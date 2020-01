Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már mintegy 300 embert betegített meg az ország több városában. A halálos áldozatok száma már legalább hat, és kiderült, hogy a magas lázat, légzési nehézséget és tüdőgyulladást okozó kór emberről emberre is terjed. Több repülőtéren ellenőrzik az érkező utasokat, az Egészségügyi Világszervezet szerdára rendkívüli tanácskozást hívott össze. A kezdődő járvány a legrosszabb időben üti fel a fejét, a kínai újév napjaiban ugyanis százmilliók kelnek útra.","shortLead":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már...","id":"20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc795d7-56a4-49ae-a229-51a7adcd81bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","timestamp":"2020. január. 21. 20:00","title":"A lehető legrosszabbkor támad a rejtélyes új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","shortLead":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","id":"20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b82f8c-5bab-4f2c-9de3-01075799dd51","keywords":null,"link":"/sport/20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 21. 20:17","title":"Könnyedén jutott négy közé a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz, a KDNP, a Jobbik és az LMP egyes politikusai is elítélték a fitneszvállalkozót.","shortLead":"A Fidesz, a KDNP, a Jobbik és az LMP egyes politikusai is elítélték a fitneszvállalkozót.","id":"20200121_Schobert_nem_osztja_meg_a_politikusokat_mindenki_tamadja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5b721b-570a-4881-a0a5-eb45bf9dd0ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Schobert_nem_osztja_meg_a_politikusokat_mindenki_tamadja","timestamp":"2020. január. 21. 17:57","title":"Schobert nem osztja meg a politikusokat, mindenki támadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3836c65c-9734-43dd-b996-0497aad02e2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre szélesebb körben is megismerhetjük György herceg álláspontját.","shortLead":"Végre szélesebb körben is megismerhetjük György herceg álláspontját.","id":"20200122_Lecsapott_a_brit_kiralyi_csalad_tortenetere_az_HBO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3836c65c-9734-43dd-b996-0497aad02e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4865d50-654c-438c-a002-6e5eb5dfaaff","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Lecsapott_a_brit_kiralyi_csalad_tortenetere_az_HBO","timestamp":"2020. január. 22. 10:12","title":"Lecsapott a brit királyi család történetére az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túlsúly, valamint a mozgáshiányos életmód jelentik a magyarok egészségét fenyegető főbb kockázati tényezőket egy új felmérés szerint.","shortLead":"A túlsúly, valamint a mozgáshiányos életmód jelentik a magyarok egészségét fenyegető főbb kockázati tényezőket egy új...","id":"20200123_magyarok_egeszseg_mozgashiany_tulsuly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09df250-3130-47b2-945c-df055c4aba12","keywords":null,"link":"/elet/20200123_magyarok_egeszseg_mozgashiany_tulsuly","timestamp":"2020. január. 23. 12:36","title":"Kiderült, milyen veszélyek fenyegetik a magyarok egészségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Coca-Cola a világ egyik legnagyobb műanyagszennyezője, a fenntarthatósági vezetője megmagyarázta, miért ragaszkodnak a műanyaghoz.","shortLead":"A Coca-Cola a világ egyik legnagyobb műanyagszennyezője, a fenntarthatósági vezetője megmagyarázta, miért ragaszkodnak...","id":"20200122_coca_cola_muanyag_palack_szennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12ed435-9b9e-4e8a-bce1-a59237b20cf1","keywords":null,"link":"/kkv/20200122_coca_cola_muanyag_palack_szennyezes","timestamp":"2020. január. 22. 09:43","title":"A Coca-Cola azért nyomja még a műanyagot, mert az emberek állítólag ezt várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee5a3a-282b-475f-8ae5-c7517ca6f6cf","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Huawei ernyője alá tartozó Honor rajongói mindaddig örülhetnek a márka sikerkommunikációjának, amíg nem kíváncsiak rá, hogy pontosan mi van a számok mögött.","shortLead":"A Huawei ernyője alá tartozó Honor rajongói mindaddig örülhetnek a márka sikerkommunikációjának, amíg nem kíváncsiak...","id":"20200122_huawei_honor_viselheto_eszkozok_okosora_fitnesz_karkoto_eladasok_1333_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee5a3a-282b-475f-8ae5-c7517ca6f6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25d2c0d-e02c-40c5-a693-fc254eae85c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_huawei_honor_viselheto_eszkozok_okosora_fitnesz_karkoto_eladasok_1333_2019","timestamp":"2020. január. 22. 10:03","title":"1333%-kal ugrott meg a Honor, csak épp azt nem árulják el, hogy mennyiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vevő több mint kétmillió forint előleget fizetett ki az ingatlanért, de se a lakást, sem a pénzt nem látta többé. ","shortLead":"A vevő több mint kétmillió forint előleget fizetett ki az ingatlanért, de se a lakást, sem a pénzt nem látta többé. ","id":"20200123_Alneven_adta_el_a_lakast_ami_nem_is_volt_az_ove","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bd9526-1951-484c-903f-2c5bdc61513a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Alneven_adta_el_a_lakast_ami_nem_is_volt_az_ove","timestamp":"2020. január. 23. 09:01","title":"Álnéven adta el a lakást, ami nem is volt az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]