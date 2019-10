Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei hallhatók.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei...","id":"20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e24e1-b15c-4ed5-aa0c-04010c9cdc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:41","title":"Szabó Tímea: A Fidesz érdeke, hogy ellenzéki képviselőket hallgassanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Büntetés terhe melletti idézést küldött Rudy Giulianinak, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédjének hétfőn a washingtoni képviselőház három bizottsága az Ukrajnával kapcsolatos vizsgálatok ügyében.","shortLead":"Büntetés terhe melletti idézést küldött Rudy Giulianinak, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédjének hétfőn...","id":"20191001_Az_amerikai_kepviselohaz_harom_bizottsaga_is_beidezte_Trump_ugyvedjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45073f9a-0da8-4c5f-83dc-59efd633af5d","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Az_amerikai_kepviselohaz_harom_bizottsaga_is_beidezte_Trump_ugyvedjet","timestamp":"2019. október. 01. 05:38","title":"Az amerikai képviselőház három bizottsága is beidézte Trump ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes a napokban vette el újra Hailey Baldwin modellt.","shortLead":"Az énekes a napokban vette el újra Hailey Baldwin modellt.","id":"20191001_justin_bieber_hailey_baldwin_eskuvoi_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef40412-9aa4-4085-b3ee-76c049b6ef61","keywords":null,"link":"/elet/20191001_justin_bieber_hailey_baldwin_eskuvoi_fotok","timestamp":"2019. október. 01. 12:43","title":"Könnyeznek a rajongók: megjöttek Justin Bieber esküvői fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b41608-6f4f-4fae-bb00-d95c348205c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontosan ezt történt most a Mercedes-Benz G-osztály kockaterepjáró kínai klónjával. 