyfeleit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06606f2-abdd-41c7-a85f-a6b9493570cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Atveheti_az_Erste_az_Aegon_Lakastakarek_ugyfeleit","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:23","title":"Átveheti az Erste az Aegon Lakástakarék ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is csökken a csúcshőmérséklet – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.","shortLead":"Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is...","id":"20190812_Vege_a_hosegnek_10_fokos_lehulest_hoz_a_hidegfront","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960f0d64-2de7-40c0-add4-c169f94eef64","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Vege_a_hosegnek_10_fokos_lehulest_hoz_a_hidegfront","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:47","title":"Vége a hőségnek, 10 fokos lehűlést hoz a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50129db-6ea8-4719-a671-77e5968d5e9e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy autó és egy kisbusz ütközött.","shortLead":"Egy autó és egy kisbusz ütközött.","id":"20190812_baleset_pilisvorosvar_nyolc_serult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50129db-6ea8-4719-a671-77e5968d5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eea0df6-ef19-46cc-ab1b-768ea89dfc71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_baleset_pilisvorosvar_nyolc_serult","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:46","title":"Képeken a Pilisvörösvárnál történt baleset, ahol 8-an sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","shortLead":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","id":"20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc77b57-2029-4d88-b46d-35c01ab9b27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:33","title":"Új fül tűnhet fel ősszel a Facebookon, oda emelnék be a híreket és újságcikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4a501f-bf61-4240-aa89-8c3ffe095270","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerda reggel néhány órára kiköltöztetik otthonaikból az észak-oroszországi Nyenoksza nevű település lakóit. Bár Nyenoksza közvetlenül annak a katonai kísérleti telepnek a közelében fekszik, ahol néhány napja egy súlyos baleset után átmenetileg megnövekedett a radioaktivitás, a hatóságok azt állítják, az evakuálásnak nincs köze a hét halálos áldozatot követelő robbanáshoz.","shortLead":"Szerda reggel néhány órára kiköltöztetik otthonaikból az észak-oroszországi Nyenoksza nevű település lakóit. Bár...","id":"20190813_Atmenetileg_kiuritenek_egy_telepulest_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4a501f-bf61-4240-aa89-8c3ffe095270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba838e2e-2eb7-4e7c-9de2-8c5257152443","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Atmenetileg_kiuritenek_egy_telepulest_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_kornyeken","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:24","title":"Átmenetileg kiürítenek egy települést az oroszországi nukleáris baleset környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ff4a25-5d56-45e3-b212-c7142a975e09","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fontos, hogy orvos is lássa az allergiaszerű tüneteket.","shortLead":"Fontos, hogy orvos is lássa az allergiaszerű tüneteket.","id":"20190813_Bucsu_egy_ujabb_tevhittol_a_kalcium_nem_hasznal_az_allergias_tunetekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05ff4a25-5d56-45e3-b212-c7142a975e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a768c267-0d4d-4c59-ac8a-8fb996512b22","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Bucsu_egy_ujabb_tevhittol_a_kalcium_nem_hasznal_az_allergias_tunetekre","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:33","title":"Búcsú egy újabb tévhittől: a kalcium nem használ az allergiás tünetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86cd1dc6-a564-4e68-acb6-d12e4a2477d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Z generáció körében végzett felmérés szerint a fiatalok 76 százaléka érzi úgy, hogy a társadalom elítéli okostelefon-használati szokásait.","shortLead":"A Z generáció körében végzett felmérés szerint a fiatalok 76 százaléka érzi úgy, hogy a társadalom elítéli...","id":"20190812_honor_kutatas_fiatalok_mobilhasznalati_szokasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86cd1dc6-a564-4e68-acb6-d12e4a2477d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd6007e-3f2b-45be-8339-9e1d32aaf5a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_honor_kutatas_fiatalok_mobilhasznalati_szokasai","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:33","title":"El vannak tévedve az idősebbek a mobilozással kapcsolatban – mondják a 18-24 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]