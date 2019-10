Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester nem volt jelen, egyik helyettese mondott beszédet, de válaszolni ő sem akart.","shortLead":"A polgármester nem volt jelen, egyik helyettese mondott beszédet, de válaszolni ő sem akart.","id":"20191023_borkai_zsolt_gyor_oktober_23","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e653e402-39b1-4468-b650-7bab83defcca","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_borkai_zsolt_gyor_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 21:55","title":"Borkai nélkül ünnepeltek Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon vív szópárbajt a megmondóember és az olajcég.","shortLead":"A Facebookon vív szópárbajt a megmondóember és az olajcég.","id":"20191024_tibi_atya_mol_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c85114-016a-4687-97dc-dd60077a8c08","keywords":null,"link":"/elet/20191024_tibi_atya_mol_facebook","timestamp":"2019. október. 24. 17:49","title":"A Facebookon marakodik a Mol és Tibi atya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","shortLead":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","id":"20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eea682-7351-4c0e-b3f1-00a158c50542","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","timestamp":"2019. október. 24. 14:39","title":"Megszólalt az ukrán nagykövet, arról, hogy Orbán is Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezer év helyett 200 másodperc alatt végzett el a processzor egy számítást. A Google kutatóinak eredményét az IBM mérnökei valamivel szerényebb eredménynek látják.","shortLead":"Tízezer év helyett 200 másodperc alatt végzett el a processzor egy számítást. A Google kutatóinak eredményét az IBM...","id":"20191023_A_Google_allitja_elerte_a_kvantumfelsobbrenduseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ea01a3-93b5-4171-9734-bc4b7287acc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_A_Google_allitja_elerte_a_kvantumfelsobbrenduseget","timestamp":"2019. október. 23. 13:30","title":"A Google állítja: elérte a kvantumfölényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klub néhány órája még zárva volt, akkor szélsőjobbosok zászlót égettek előtte és neonáci feliratokat ragasztottak ki.","shortLead":"A klub néhány órája még zárva volt, akkor szélsőjobbosok zászlót égettek előtte és neonáci feliratokat ragasztottak ki.","id":"20191023_piko_andras_jozsefvaros_szelsojobbosok_aurora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc334f5-9133-410a-85de-f46c34a52aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_piko_andras_jozsefvaros_szelsojobbosok_aurora","timestamp":"2019. október. 23. 16:26","title":"Pikó András rendőröket kért a megtámadott Aurórához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két zenész újra jóban van, együtt fociznak, és egy jövőbeni Majka&Curtis formáció sincs kizárva. A drogproblémái ország-világ előtti kiteregetéséért azonban Curtis ma is elítéli barátját.","shortLead":"A két zenész újra jóban van, együtt fociznak, és egy jövőbeni Majka&Curtis formáció sincs kizárva. A drogproblémái...","id":"20191024_Majdnem_szent_a_beke_Curtis_es_Majka_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d84a436-4a3d-42e5-99a0-c6bba882a9d8","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Majdnem_szent_a_beke_Curtis_es_Majka_kozott","timestamp":"2019. október. 24. 08:49","title":"Majdnem szent a béke Curtis és Majka között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acd4c0-b095-4646-85fd-91ee9d66ca0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A terézvárosi rendőrök keresik az ismeretlen férfit.","shortLead":"A terézvárosi rendőrök keresik az ismeretlen férfit.","id":"20191024_gyalogos_sofor_terez_korut_kozlekedesi_vita_bantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acd4c0-b095-4646-85fd-91ee9d66ca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07314c36-3edf-4e12-9e4f-518206f02991","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_gyalogos_sofor_terez_korut_kozlekedesi_vita_bantalmazas","timestamp":"2019. október. 24. 09:25","title":"Gyalogos ütött meg egy autóst egy közlekedési vitában a Teréz körúton – őt keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg a magyar kormányfő és a külügyminiszter többször is a szíriai török offenzíva mellett foglalt állást, addig a Néppárttal együtt szavazhatnak a fideszes képviselők.","shortLead":"Míg a magyar kormányfő és a külügyminiszter többször is a szíriai török offenzíva mellett foglalt állást, addig...","id":"20191024_Orbannal_es_Szijjartoval_szembemehetnek_a_fideszes_Epkepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bc1fe2-d1d0-47c7-88f6-ae9bfc72ebee","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Orbannal_es_Szijjartoval_szembemehetnek_a_fideszes_Epkepviselok","timestamp":"2019. október. 24. 13:14","title":"Orbánnal és Szijjártóval is szembemehetnek a fideszes EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]