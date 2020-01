Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern spanyol márkája leleplezte újgenerációs kompaktját, a 8-as Golfnál kicsit nagyobb új Leont.","shortLead":"A Volkswagen konszern spanyol márkája leleplezte újgenerációs kompaktját, a 8-as Golfnál kicsit nagyobb új Leont.","id":"20200129_ha_unalmas_a_8as_vw_golf_itt_a_teljesen_uj_seat_leon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa96c8e5-5754-460e-941c-5dab44baf34b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_ha_unalmas_a_8as_vw_golf_itt_a_teljesen_uj_seat_leon","timestamp":"2020. január. 29. 08:59","title":"Ha unalmas a 8-as Golf: itt a teljesen új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a gyöngyöspatai ebéd időpontjában Portugáliában lesz a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű tanácskozásán. ","shortLead":"A miniszterelnök a gyöngyöspatai ebéd időpontjában Portugáliában lesz a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű...","id":"20200129_Nem_megy_el_Orban_Viktor_a_gyongyospatai_romak_ebedjere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45711c8-a0b8-4591-885a-7589c60f49ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Nem_megy_el_Orban_Viktor_a_gyongyospatai_romak_ebedjere","timestamp":"2020. január. 29. 11:10","title":"Orbán nem megy el a gyöngyöspatai romák ebédjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"HVG","category":"360","description":"Karácsony Gergelyék zöldpolitikájába nehezen illeszthetők az energiazabáló buborékok, arról nem is beszélve, mibe kerülnek.","shortLead":"Karácsony Gergelyék zöldpolitikájába nehezen illeszthetők az energiazabáló buborékok, arról nem is beszélve, mibe...","id":"202005_allatkerti_csapda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3cc6f3-c87d-4bad-9d63-d929a8ff9a97","keywords":null,"link":"/360/202005_allatkerti_csapda","timestamp":"2020. január. 30. 10:00","title":"Állatkerti csapdát állítottak az új fővárosi vezetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e214936-9edd-41d9-b96f-6a430e97ab6b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Megköszönte az Amerikai Filmakadémiának, hogy ilyen jó ízlése van.","shortLead":"Megköszönte az Amerikai Filmakadémiának, hogy ilyen jó ízlése van.","id":"20200130_Meghalt_a_Fanny_es_Alexander_Oscardijas_producere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e214936-9edd-41d9-b96f-6a430e97ab6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec01f35-5fc1-4441-b639-9d6096b61f6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Meghalt_a_Fanny_es_Alexander_Oscardijas_producere","timestamp":"2020. január. 30. 19:09","title":"Meghalt a Fanny és Alexander Oscar-díjas producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527490b0-8ad4-4bcc-a308-cce4096ce39b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihasználta volna a koronavírus miatti keresletnövekedést.","shortLead":"Kihasználta volna a koronavírus miatti keresletnövekedést.","id":"20200129_Megbuntettek_egy_kinai_boltot_mert_megemelte_a_szajmaszk_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=527490b0-8ad4-4bcc-a308-cce4096ce39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294eff9-eeea-44e0-9c43-703036853fc2","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Megbuntettek_egy_kinai_boltot_mert_megemelte_a_szajmaszk_arat","timestamp":"2020. január. 29. 05:50","title":"Megbüntettek egy kínai boltot, mert megemelte a szájmaszk árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41b8a3-3632-4fb1-ad62-d490b4a359a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hont Andrást lökdöste a Vadhajtások szélsőjobboldali portál munkatársa.","shortLead":"Hont Andrást lökdöste a Vadhajtások szélsőjobboldali portál munkatársa.","id":"20200130_Inzultaltak_a_HVG_publicistajat_a_Niedermuller_elleni_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b41b8a3-3632-4fb1-ad62-d490b4a359a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018598e-2a00-46b9-b8e9-e14cbad4ecb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Inzultaltak_a_HVG_publicistajat_a_Niedermuller_elleni_tuntetesen","timestamp":"2020. január. 30. 17:25","title":"Inzultálták a HVG publicistáját a Niedermüller elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tartanak a madárinfluenzától.","shortLead":"Tartanak a madárinfluenzától.","id":"20200130_magyar_baromfi_baromfitermek_korlatozas_tiltas_madarinfluenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8044bf1-1a22-41a8-b3f7-c0b089f41a86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_magyar_baromfi_baromfitermek_korlatozas_tiltas_madarinfluenza","timestamp":"2020. január. 30. 09:50","title":"Tíz ország nem engedi már be a magyar baromfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középső, belvárosi szakasz rekonstrukciója ősszel kezdődik, de már korábban lezárnak négy megállót. ","shortLead":"A középső, belvárosi szakasz rekonstrukciója ősszel kezdődik, de már korábban lezárnak négy megállót. ","id":"20200130_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f53e23e-2b09-408c-b129-801327e43d67","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","timestamp":"2020. január. 30. 14:10","title":"Megvan, hogyan folytatódik a 3-as metró felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]