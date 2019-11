Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram társalapítója, Kevin Systrom személyesen utazott Rómába, hogy beregisztrálja a pápát az Instagramra.","shortLead":"Az Instagram társalapítója, Kevin Systrom személyesen utazott Rómába, hogy beregisztrálja a pápát az Instagramra.","id":"20191128_ferenc_papa_instagram_profil_regisztracio_kevin_systrom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db2aaeb-58e2-4d24-a417-6625e39e47eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_ferenc_papa_instagram_profil_regisztracio_kevin_systrom","timestamp":"2019. november. 28. 17:03","title":"Az Instagram alapítója elmesélte, hogyan győzte meg Ferenc pápát, hogy regisztráljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"862 ember halála szárad a volt elnök lelkén a vád szerint.","shortLead":"862 ember halála szárad a volt elnök lelkén a vád szerint.","id":"20191129_Megkezdodott_Iliescu_pere_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d79ccc-7c3c-4b6e-add1-e580dad1aecf","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Megkezdodott_Iliescu_pere_Romaniaban","timestamp":"2019. november. 29. 11:29","title":"Megkezdődött Iliescu pere Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c","c_author":"Kazar","category":"brandcontent","description":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább kombinációk kezdik felváltani az eddigi szeriőzebb, sokszor talán kényelmetlennek mondható ruhadarabokat. Egy stylisttal és egy prémium divatmárka marketingvezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan lett a kiskosztümből farmernadrág. ","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább...","id":"20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea5275-5355-4619-bbde-1fa600fb2338","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","timestamp":"2019. november. 29. 14:30","title":"Irodai divat – mi lett veled kiskosztüm?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424c91d0-fb24-47db-a6e6-8bd1f4a82c7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Számos előrehaladott állapotban lévő, különböző – a mellet, a hólyagot vagy éppen a bőrt érintő – rákos daganatoktól szenvedő betegeknél megfigyelték, hogy áttétek képződnek a tüdejükben, és ezeket eddig nem tudták hatásosan kezelni. A Harvard Egyetem kutatói most újfajta gyógyítással próbálkoznak.","shortLead":"Számos előrehaladott állapotban lévő, különböző – a mellet, a hólyagot vagy éppen a bőrt érintő – rákos daganatoktól...","id":"201948_uj_tipusu_kemoterapia_nanokapszulakba_csomagolva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=424c91d0-fb24-47db-a6e6-8bd1f4a82c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdcb0e7-f116-4c0d-a9bb-bb3131940c06","keywords":null,"link":"/360/201948_uj_tipusu_kemoterapia_nanokapszulakba_csomagolva","timestamp":"2019. november. 28. 16:00","title":"Tízszer tovább éltek túl az újfajta kemoterápiával kezelt rákbeteg egerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két kilométeres a kocsisor.","shortLead":"Két kilométeres a kocsisor.","id":"20191129_Dugo_van_az_M7esen_Pest_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7296fa83-9b5d-4cfb-8d96-a9b4cb9a2dba","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Dugo_van_az_M7esen_Pest_fele","timestamp":"2019. november. 29. 08:02","title":"Dugó van az M7-esen Pest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398772eb-8de5-4a7f-bced-aa58d44b8ca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191129_Ugy_meg_senki_nem_jatszotta_a_magyar_himnuszt_mint_az_egyiptomi_katonazenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398772eb-8de5-4a7f-bced-aa58d44b8ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e104d5-d9d4-4e1e-bd8c-dd78619a78b7","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Ugy_meg_senki_nem_jatszotta_a_magyar_himnuszt_mint_az_egyiptomi_katonazenekar","timestamp":"2019. november. 29. 09:30","title":"Úgy még senki nem játszotta a magyar himnuszt, mint az egyiptomi katonazenekar (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e53c73-9b67-4990-b05d-7e48580c70ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt busz is terelve jár, de az autósok sem ússzák meg.","shortLead":"Öt busz is terelve jár, de az autósok sem ússzák meg.","id":"20191128_Beszakadt_az_ut_Budapesten_a_XXII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64e53c73-9b67-4990-b05d-7e48580c70ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1ec076-d919-433c-8302-ae956d41e8f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_Beszakadt_az_ut_Budapesten_a_XXII_keruletben","timestamp":"2019. november. 28. 18:51","title":"Beszakadt az út a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint több témában is erősen szűrik a híreket az elvben független médiaszolgáltatónál.","shortLead":"A lap szerint több témában is erősen szűrik a híreket az elvben független médiaszolgáltatónál.","id":"20191129_Nepszava_Az_MTI_nem_foglalkozhat_a_kormanyra_nezve_negativ_cikkekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442bb9e4-458b-4930-938b-c16dac7eb223","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Nepszava_Az_MTI_nem_foglalkozhat_a_kormanyra_nezve_negativ_cikkekkel","timestamp":"2019. november. 29. 07:05","title":"Népszava: Az MTI nem foglalkozhat a kormányra nézve negatív cikkekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]