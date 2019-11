Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c53fba7-4687-4c42-9518-c162d9b4de42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péter fogadta Emine Erdogant a kerület egyik óvodájában. Mindeközben az ellenzék nagy része tiltakozott a török elnök látogatása ellen.","shortLead":"Gajda Péter fogadta Emine Erdogant a kerület egyik óvodájában. Mindeközben az ellenzék nagy része tiltakozott a török...","id":"20191107_Erdogan_felesegevel_pozolt_a_szocialista_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c53fba7-4687-4c42-9518-c162d9b4de42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b73064-a540-4e06-9eec-8f9b94883b9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Erdogan_felesegevel_pozolt_a_szocialista_politikus","timestamp":"2019. november. 07. 15:29","title":"Erdogan feleségével látogatott óvodásokat Kispest MSZP-s polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4df9e4-5b04-40da-9692-232e554ba20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hivatalosan is elérhetővé tette a Chrome OS 78-as verzióját, amiben nemcsak a YouTube-ot lesz jobb használni, de kapott néhány hasznos kényelmi funkciót is.","shortLead":"A Google hivatalosan is elérhetővé tette a Chrome OS 78-as verzióját, amiben nemcsak a YouTube-ot lesz jobb használni...","id":"20191107_google_chrome_os_78_operacios_rendszer_frissites_youtube_kep_a_kepben_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4df9e4-5b04-40da-9692-232e554ba20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a64dd5-a439-484e-a14b-d44e24125f35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_google_chrome_os_78_operacios_rendszer_frissites_youtube_kep_a_kepben_funkcio","timestamp":"2019. november. 07. 15:03","title":"Újabb funkció került az operációs rendszerbe, amit a Windows helyett ajánl a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5295ef39-7356-4102-9fe6-dbbd73c27daf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A számot 2015-ben vette fel az énekes. A BBC Radio 2 most játszotta először.","shortLead":"A számot 2015-ben vette fel az énekes. A BBC Radio 2 most játszotta először.","id":"20191106_Itt_egy_eddig_meg_soha_nem_hallott_George_Michaeldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5295ef39-7356-4102-9fe6-dbbd73c27daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea49a5f-cc40-4956-bfd5-536bad886108","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Itt_egy_eddig_meg_soha_nem_hallott_George_Michaeldal","timestamp":"2019. november. 06. 10:46","title":"Itt egy eddig még soha nem hallott George Michael-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek az agya egy okostelefon.","shortLead":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek...","id":"20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20b6eba-a960-4d98-97ea-94b9460767cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","timestamp":"2019. november. 06. 15:03","title":"Izgalmas Oppo-ötlet: majdnem akkora képernyő lesz a telefonból, mint egy laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77def2d-a58d-4a63-8af1-e989e3ec4a2b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kurd, magyar, EU-s és ferencvárosi zászló a polgármesteri hivatal homlokzatán.","shortLead":"Kurd, magyar, EU-s és ferencvárosi zászló a polgármesteri hivatal homlokzatán.","id":"20191107_Baranyi_Krisztina_kituzte_Ferencvarosban_a_kurd_zaszlot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77def2d-a58d-4a63-8af1-e989e3ec4a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fe6b82-8fb4-4bbb-8b7e-97336f70ce9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Baranyi_Krisztina_kituzte_Ferencvarosban_a_kurd_zaszlot","timestamp":"2019. november. 07. 15:42","title":"Baranyi Krisztina kitűzte Ferencvárosban a kurd zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ffd5f4-46f2-4165-8131-136d8373906e","c_author":"Bodacz Péter","category":"360","description":"Az Antenna Hungárián keresztül veszi meg a Telenor negyedét az állam, amelynek ezek szerint nem az volt a legfőbb szempontja, hogy a verseny növelése érdekében legyen egy negyedik szereplő is a piacon.","shortLead":"Az Antenna Hungárián keresztül veszi meg a Telenor negyedét az állam, amelynek ezek szerint nem az volt a legfőbb...","id":"201945__allami_bevasarlas__telenor__5g__letelefonaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6ffd5f4-46f2-4165-8131-136d8373906e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16d0659-1c58-4cfd-9a92-40154aa25cf5","keywords":null,"link":"/360/201945__allami_bevasarlas__telenor__5g__letelefonaltak","timestamp":"2019. november. 07. 13:00","title":"Újra lesz állami mobilcég, és ez felforgathatja a távközlési piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47223044-e306-4abc-b04c-67eac1626c51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnök látogatása miatt az embereket leszállították a villamosról, nem mehettek be a házakba, a Margit hídon tömegek gyalogoltak. Sokan ragadtak a munkahelyükön, a gyerekekért sem jutottak el a szülők az óvodába és az iskolába. Az Andrássy utat hermetikusan zárták le, volt, aki a Batthyány téri aluljáróban ragadt. ","shortLead":"A török elnök látogatása miatt az embereket leszállították a villamosról, nem mehettek be a házakba, a Margit hídon...","id":"20191107_Erdogan_Budapest_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47223044-e306-4abc-b04c-67eac1626c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e3be9e-351b-4bce-89f5-9b7f38dc24d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Erdogan_Budapest_kozlekedes","timestamp":"2019. november. 07. 18:09","title":"Teljesen elesett Budapest közlekedése Erdogan miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg minden keresésnél gépelnünk kell, ha a Windows 10 beépített keresőjét akarjuk használni, de a fejlesztők már kitalálták, hogyan lehet egyszerűbbé tenni a folyamatot.","shortLead":"Jelenleg minden keresésnél gépelnünk kell, ha a Windows 10 beépített keresőjét akarjuk használni, de a fejlesztők már...","id":"20191106_microsoft_windows_10_gyorskereses_gombok_cimkek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b27d2e4-8c48-4d86-8ab8-986a5bad4e89","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_microsoft_windows_10_gyorskereses_gombok_cimkek","timestamp":"2019. november. 06. 20:03","title":"Bekerül pár új gyorsgomb a Windowsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]