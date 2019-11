Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú pletykálgatás és még hosszabb tervezés után bemutatta újradolgozott flip telefonját a Motorola. A Razr az előd nosztalgikus tulajdonságaival rendelkezik, miközben elég okos is.","shortLead":"Hosszú pletykálgatás és még hosszabb tervezés után bemutatta újradolgozott flip telefonját a Motorola. A Razr az előd...","id":"20191114_motorola_razr_2019_flip_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a6ef62-6342-4523-8e13-20db57dbdc1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_motorola_razr_2019_flip_telefon","timestamp":"2019. november. 14. 08:35","title":"Feltámasztotta legendás mobilját a Motorola, itt az új (és méregdrága) Razr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1f8f71-42eb-4598-8a65-f2d66607996e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy dán bíróság kedden elrendelte az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik, Törökország által visszatoloncolt harcosának előzetes letartóztatását 27 napra.","shortLead":"Egy dán bíróság kedden elrendelte az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik, Törökország által visszatoloncolt...","id":"20191112_Visszatoloncolt_Torokorszag_egy_iszlamistat_Daniaba_a_ferfit_egybol_letartoztattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c1f8f71-42eb-4598-8a65-f2d66607996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1596344f-068f-4df8-b394-750ff715be66","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Visszatoloncolt_Torokorszag_egy_iszlamistat_Daniaba_a_ferfit_egybol_letartoztattak","timestamp":"2019. november. 12. 19:33","title":"Visszatoloncolt Törökország egy iszlamistát Dániába, a férfit egyből letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon kommentálta, hogy a kormány szigorítaná az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvényeket.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon kommentálta, hogy a kormány szigorítaná az Országgyűlés működését és a képviselők...","id":"20191113_Kocsis_Mate_Anarchistak_sorakozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc22e0b-8cb3-4e5d-ac8e-0bcf53764f67","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kocsis_Mate_Anarchistak_sorakozo","timestamp":"2019. november. 13. 20:38","title":"Kocsis Máté: Anarchisták, sorakozó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a rendőrség, amelyben azt írják, nem igaz, hogy átnéztek volna a felismerhetetlenre vert nőn, amikor kihallgatták. ","shortLead":"Közleményt adott ki a rendőrség, amelyben azt írják, nem igaz, hogy átnéztek volna a felismerhetetlenre vert nőn...","id":"20191113_Tagadja_a_rendorseg_hogy_nem_foglalkoztak_volna_a_brutalisan_megvert_miskolci_novel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345de969-2c97-4d59-af35-c3df08a50612","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Tagadja_a_rendorseg_hogy_nem_foglalkoztak_volna_a_brutalisan_megvert_miskolci_novel","timestamp":"2019. november. 13. 19:57","title":"Tagadja a rendőrség, hogy nem foglalkoztak volna a brutálisan megvert miskolci nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a0a67b-095f-4265-bb81-983e49a4a6c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A digitális cégek ma teljesen törvényesen nem fizetnek adót, a szervezet közzétette, ezt hogyan orvosolná.","shortLead":"A digitális cégek ma teljesen törvényesen nem fizetnek adót, a szervezet közzétette, ezt hogyan orvosolná.","id":"20191112_Ez_nem_fog_tetszeni_a_kormanynak_minimalis_taokulcsot_szeretne_az_OECD","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a0a67b-095f-4265-bb81-983e49a4a6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255664b0-b5b3-4ca5-9116-481cd8637d37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Ez_nem_fog_tetszeni_a_kormanynak_minimalis_taokulcsot_szeretne_az_OECD","timestamp":"2019. november. 12. 15:21","title":"Ez nem fog tetszeni a kormánynak: minimális tao-kulcsot szeretne az OECD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk” – mondta a tévés legenda a Storynak.","shortLead":"“Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk” – mondta a tévés legenda a Storynak.","id":"20191114_vitray_tamas_valas_kallay_bori","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f99b3a-d17c-4191-a9cd-eae20dc5985b","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_vitray_tamas_valas_kallay_bori","timestamp":"2019. november. 14. 08:59","title":"\"Egyedül fejezem be az utat\" – Vitray Tamás 87 évesen válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Globális járvány van, amiről elfeledkezett a világ.","shortLead":"Globális járvány van, amiről elfeledkezett a világ.","id":"20191112_Gyogyithato_megelozheto_megis_39_masodperckent_meghal_egy_gyerek_miatta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89476ece-5c0f-44ee-8582-b4b930a2f576","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Gyogyithato_megelozheto_megis_39_masodperckent_meghal_egy_gyerek_miatta","timestamp":"2019. november. 12. 13:51","title":"Gyógyítható, mégis 39. másodpercenként meghal egy gyerek tüdőgyulladásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt év alatt 160 napja ragadt benn a polgármesternek, most ez több millió forintot ért. ","shortLead":"Öt év alatt 160 napja ragadt benn a polgármesternek, most ez több millió forintot ért. ","id":"20191112_Tobbmillios_szabadsagmegvaltassal_tavozik_az_erdi_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a504f49b-890f-4046-b668-211999efbbca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Tobbmillios_szabadsagmegvaltassal_tavozik_az_erdi_polgarmester","timestamp":"2019. november. 12. 10:41","title":"Többmilliós szabadságmegváltással távozik az érdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]