Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04c9afd8-1731-4152-af06-29df798e4695","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Gigafactory 4, amely Berlin mellett épül fel nemcsak akkumulátorokat, hanem a Tesla két típusát is gyártja majd.","shortLead":"A Tesla Gigafactory 4, amely Berlin mellett épül fel nemcsak akkumulátorokat, hanem a Tesla két típusát is gyártja majd.","id":"20191211_Evi_felmillio_autot_gyart_majd_Nemetorszag_sziveben_a_Tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04c9afd8-1731-4152-af06-29df798e4695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd956dd-2a02-44e2-b742-2f59418b11de","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_Evi_felmillio_autot_gyart_majd_Nemetorszag_sziveben_a_Tesla","timestamp":"2019. december. 11. 15:56","title":"Évi félmillió autót gyárt majd Németország szívében a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai társaságnak a T-Systems felvásárlása nem jött össze, de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közbeszerzésén már nyerni tudott.","shortLead":"Az informatikai társaságnak a T-Systems felvásárlása nem jött össze, de az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK...","id":"20191212_Wifit_epit_137_milliardert_a_4iG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fb0706-3b49-421d-87d3-be571bb6e814","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_Wifit_epit_137_milliardert_a_4iG","timestamp":"2019. december. 12. 14:25","title":"Wifit épít 1,37 milliárdért a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajóbalesetben 28-an vesztették életüket, egy holttest máig nem került elő.","shortLead":"A hajóbalesetben 28-an vesztették életüket, egy holttest máig nem került elő.","id":"20191212_del_korea_hableany_baleset_aldozat_holttest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba3b0a4-3d4a-4fce-a5c7-430f60ec14ca","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_del_korea_hableany_baleset_aldozat_holttest","timestamp":"2019. december. 12. 15:26","title":"Dél-Korea kéri, hogy folytassák a kutatást a Hableány utolsó áldozata után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670bd867-daee-4f13-abbd-e348a1477364","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabb, hogy a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata sokkal strapabíróbb lesz, mint a jelenlegi modell.","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata sokkal strapabíróbb lesz...","id":"20191212_samsung_galaxy_fold_2_kijelzo_ultravekony_uveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=670bd867-daee-4f13-abbd-e348a1477364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a897116-13bb-48cb-aaf0-cc1d5ea8fa5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_samsung_galaxy_fold_2_kijelzo_ultravekony_uveg","timestamp":"2019. december. 12. 08:33","title":"Speciális kijelzőt kaphat a Samsung Galaxy Fold 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek a neve is különleges.","shortLead":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek...","id":"20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9879875-7da7-4bac-a52f-59607927f0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","timestamp":"2019. december. 12. 19:03","title":"Az évtized utolsó teliholdját láthatja ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949ad02e-e68b-47ef-b36e-ae82ea97c5cc","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Vidnyánszky Attila konkrétan nem egy-két színészt abuzál, hanem egy egész szakmát – mondja a HVG-nek adott interjúban Schilling Árpád rendező, aki szerint Orbán Viktor hadsereget épít és háborúzik.","shortLead":"Vidnyánszky Attila konkrétan nem egy-két színészt abuzál, hanem egy egész szakmát – mondja a HVG-nek adott interjúban...","id":"20191212_Schilling_Arpad_Kaszat_kapat_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949ad02e-e68b-47ef-b36e-ae82ea97c5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a98e51c-54b0-4aaa-bb82-8088888cb7a0","keywords":null,"link":"/360/20191212_Schilling_Arpad_Kaszat_kapat_elo","timestamp":"2019. december. 12. 11:00","title":"Schilling Árpád: \"Kaszát, kapát elő!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9b6e73-956b-4a3a-a098-22ab5b2c6c90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legvégén sikerült még lőni egy gólt, amivel döntetlenre megtette a meccset a Ludogorec ellen a magyar bajnok.","shortLead":"A legvégén sikerült még lőni egy gólt, amivel döntetlenre megtette a meccset a Ludogorec ellen a magyar bajnok.","id":"20191212_Dontetlen_Bulgariaban_de_igy_is_kiesett_a_Fradi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d9b6e73-956b-4a3a-a098-22ab5b2c6c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29785f8-0bda-43e5-9615-d2a3f6e02c73","keywords":null,"link":"/sport/20191212_Dontetlen_Bulgariaban_de_igy_is_kiesett_a_Fradi","timestamp":"2019. december. 12. 22:58","title":"Döntetlen Bulgáriában, de így is kiesett a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","shortLead":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","id":"20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11bb301-afa9-4c54-adbe-581e0c927aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","timestamp":"2019. december. 12. 19:24","title":"Trump: \"Nyugi Greta, nyugi!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]