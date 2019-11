Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16bb6c18-8d1a-4fab-bd1c-90af14e8ad0f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Régóta ismert, hogy a természetes gyógymódok is segíthetnek a lelki és szellemi harmóniát biztosítani.","shortLead":"Régóta ismert, hogy a természetes gyógymódok is segíthetnek a lelki és szellemi harmóniát biztosítani.","id":"20191128_A_pszichoterapian_kivul_meg_ezt_teheti_a_lelki_egeszsegeert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16bb6c18-8d1a-4fab-bd1c-90af14e8ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4668a81a-ae9f-4bea-8e41-fa704a5a765c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191128_A_pszichoterapian_kivul_meg_ezt_teheti_a_lelki_egeszsegeert","timestamp":"2019. november. 28. 12:15","title":"A pszichoterápián kívül még ezt teheti a lelki egészségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kereskedők fizetik meg Trump kínai büntetőtarifáit – erre a következtetésre jut egy tanulmány az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az amerikai kereskedők fizetik meg Trump kínai büntetőtarifáit – erre a következtetésre jut egy tanulmány az Egyesült...","id":"20191128_Sajat_magat_bunteti_Trump_a_kereskedelmi_haboruval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b262ad-8c96-49b6-801c-e4e5d55b5479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Sajat_magat_bunteti_Trump_a_kereskedelmi_haboruval","timestamp":"2019. november. 28. 20:15","title":"Saját magát bünteti Trump a kereskedelmi háborúval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a népjóléti bizottság előtt adott számot az egészségügy helyzetéről. ","shortLead":"A miniszter a népjóléti bizottság előtt adott számot az egészségügy helyzetéről. ","id":"20191127_kasler_miklos_egeszsegugy_betegek_orvoslatogatas_kunetz_zsombor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b001dd-e61c-4e3e-a226-014ad68b0a52","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_kasler_miklos_egeszsegugy_betegek_orvoslatogatas_kunetz_zsombor","timestamp":"2019. november. 27. 12:23","title":"Kásler szerint nem az egészségüggyel van baj, csak a betegek mennek későn orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerinte a kormány folyamatosan fejleszti a bölcsődei rendszert azzal, hogy a nők 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba mehetnek, visszatérhetnek a családba.","shortLead":"Szerinte a kormány folyamatosan fejleszti a bölcsődei rendszert azzal, hogy a nők 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba...","id":"20191127_novak_katalin_csalad_karrier_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca5ffbf-127c-4e49-ba5b-970f1d7cebb5","keywords":null,"link":"/elet/20191127_novak_katalin_csalad_karrier_munka","timestamp":"2019. november. 27. 21:10","title":"Novák Katalin: A kormány segít, hogy a nőknek ne kelljen választaniuk a karrier és a család között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913a950c-abd4-404b-9e1b-fa0ca51c1b20","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kispest polgármestere, Gajda Péter nem lát kerületeken átívelő mutyit, a Lackner-felvétel szerinte egy kocsmai locsogás, de támogatja a vizsgálóbizottság felállítását. ","shortLead":"Kispest polgármestere, Gajda Péter nem lát kerületeken átívelő mutyit, a Lackner-felvétel szerinte egy kocsmai...","id":"20191127_Gajda_Peter_letolja_magarol_az_MSZPFidesz_mutyigyanut__videointerju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=913a950c-abd4-404b-9e1b-fa0ca51c1b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48608260-b817-4c7f-8fe3-bb939c60bf2d","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Gajda_Peter_letolja_magarol_az_MSZPFidesz_mutyigyanut__videointerju","timestamp":"2019. november. 27. 16:00","title":"Gajda Péter letolja magáról az MSZP–Fidesz-mutyi gyanúját – videóinterjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyerges Attila nem felejti el Hont Andrásnak, hogy a legnépszerűbb dalukat giccses szarnak nevezte.","shortLead":"Nyerges Attila nem felejti el Hont Andrásnak, hogy a legnépszerűbb dalukat giccses szarnak nevezte.","id":"20191128_Lehulyegyerekezte_az_Ismeros_Arcok_enekese_a_hvghu_ujsagirojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d1b425-d60f-4053-88a5-1161103b6b7f","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Lehulyegyerekezte_az_Ismeros_Arcok_enekese_a_hvghu_ujsagirojat","timestamp":"2019. november. 28. 12:28","title":"Lehülyegyerekezte az Ismerős Arcok énekese a hvg.hu újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Közpénztízmilliók mentek feleslegesen kommunikációra Ferencvárosban, Trump aláírta a Hongkong-törvényt, Hosszú Katinka szakított edzőjével. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Közpénztízmilliók mentek feleslegesen kommunikációra Ferencvárosban, Trump aláírta a Hongkong-törvényt, Hosszú Katinka...","id":"20191128_Radar360_100_millios_Facebookkoltes_a_Fidesznel_Gulacsi_csunya_serulese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8eacccb-4ef0-440c-87e4-5f8cd49d9f8f","keywords":null,"link":"/360/20191128_Radar360_100_millios_Facebookkoltes_a_Fidesznel_Gulacsi_csunya_serulese","timestamp":"2019. november. 28. 08:05","title":"Radar360: 100 milliós Facebook-költés a Fidesznél, Gulácsi csúnya sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja is felvetődött.","shortLead":"Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja is felvetődött.","id":"20191127_Tobb_sulyos_ugyben_is_nyomoznak_a_miskolci_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8f277-2587-4e62-ab6b-cace525da973","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Tobb_sulyos_ugyben_is_nyomoznak_a_miskolci_korhazban","timestamp":"2019. november. 27. 08:09","title":"Emberi test tiltott felhasználása miatt is nyomoznak a miskolci megyei kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]