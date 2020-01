Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"862e9457-7e1d-4107-9c07-0f06059f3be1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami nem százszázalékos a Google jelenlegi csúcstelefonjainak (a Pixel 4-eknek) az arcfelismerésével. Bár nem általános problémáról van szó, jó páran panaszkodnak rá a közösségi oldalakon.","shortLead":"Valami nem százszázalékos a Google jelenlegi csúcstelefonjainak (a Pixel 4-eknek) az arcfelismerésével. Bár nem...","id":"20200114_google_pixel_4_arcfelismeres_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862e9457-7e1d-4107-9c07-0f06059f3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20a6133-cbad-4e63-9b34-fcddd2509611","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_google_pixel_4_arcfelismeres_problemak","timestamp":"2020. január. 14. 14:03","title":"Rosszul járhattak néhányan, akik frissítették Pixel telefonjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60db99da-5653-4f36-a7fc-332cb7ef1458","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordszintre emelkedett a világtengerek hőmérséklete az elmúlt évben a rendszeres mérések kezdete óta egy új elemzés szerint. A klímaváltozás hatására felgyorsul az óceánok felmelegedése - figyelmeztetett a veszélyre egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Rekordszintre emelkedett a világtengerek hőmérséklete az elmúlt évben a rendszeres mérések kezdete óta egy új elemzés...","id":"20200114_Rekordszintre_emelkedett_a_vilagtengerek_homerseklete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60db99da-5653-4f36-a7fc-332cb7ef1458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467478bc-bdfd-4866-9cf3-0081a07bcd94","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Rekordszintre_emelkedett_a_vilagtengerek_homerseklete","timestamp":"2020. január. 14. 06:39","title":"Rekordszintre emelkedett a világtengerek hőmérséklete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vidéken adta fel a nyertes szelvényt.\r

\r

","shortLead":"Vidéken adta fel a nyertes szelvényt.\r

\r

","id":"20200115_Utazni_fog_autot_vesz_es_a_csaladjat_tamogatja__ennyit_lehet_tudni_a_10_milliardos_lottonyertesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584678ee-1f4a-40a5-873a-80bad8b777d7","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Utazni_fog_autot_vesz_es_a_csaladjat_tamogatja__ennyit_lehet_tudni_a_10_milliardos_lottonyertesrol","timestamp":"2020. január. 15. 09:42","title":"Utazni fog, autót vesz és a családját támogatja – ennyit lehet tudni a 10 milliárdos lottónyertesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aacee10-5da7-40eb-b4d7-9d951786e46c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Halálának 75. évfordulója alkalmából botlatókövet fognak avatni az író utolsó szabadon választott lakhelyénél, a Hűvösvölgyi út 81. szám alatt. ","shortLead":"Halálának 75. évfordulója alkalmából botlatókövet fognak avatni az író utolsó szabadon választott lakhelyénél...","id":"20200114_Botlatokovet_avatnak_Szerb_Antal_utolso_otthona_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aacee10-5da7-40eb-b4d7-9d951786e46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0824d7-fcf6-42a5-90a6-360f81a36eef","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Botlatokovet_avatnak_Szerb_Antal_utolso_otthona_elott","timestamp":"2020. január. 14. 15:25","title":"Botlatókövet kap Szerb Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e525b4-a0dc-478b-b307-b7e86e7ad52d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány már bőven beletette a maga részét a fővárosi állatkertben épülő Biodómba, nem lehet minden elszálló költségű projektre csak úgy pluszpénzt adni – állítja Fürjes Balázs. A kormány Budapest-államtitkára az állatkert főigazgatóját hibáztatja a kialakult helyzetért.","shortLead":"A kormány már bőven beletette a maga részét a fővárosi állatkertben épülő Biodómba, nem lehet minden elszálló költségű...","id":"20200114_A_kormany_nevelesi_celzat_miatt_sem_ad_tobb_penzt_a_fovarosi_Biodomra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46e525b4-a0dc-478b-b307-b7e86e7ad52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cdd10c-66ca-4b29-9873-3a451b178167","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_kormany_nevelesi_celzat_miatt_sem_ad_tobb_penzt_a_fovarosi_Biodomra","timestamp":"2020. január. 14. 12:45","title":"A kormány nevelési célzat miatt sem ad több pénzt a fővárosi Biodómra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.","shortLead":"A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.","id":"20200114_Meszaros__Felcut_Kftre_kereszteltek_a_ceget_majd_elcsaltak_160_millio_forint_adot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1201707-6872-4e10-8151-b803d0f12628","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Meszaros__Felcut_Kftre_kereszteltek_a_ceget_majd_elcsaltak_160_millio_forint_adot","timestamp":"2020. január. 14. 07:34","title":"Mészáros & Felcut Kft.-re keresztelték a céget, majd elcsaltak 160 millió forint adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c50cfef-e090-4565-b1fd-aed27843badf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint ötezer tevét lőttek ki helikopterekről öt nap alatt Ausztráliában, mivel a vadon élő állatok veszélyeztették a bennszülött közösségek ivóvízkészleteit az aszály sújtotta vidéken – közölték a hatóságok kedden.","shortLead":"Több mint ötezer tevét lőttek ki helikopterekről öt nap alatt Ausztráliában, mivel a vadon élő állatok veszélyeztették...","id":"20200114_Otezer_tevet_lottek_ki_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c50cfef-e090-4565-b1fd-aed27843badf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c3459d-b47b-45d4-8b72-c2e9c8959f67","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Otezer_tevet_lottek_ki_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 14. 12:27","title":"Ötezer tevét lőttek ki Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","shortLead":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","id":"20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3778d-6498-416e-af75-df80562fb242","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 14. 12:49","title":"Az MTA felajánlotta, hogy segít a Nemzeti alaptantervben, de a kormány nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]