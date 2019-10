Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Donald Trumpról és a populizmus terjedéséről szól a Katona József Színház következő bemutatója, Elfriede Jelinek A királyi úton című véres szatírája. Hogy sírni vagy nevetni fogunk-e a Muppet Show-figurák által játszott drámán, majd kiderül. A rendezővel, Máté Gáborral beszélgettünk.","shortLead":"Donald Trumpról és a populizmus terjedéséről szól a Katona József Színház következő bemutatója, Elfriede Jelinek...","id":"20190924_Szo_szerint_vettuk_a_Muppet_Showt__Mate_Gabor_a_Trumprol_szolo_szindarabrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf6e150-ea43-4d18-a45c-2bb9d2351ea1","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Szo_szerint_vettuk_a_Muppet_Showt__Mate_Gabor_a_Trumprol_szolo_szindarabrol","timestamp":"2019. október. 01. 20:00","title":"Máté Gábor: Trump egyáltalán nem hülye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191002_Duborog_a_szakiskolai_reform_Egy_csomo_iskolat_negy_even_belul_masodszor_neveznek_at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808e278a-f475-498c-a4bc-3ff246383103","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Duborog_a_szakiskolai_reform_Egy_csomo_iskolat_negy_even_belul_masodszor_neveznek_at","timestamp":"2019. október. 02. 17:38","title":"Dübörög a szakiskolai reform: Egy csomó iskolát négy éven belül másodszor neveznek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szlovén rendszámú teherautókon hordanak külföldi eredetű szállítmányokat a felszámolás alatt álló MAL Magyar Alumínium Zrt. zagytározóihoz a 2010-es vörösiszap-katasztrófában érintett Kolontárra – írja a 24.hu Korózs Lajos megfigyelése alapján.","shortLead":"Szlovén rendszámú teherautókon hordanak külföldi eredetű szállítmányokat a felszámolás alatt álló MAL Magyar Alumínium...","id":"20191003_szlovenia_kolontar_szennyviziszap_korozs_lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbef0c5f-d574-48ac-a116-587bf18b5965","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_szlovenia_kolontar_szennyviziszap_korozs_lajos","timestamp":"2019. október. 03. 12:22","title":"Szlovén szennyvíziszapot szállíthatnak Kolontárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","shortLead":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","id":"20191002_tajvan_hid_osszeomlott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6221aa7f-228a-4cee-84d7-0cb72f945877","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_tajvan_hid_osszeomlott","timestamp":"2019. október. 02. 13:51","title":"Itt a videó, ahogy egyszer csak összeomlik egy híd Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Plácido Domingo, az operavilág egyik legnagyobb sztárja távozott a Los Angeles-i operaháztól. Ezt maga az operaénekes-karmester jelentette be szerdán.\r

","shortLead":"Plácido Domingo, az operavilág egyik legnagyobb sztárja távozott a Los Angeles-i operaháztól. Ezt maga...","id":"20191003_placido_domingo_operaenekes_los_angeles_szexualis_zaklatas_vad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5725dc-a344-4f4f-85ff-beb3ccd23630","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_placido_domingo_operaenekes_los_angeles_szexualis_zaklatas_vad","timestamp":"2019. október. 03. 05:48","title":"A zaklatással vádolt Plácido Domingo a Los Angeles-i operaházat is otthagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d2ca2e-2532-4396-9ccf-59702279429c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok eddig úgy vélték, a Kuiper-övben található titokzatos objektum egy bolygó lehet, a gravitációs anomáliák azonban másra utalnak.","shortLead":"A tudósok eddig úgy vélték, a Kuiper-övben található titokzatos objektum egy bolygó lehet, a gravitációs anomáliák...","id":"20191001_kilencedik_bolygo_naprendszer_kuiper_ov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6d2ca2e-2532-4396-9ccf-59702279429c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6863403a-7bce-4251-8681-5b922fa8a0f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_kilencedik_bolygo_naprendszer_kuiper_ov","timestamp":"2019. október. 01. 20:03","title":"Új elmélettel álltak elő a tudósok a titokzatos kilencedik bolygóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","shortLead":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","id":"20191002_Meghalt_Karel_Gott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ace17e-9fd7-4449-9104-608bd4df0ada","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Meghalt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 10:36","title":"Meghalt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kétmilliárd forintnál is nagyobb kárt okozott az ügyvéd több mint kétszáz magánszemélynek.","shortLead":"Kétmilliárd forintnál is nagyobb kárt okozott az ügyvéd több mint kétszáz magánszemélynek.","id":"20191002_Hat_es_fel_ev_bortonre_iteltek_egy_pecsi_ugyvedet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bdb0a1-ab34-48ad-a154-05bf941b70d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Hat_es_fel_ev_bortonre_iteltek_egy_pecsi_ugyvedet","timestamp":"2019. október. 02. 17:57","title":"Hat és fél év börtönre ítéltek egy pécsi ügyvédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]