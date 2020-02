Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e6b86ce-0717-4f13-ae3b-e6784b7e7f54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai ZTE és a dél-koreai LG sem egy esetleges fertőzésnek, sem az attól való fokozott félelemnek nem akarja kitenni a munkavállalóit és a barcelonai Mobile World Congress (MWC) látogatóit, így inkább kihagyják a februári mobilos seregszemlét.","shortLead":"A kínai ZTE és a dél-koreai LG sem egy esetleges fertőzésnek, sem az attól való fokozott félelemnek nem akarja kitenni...","id":"20200205_lg_zte_mwc_2020_mobile_world_congress_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e6b86ce-0717-4f13-ae3b-e6784b7e7f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27c0e66-3d43-4393-9fe5-98c75ea19075","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_lg_zte_mwc_2020_mobile_world_congress_koronavirus","timestamp":"2020. február. 05. 09:33","title":"A koronavírus miatt az LG és a ZTE is lemondta mobilbemutatóját az MWC 2020 kiállításon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"NAV-os és ügyész tagja is van annak a most vád alá helyezett bűnözői csoportnak, akik kenőpénz kérve ígértek hatósági védelmet jogosulatlanoknak.","shortLead":"NAV-os és ügyész tagja is van annak a most vád alá helyezett bűnözői csoportnak, akik kenőpénz kérve ígértek hatósági...","id":"20200206_ugyesz_penzugyorok_korrupcio_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7bd2e6-2f2b-4e96-8e9f-9506ed022ae5","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_ugyesz_penzugyorok_korrupcio_vademeles","timestamp":"2020. február. 06. 11:27","title":"Volt ügyész és pénzügyőrök ellen emeltek vádat vesztegetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra került munkaanyagban már szerepelt a veszprémi kórház dobai pszichiátriai osztályának bezárása, de a szaktárca akkor tagadta ezt. A terület védett, így eladni nem lehet, de a rekonstrukció túl sok pénzt emésztene fel.","shortLead":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra...","id":"20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89554c03-e06b-4687-87c3-75baacaa9391","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","timestamp":"2020. február. 06. 14:00","title":"Titkolja a kormány, mégis kiüríthetik a dobai kastélyban működő pszichiátriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyére azért még mindig vonatkozik a figyelmeztetés.","shortLead":"Három megyére azért még mindig vonatkozik a figyelmeztetés.","id":"20200206_veszit_az_erejebol_a_viharos_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0894e8-af9d-4b87-9354-5fb70c46f396","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_veszit_az_erejebol_a_viharos_szel","timestamp":"2020. február. 06. 05:46","title":"Veszít végre az erejéből a viharos szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b3fd4c-3723-4a65-9757-98380d3b8274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint ősszel már használhatjuk is őket.","shortLead":"A tervek szerint ősszel már használhatjuk is őket.","id":"20200205_3as_metro_felujitas_deli_szakasz_latvanyterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3b3fd4c-3723-4a65-9757-98380d3b8274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5472d383-6d38-43c1-86cc-85ad2bbe3e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_3as_metro_felujitas_deli_szakasz_latvanyterv","timestamp":"2020. február. 05. 12:12","title":"Így fognak kinézni a 3-as metró déli állomásai, ha végre elkészülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fotósként dolgozó Christopher Small épp az éjszakai égboltot fotózta, amikor egy meteor suhant át felette.","shortLead":"A fotósként dolgozó Christopher Small épp az éjszakai égboltot fotózta, amikor egy meteor suhant át felette.","id":"20200205_christopher_small_tuzgomb_meteor_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed9be7-51f8-4adc-8149-4f005d468d3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_christopher_small_tuzgomb_meteor_foto","timestamp":"2020. február. 05. 09:03","title":"Jó helyen volt a fotós, tűzgömböt fényképezett az éjszakai égbolton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925a76a2-923d-4a1c-bbc0-2420d73204bf","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Minden Kínából érkező utasnak megmérik a testhőmérsékletét a repülőtéren.","shortLead":"Minden Kínából érkező utasnak megmérik a testhőmérsékletét a repülőtéren.","id":"20200205_Video_igy_szurik_koronavirusra_a_Kinabol_erkezoket_a_Liszt_Ferencrepuloteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925a76a2-923d-4a1c-bbc0-2420d73204bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71fcf96-76cd-44aa-83c9-3fed41713812","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_Video_igy_szurik_koronavirusra_a_Kinabol_erkezoket_a_Liszt_Ferencrepuloteren","timestamp":"2020. február. 05. 20:41","title":"Videó: így szűrik koronavírusra a Kínából érkezőket a Liszt Ferenc repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Három hónappal kormányra kerülése után megbukott a Ludovic Orban vezette romániai kormány. A bukást hozó bizalmatlansági indítványt a szocialista párt és az RMDSZ terjesztette be, s így az ellenzék valószínűleg eléri azt, amit a kormány akart, a választások előrehozatalát.","shortLead":"Három hónappal kormányra kerülése után megbukott a Ludovic Orban vezette romániai kormány. A bukást hozó...","id":"20200206_ludovic_orban_roman_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae45d3d-a675-4334-92de-c14b5c2802a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_ludovic_orban_roman_kormany","timestamp":"2020. február. 06. 11:33","title":"Magát buktatta meg Ludovic Orban, hogy maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]