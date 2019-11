Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3812e88-180b-4d8c-b6a2-274456928243","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191115_Marabu_FekNyuz_De_en_nem_ezt_kerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3812e88-180b-4d8c-b6a2-274456928243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d642ac-39fc-4d83-9ca5-b8b52d54296d","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Marabu_FekNyuz_De_en_nem_ezt_kerek","timestamp":"2019. november. 15. 10:20","title":"Marabu FékNyúz: Ajándék a nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új vizekre evezett, de továbbra is igen aktív Matolcsy György unokatestvére. ","shortLead":"Új vizekre evezett, de továbbra is igen aktív Matolcsy György unokatestvére. ","id":"201946_bankonzult_invest_bukottbankarbol_befekteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba64c788-4368-401e-a45a-bfdca5f7be80","keywords":null,"link":"/360/201946_bankonzult_invest_bukottbankarbol_befekteto","timestamp":"2019. november. 15. 12:00","title":"Matolcsy unokatestvére bukott bankárból befektető lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 3. teqball világbajnokság sztárvendége lesz a Barcelona egykori labdarúgója.","shortLead":"A 3. teqball világbajnokság sztárvendége lesz a Barcelona egykori labdarúgója.","id":"20191116_Ronaldinho_Budapestre_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d471a6bb-751d-4d99-af5f-fc1496916cd6","keywords":null,"link":"/sport/20191116_Ronaldinho_Budapestre_jon","timestamp":"2019. november. 16. 12:06","title":"Ronaldinho Budapestre jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A keresőóriás Cache nevű rendszere jövőre startolhat. ","shortLead":"A keresőóriás Cache nevű rendszere jövőre startolhat. ","id":"20191114_google_cache_banki_szolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b293954-7959-410a-8dce-c0099bca07cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_google_cache_banki_szolgaltatas","timestamp":"2019. november. 14. 16:45","title":"Jövőre a Google-lel is lehet bankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán félelmében korlátozná a parlamenti politizálást – írja az ellenzéki párt.","shortLead":"Orbán félelmében korlátozná a parlamenti politizálást – írja az ellenzéki párt.","id":"20191115_Jobbik_szajkosarat_tennenek_az_ellenzekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de187b9-6c26-428d-9984-518ce1cca022","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Jobbik_szajkosarat_tennenek_az_ellenzekre","timestamp":"2019. november. 15. 10:59","title":"Jobbik: Szájkosarat tennének az ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc64b2-0221-419a-8068-d88c1b7e853d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vega, húsevő és kevés húst evő kollégákkal estünk neki a szendvicseknek, amelyekről a legkevesebb, amit elmondhatunk, hogy megosztóak.","shortLead":"Vega, húsevő és kevés húst evő kollégákkal estünk neki a szendvicseknek, amelyekről a legkevesebb, amit elmondhatunk...","id":"20191114_Megkostoltuk_a_Burger_King_muhusos_szendvicset_zsenialis_vagy_elvetelt_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc64b2-0221-419a-8068-d88c1b7e853d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f44dd-c9b3-4bed-90f1-e52b734fdd1d","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Megkostoltuk_a_Burger_King_muhusos_szendvicset_zsenialis_vagy_elvetelt_kiserlet","timestamp":"2019. november. 14. 17:10","title":"Megkóstoltuk a Burger King műhúsos szendvicsét: zseniális vagy elvetélt kísérlet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben leleplezett új generációs Octavia sportos változata nem szenved majd erőhiányban.","shortLead":"A nemrégiben leleplezett új generációs Octavia sportos változata nem szenved majd erőhiányban.","id":"20191115_izgalmasnak_igerkezik_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21fd74c-a8df-4e2d-8aaf-b7333c13239b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_izgalmasnak_igerkezik_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2019. november. 15. 12:05","title":"Izgalmasnak ígérkezik az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e2abc7-ea24-4f52-91af-2aef02f02b4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy „mi, magyarok futballra születtünk”.","shortLead":"A 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy „mi, magyarok futballra...","id":"20191115_foci_meszoly_kalman_puskas_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e2abc7-ea24-4f52-91af-2aef02f02b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3887feb-393b-4570-a07e-bce3a2134145","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_meszoly_kalman_puskas_arena","timestamp":"2019. november. 15. 13:10","title":"Mészöly: A labdarúgás nem halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]