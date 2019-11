Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Büntetlen örömök\" reklámszlogennel hirdette a kábítószert az elfogott házaspár.","shortLead":"\"Büntetlen örömök\" reklámszlogennel hirdette a kábítószert az elfogott házaspár.","id":"20191108_Kisboltban_arulta_a_herbalt_a_makoi_hazaspar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45a6780-616c-473c-a5fd-7308eff6bfec","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Kisboltban_arulta_a_herbalt_a_makoi_hazaspar","timestamp":"2019. november. 08. 08:49","title":"Akciósan hirdette a herbált egy makói házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc1e359-9c02-47a3-b92b-d980b0059c2f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sberbank orosz pénzintézet kutatási részlege Cristofari néven létrehozta Oroszország legerősebb, 6,7 petaflops teljesítményű szuperszámítógépét.","shortLead":"A Sberbank orosz pénzintézet kutatási részlege Cristofari néven létrehozta Oroszország legerősebb, 6,7 petaflops...","id":"20191109_oroszorszag_legerosebb_szuperszamitogepe_cristofari_sberbank_krisztofari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc1e359-9c02-47a3-b92b-d980b0059c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a1c9a6-ef33-4376-afc7-2c807fe51b7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_oroszorszag_legerosebb_szuperszamitogepe_cristofari_sberbank_krisztofari","timestamp":"2019. november. 09. 09:03","title":"Bemutatták az orosz gépszörnyet, mostantól ez a legerősebb szuperszámítógép Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48095fd-8f0a-4214-bc97-106fee1c36f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zöldterületből csinálnak parkolót, miközben a lebontott Hotel Olimpia helyén parkosítanak. ","shortLead":"Zöldterületből csinálnak parkolót, miközben a lebontott Hotel Olimpia helyén parkosítanak. ","id":"20191108_220_fat_vagnak_ki_a_Normafan_hogy_parkolot_csinaljanak_helyette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a48095fd-8f0a-4214-bc97-106fee1c36f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46257a7a-4761-49aa-9cd2-ed507a49ebac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_220_fat_vagnak_ki_a_Normafan_hogy_parkolot_csinaljanak_helyette","timestamp":"2019. november. 08. 18:00","title":"220 fát vágnak ki a Normafán, hogy parkolót csináljanak helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Arra kérik az ügyészséget, hogy szüntessék meg a lefoglalást, ugyanis a NAV-osok korábban ezeroldalnyi dokumentumot, pendrive-okat és a költségvetési analitikát is elvitték a Momentum Mozgalom könyvelőjétől. A Párbeszéd pártigazgatója arra számít, hogy napokon belül házkutatást tart a NAV náluk is. A Jobbik pedig még mindig törleszti az ÁSZ vizsgálat utáni büntetést.","shortLead":"Arra kérik az ügyészséget, hogy szüntessék meg a lefoglalást, ugyanis a NAV-osok korábban ezeroldalnyi dokumentumot...","id":"20191108_Bepanaszolta_a_Momentum_a_NAVot_az_ugyeszsegnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dc3142-5a31-4b00-bd41-10fa22f9809b","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Bepanaszolta_a_Momentum_a_NAVot_az_ugyeszsegnel","timestamp":"2019. november. 08. 12:07","title":"Bepanaszolta a Momentum a NAV-ot az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e28a4f5-7508-4068-b794-78c1b0d64e93","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Nemzet Sportolói nevében szólalt meg a korábbi sportoló, bukott köztársasági elnök.","shortLead":"A Nemzet Sportolói nevében szólalt meg a korábbi sportoló, bukott köztársasági elnök.","id":"20191109_Schmitt_Pal_arra_keri_Karacsonyt_mondjon_igent_a_budapesti_atletikai_vebere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e28a4f5-7508-4068-b794-78c1b0d64e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3109f760-815e-46c7-890f-0488f58b3ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Schmitt_Pal_arra_keri_Karacsonyt_mondjon_igent_a_budapesti_atletikai_vebere","timestamp":"2019. november. 09. 11:36","title":"Schmitt Pál arra kéri Karácsonyt, mondjon igent a budapesti atlétikai vébére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könnyebben lehetne űrliftet építeni, ha fordítva állnának hozzá – állítja egy brit és egy amerikai szakértő. ","shortLead":"Könnyebben lehetne űrliftet építeni, ha fordítva állnának hozzá – állítja egy brit és egy amerikai szakértő. ","id":"201945_lift_aholdba_kabelcsatlakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f28205-cd8d-4025-9e69-9e3685231689","keywords":null,"link":"/360/201945_lift_aholdba_kabelcsatlakozas","timestamp":"2019. november. 08. 12:00","title":"Két tudós csavart egyet az űrlift ötletén, így megvalósítható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány azonban kivár, egyelőre nem vetik be a hadsereget.","shortLead":"A kormány azonban kivár, egyelőre nem vetik be a hadsereget.","id":"20191109_Fellazadtak_a_rendorok_a_boliviai_elnok_ellen_aki_mar_puccsrol_beszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95acde0-6d4b-495b-9ca2-603988d7aeb6","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Fellazadtak_a_rendorok_a_boliviai_elnok_ellen_aki_mar_puccsrol_beszel","timestamp":"2019. november. 09. 10:41","title":"Fellázadtak a rendőrök a bolíviai elnök ellen, aki már puccsról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d12703d-2031-4ca1-8db9-0485539e4c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kimondottan Gulyás Mártont okolja Budapest megbénításáért. ","shortLead":"A Fidesz kimondottan Gulyás Mártont okolja Budapest megbénításáért. ","id":"20191108_A_rendorseg_es_a_Fidesz_szerint_is_a_tuntetesek_miatt_volt_kaosz_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d12703d-2031-4ca1-8db9-0485539e4c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95480ef-1cf4-4c72-bb82-1abe8b24b8cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_A_rendorseg_es_a_Fidesz_szerint_is_a_tuntetesek_miatt_volt_kaosz_Budapesten","timestamp":"2019. november. 08. 15:05","title":"A rendőrség és a Fidesz megmagyarázta: a tüntetők okozták a tegnapi budapesti káoszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]