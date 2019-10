Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80017091-90c3-4f47-9ab3-12eb278a4169","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Egy értékesítési találkozó során egy lelkes, fiatal alkalmazott megosztotta ötleteit, mire két tapasztaltabb munkavállaló gunyorosan összenézett. Ismerős a helyzet? Sok szervezeti kultúrában az alkalmazottak büntetlenül gúnyolódhatnak, szórakozhatnak másokkal. Ha ezt számon kérik rajtuk, akkor egyszerűen elutasítják az egészet azzal, hogy „csak vicceltek”. Az eredmény? A többi munkavállaló kevésbé valószínű, hogy véleményeket és javaslatokat nyújt be, vagy olyan ötleteket ad, amelyek innovációhoz vezetnének.","shortLead":"Egy értékesítési találkozó során egy lelkes, fiatal alkalmazott megosztotta ötleteit, mire két tapasztaltabb...","id":"20191017_A_pszichologiailag_biztonsagos_munkahelyeknek_bator_vezetokre_van_szukseguk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80017091-90c3-4f47-9ab3-12eb278a4169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad78b337-de7a-48b5-a97d-ea0ba939f4c5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191017_A_pszichologiailag_biztonsagos_munkahelyeknek_bator_vezetokre_van_szukseguk","timestamp":"2019. október. 17. 15:00","title":"A pszichológiailag biztonságos munkahelyeknek bátor vezetőkre van szükségük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"bf19c80e-973e-4181-9328-afc6a4ba97df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs agya, mégis állat módjára viselkedik az a különleges, sárgás színű egysejtű élőlény, amelyet a párizsi állatkert először mutatott be szerdán. A nagyközönség szombattól láthatja a massza (le blob) becenevű, gombakinézetű organizmust, amelyet most sikerült először kitenyészteni egy tudományos projekt keretében.","shortLead":"Nincs agya, mégis állat módjára viselkedik az a különleges, sárgás színű egysejtű élőlény, amelyet a párizsi állatkert...","id":"20191017_massza_egysejtu_organizmus_parizsi_allatkert_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf19c80e-973e-4181-9328-afc6a4ba97df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59366470-d1fd-4f43-92c5-2758842b7b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_massza_egysejtu_organizmus_parizsi_allatkert_kutatok","timestamp":"2019. október. 17. 11:45","title":"Állat módjára viselkedő masszát is lehet most már nézni a párizsi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276b4a22-6cc2-4335-8321-219d17885d8c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt hosszú vita az Európai Tanácsban. ","shortLead":"Nem volt hosszú vita az Európai Tanácsban. ","id":"20191017_Elfogadtak_az_EUtagorszagok_vezetoi_a_Brexitrol_szolo_uj_megallapodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=276b4a22-6cc2-4335-8321-219d17885d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d36b1b6-097d-4910-9677-8dfdb907c307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Elfogadtak_az_EUtagorszagok_vezetoi_a_Brexitrol_szolo_uj_megallapodast","timestamp":"2019. október. 17. 18:37","title":"Elfogadták az EU-tagországok vezetői a Brexitről szóló új megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694fb1d-9125-4a87-891d-ad05dcac7910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ellenőrzésen bukott le. ","shortLead":"Egy ellenőrzésen bukott le. ","id":"20191017_Betepve_vezette_a_kamiont_a_tatabanyai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1694fb1d-9125-4a87-891d-ad05dcac7910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf1c634-5dd7-47c5-85ec-94618a17695b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Betepve_vezette_a_kamiont_a_tatabanyai_ferfi","timestamp":"2019. október. 17. 12:51","title":"Betépve vezette a kamiont a tatabányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e9880c-a121-436d-af95-d9fe4b2d8f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annyira nehéz volt, hogy a váz hozzáért az utánfutó kerekéhez.","shortLead":"Annyira nehéz volt, hogy a váz hozzáért az utánfutó kerekéhez.","id":"20191018_dezsa_utanfuto_tulsuly_jarmuszerelveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e9880c-a121-436d-af95-d9fe4b2d8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8982baf5-6518-45c4-9424-bd56384f866a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_dezsa_utanfuto_tulsuly_jarmuszerelveny","timestamp":"2019. október. 18. 11:22","title":"Óriási dézsát vitt az utánfutóján egy magyar sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e725ec-9db7-460c-9bb9-ba5d6a2e309d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pont azokat az ültetvényeket találta meg, ahonnan a dióbél jelentős része származik, ezért felment a dió ára. ","shortLead":"Pont azokat az ültetvényeket találta meg, ahonnan a dióbél jelentős része származik, ezért felment a dió ára. ","id":"20191017_Pusztitott_a_dunantuli_dioultetvenyeken_a_furolegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7e725ec-9db7-460c-9bb9-ba5d6a2e309d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa5ce91-bf9a-49cc-8921-3fc43d6686af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Pusztitott_a_dunantuli_dioultetvenyeken_a_furolegy","timestamp":"2019. október. 17. 12:19","title":"Pusztított a dunántúli dióültetvényeken a fúrólégy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c4c449-ae3d-45e5-8474-118c101b981f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben a mátrixban Keanu Reeves sem álmodhat új leletről.","shortLead":"Ebben a mátrixban Keanu Reeves sem álmodhat új leletről.","id":"20191018_Kovacs_Andras_Peter_vegleg_leszamol_a_magyar_egeszseguggyel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c4c449-ae3d-45e5-8474-118c101b981f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bd767f-421c-4972-bf43-a8db177a1e2d","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Kovacs_Andras_Peter_vegleg_leszamol_a_magyar_egeszseguggyel","timestamp":"2019. október. 18. 11:26","title":"Kovács András Péter végleg leszámol a magyar egészségüggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kamion nekitolt egy kisbuszt egy úthengernek.","shortLead":"Egy kamion nekitolt egy kisbuszt egy úthengernek.","id":"20191017_Negyes_karambol_miatt_lezartak_a_teljes_33as_foutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e597c22-41e4-4c4c-bc76-5b8499fd5e63","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Negyes_karambol_miatt_lezartak_a_teljes_33as_foutat","timestamp":"2019. október. 17. 18:16","title":"Négyes karambol miatt lezárták a teljes 33-as főútat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]