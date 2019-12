Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26b1c53a-30b3-4b6b-8854-5c4d230e75bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha egy új világ jött volna létre. Mutatjuk.","shortLead":"Mintha egy új világ jött volna létre. Mutatjuk.","id":"20191209_zuzmara_fagy_szel_alacsony_tatra_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b1c53a-30b3-4b6b-8854-5c4d230e75bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cd52a7-0ec7-4868-aa91-6a123519adb3","keywords":null,"link":"/elet/20191209_zuzmara_fagy_szel_alacsony_tatra_szlovakia","timestamp":"2019. december. 09. 14:11","title":"Varázslatos, mit okozott a fagy és a szél az Alacsony-Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5950db7d-ada1-4752-9dcc-ad6c2979e6a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás reggel 7 óra körül történt, a kórházat evakuálták. Az elkövetőt még keresik. ","shortLead":"A támadás reggel 7 óra körül történt, a kórházat evakuálták. Az elkövetőt még keresik. ","id":"20191210_amokfuto_lovoldozes_ostrava_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5950db7d-ada1-4752-9dcc-ad6c2979e6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b547ae-6ab3-469c-b12e-5ae674f3f8bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_amokfuto_lovoldozes_ostrava_korhaz","timestamp":"2019. december. 10. 09:18","title":"Ámokfutó lövöldözött egy cseh kórházban, hat halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon erős szélre, keletebbre viszont esőre kell számítani.","shortLead":"A Dunántúlon erős szélre, keletebbre viszont esőre kell számítani.","id":"20191210_Viharos_szelet_hoz_a_kedd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7462d8-5593-482c-b153-5d225026706d","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Viharos_szelet_hoz_a_kedd","timestamp":"2019. december. 10. 06:50","title":"Viharos szelet hoz a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fb5624-14cc-4303-a36d-1bcd07260be0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 49 éves nő halt meg a szombat reggeli milánói balesetben, amely egy trolibuszvezető felelőtlensége miatt következett be.","shortLead":"Egy 49 éves nő halt meg a szombat reggeli milánói balesetben, amely egy trolibuszvezető felelőtlensége miatt...","id":"20191209_Video_Trolivezeto_okozott_tragikus_balesetet_Milanoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87fb5624-14cc-4303-a36d-1bcd07260be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3a5747-9667-4e8b-9a71-6e7d7428489c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Video_Trolivezeto_okozott_tragikus_balesetet_Milanoban","timestamp":"2019. december. 09. 09:31","title":"Piroson átrongyoló trolivezető okozott tragikus balesetet Milánóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlen, hogy a Qualcomm rendezvényén szellőztették meg, milyen változások lehetnek a jövőre érkező Nokia PureView telefonban, amelynél ismét csak a fotózás lesz fókuszban.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a Qualcomm rendezvényén szellőztették meg, milyen változások lehetnek a jövőre érkező Nokia PureView...","id":"20191209_nokia_9_pureview_utod_qualcomm_snapdragon_765_chipkeszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a1d970-e6e1-4d00-b6b6-09b230b3a5da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nokia_9_pureview_utod_qualcomm_snapdragon_765_chipkeszlet","timestamp":"2019. december. 09. 13:03","title":"Nem akárhogy fog fotózni a Nokia új telefonja, ráadásul 5G-s is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II. kerület polgármestere szerint soha nem járt drogos szexpartikon, és a prostituáltakhoz sem volt köze. ","shortLead":"A II. kerület polgármestere szerint soha nem járt drogos szexpartikon, és a prostituáltakhoz sem volt köze. ","id":"20191210_Orsi_Gergely_drogteszt_zsarolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d31ceae-fa98-41ef-90f7-105e5672231c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Orsi_Gergely_drogteszt_zsarolas","timestamp":"2019. december. 10. 09:14","title":"Őrsi Gergely mindent tagad, és ha kell, a drogtesztet is vállalja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6c77d6-e21a-42d9-b52b-011659140d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jahn Ferenc Kórház úgy reagált, most tudnak vizsgálatokat végezni, de csak pár hétre elég tesztcsíkot kaptak.","shortLead":"A Jahn Ferenc Kórház úgy reagált, most tudnak vizsgálatokat végezni, de csak pár hétre elég tesztcsíkot kaptak.","id":"20191209_vervizsgalat_jahn_ferenc_korhaz_tesztcsik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6c77d6-e21a-42d9-b52b-011659140d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a84c892-0484-4f65-9071-fa24fa73b472","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_vervizsgalat_jahn_ferenc_korhaz_tesztcsik","timestamp":"2019. december. 09. 19:36","title":"Alapvető vérvizsgálatokat se tudtak elvégezni tesztcsíkhiány miatt egy fővárosi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több mint 30 ezer weboldalt kapcsoltak a világ 29 országának hatóságai az Europol által összehangolt akcióban. Három embert letartóztattak.","shortLead":"Rövid idő alatt több mint 30 ezer weboldalt kapcsoltak a világ 29 országának hatóságai az Europol által összehangolt...","id":"20191209_europol_csalas_atveres_illegalis_tartalom_kalozoldal_bezarasa_hamisitvanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce9afc1-b2fe-4d71-b84d-390253a40892","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_europol_csalas_atveres_illegalis_tartalom_kalozoldal_bezarasa_hamisitvanyok","timestamp":"2019. december. 09. 08:03","title":"Lekapcsoltak a netről 30 506 letöltős weboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]