[{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Valószínűleg jóval kevesebb uniós forrást kap Magyarország 2021-től, mint a mostani ciklusban, ám várhatóan így is mintegy 1100 milliárd forintot költhetünk majd közlekedésre. A korábbiakkal ellentétben sokan szeretnék, hogy most Budapest legyen a fejlesztések fókusza – legalábbis ha megtartja a fővárost az októberi választásokon a kormány, az építőipar viszont a nyíltvonali vasútépítésben érdekelt. Összeszedtük, mit építenének uniós pénzből.","shortLead":"Valószínűleg jóval kevesebb uniós forrást kap Magyarország 2021-től, mint a mostani ciklusban, ám várhatóan így is...","id":"20190830_Metrot_HEVet_vasutat_is_kaphat_Budapest_hogyha_kormanykezen_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f58781a-5c81-4de3-8132-ba7188d9de6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Metrot_HEVet_vasutat_is_kaphat_Budapest_hogyha_kormanykezen_marad","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:56","title":"Metrót, HÉV-et, vasutat is kaphat Budapest, feltéve, hogy kormánykézen marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig itt tartunk. Telefonon hívják majd az embereket, nehéz összeszámolni, hányadik kampány ez, ahol bevetik a „kerítésbontó ellenzék” toposzt.","shortLead":"Még mindig itt tartunk. Telefonon hívják majd az embereket, nehéz összeszámolni, hányadik kampány ez, ahol bevetik...","id":"20190830_A_Fidesz_kampanyt_indit_arrol_hogy_Gyurcsanyek_lebontanak_a_keritest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991e27fd-2827-4849-847d-95795154c520","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_A_Fidesz_kampanyt_indit_arrol_hogy_Gyurcsanyek_lebontanak_a_keritest","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:49","title":"A Fidesz megint azzal kampányol, hogy Gyurcsányék le akarják bontani a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae5e210-ec09-425b-826a-a58f7a34a8fe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megújult a 2016-ban fátlanított József nádor tér a fővárosi Belvárosban. A kőtengernek is beillő tér felmondja a historizáló leckét alapfokon, a két szökőkút viszont inkább a provincializmust képviseli. A fák túlélése kérdéses, ha kitiltanák az autóforgalmat, akkor jobbak lennének az esélyek, de akkor meg minek a mélygarázs a tér alá, minek vágták ki a régi nagy fákat. ","shortLead":"Megújult a 2016-ban fátlanított József nádor tér a fővárosi Belvárosban. A kőtengernek is beillő tér felmondja...","id":"20190831_Jozsef_nador_ter__Az_operettorszag_fotere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ae5e210-ec09-425b-826a-a58f7a34a8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41df341c-5aa4-4838-9153-839823754f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Jozsef_nador_ter__Az_operettorszag_fotere","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:15","title":"József nádor tér - A NER-operettország főtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A városi környezetben élő varjaknak, amelyek hozzáférnek emberek ételhulladékához, magasabb a koleszterinszintjük a vidéken élőknél – derítették ki amerikai ornitológusok.","shortLead":"A városi környezetben élő varjaknak, amelyek hozzáférnek emberek ételhulladékához, magasabb a koleszterinszintjük...","id":"20190830_varosban_elo_varjak_emberek_etelhulladeka_koleszterintszint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3990ed3c-0d0f-44b8-9d2a-091ad33fb52d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_varosban_elo_varjak_emberek_etelhulladeka_koleszterintszint","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:03","title":"Megugrik a koleszterinszintje a városban élő varjaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","shortLead":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","id":"20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae08cff-9bf3-4c57-b825-ce22fc4eab7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:53","title":"Korrupt adóellenőrt tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360d641f-efad-4700-9f0f-4cd4577fd23e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús alakok kavarnak Törökbálinton.","shortLead":"Gyanús alakok kavarnak Törökbálinton.","id":"20190830_Az_MSZPs_exjelolttol_szivargott_at_a_Fideszhez_a_titkos_kampanyterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=360d641f-efad-4700-9f0f-4cd4577fd23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eece37-8ed1-41f7-8933-3591d5adf6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Az_MSZPs_exjelolttol_szivargott_at_a_Fideszhez_a_titkos_kampanyterv","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:00","title":"Az MSZP-s exjelölttől szivárgott át a Fideszhez a titkos kampányterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adf628a-6d83-43fd-ba45-34dc5f9e81ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovén művész nem tiszteletből állította, inkább a populizmus veszélyeire akarja felhívni a figyelmet. ","shortLead":"A szlovén művész nem tiszteletből állította, inkább a populizmus veszélyeire akarja felhívni a figyelmet. ","id":"20190830_Nyolcmeteres_faszobrot_kapott_Donald_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0adf628a-6d83-43fd-ba45-34dc5f9e81ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c1dc3-61e9-435b-9021-990e73c3ed60","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Nyolcmeteres_faszobrot_kapott_Donald_Trump","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:38","title":"Nyolcméteres faszobrot kapott Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb korrupciós botránya - így harangozta be Malajzia egykori miniszterelnökének perét az ügyész. Legkevesebb 4,5 milliárd dollár tűnt el az állami fejlesztési alapból, melyből a Wall Street farkasa című filmet is forgatták.","shortLead":"A világ legnagyobb korrupciós botránya - így harangozta be Malajzia egykori miniszterelnökének perét az ügyész...","id":"20190831_Ilyen_egy_1350_milliard_forintos_csalas_utoelete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6686fd49-7366-4e1d-9e4f-5cb24f589c37","keywords":null,"link":"/kkv/20190831_Ilyen_egy_1350_milliard_forintos_csalas_utoelete","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:30","title":"Ilyen egy 1350 milliárd forintos csalás utóélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]