[{"available":true,"c_guid":"8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint könnyű hibázni, de elmondta azt is, hogy szerinte mi kell ahhoz, hogy a magyar gazdaság megelőzzön másokat. ","shortLead":"A jegybankelnök szerint könnyű hibázni, de elmondta azt is, hogy szerinte mi kell ahhoz, hogy a magyar gazdaság...","id":"20200210_Matolcsy_mnb_gazdasagpolitika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc829b3-5e62-44a9-b8d5-11815e3c33f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Matolcsy_mnb_gazdasagpolitika","timestamp":"2020. február. 10. 16:32","title":"Matolcsy: Elég egy rossz mozdulat, és jön a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00061403-c918-4232-8d2b-ab0ff430a072","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban arról lehetett hallani, hogy Bill Gates egy különleges tengeri járművet vásárolt, ám a jelek szerint ez nincs egészen így.","shortLead":"Korábban arról lehetett hallani, hogy Bill Gates egy különleges tengeri járművet vásárolt, ám a jelek szerint ez nincs...","id":"20200210_sinot_aqua_luxusjacht_bill_gates","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00061403-c918-4232-8d2b-ab0ff430a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a73e6-dd66-442b-a999-bb51f56ba9c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_sinot_aqua_luxusjacht_bill_gates","timestamp":"2020. február. 10. 18:03","title":"Cáfol a Sinot: mégsem vett Bill Gates a 200 milliárdos luxusjachtból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17aab3a-72d9-437f-a169-9cc154516f3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek már készen állnak arra, hogy az autókat kiszorítsák a rakpartokról – nyilatkozta Erő Zoltán, Budapest új főépítésze. Arról is beszélt, hogy állami támogatást kérnek a barnamezős rehabilitációkhoz.","shortLead":"A tervek már készen állnak arra, hogy az autókat kiszorítsák a rakpartokról – nyilatkozta Erő Zoltán, Budapest új...","id":"20200211_foepitesz_budapest_ero_zoltan_hid_felhokarcolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a17aab3a-72d9-437f-a169-9cc154516f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e73280-3d79-4ac0-9dcf-f31831cd3be7","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_foepitesz_budapest_ero_zoltan_hid_felhokarcolo","timestamp":"2020. február. 11. 09:02","title":"Új hidat és felhőkarcolók nélküli várost szeretne az új budapesti főépítész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e92fd5-a68e-444a-9d7e-860c40fd390e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arról a válaszcsapásról van szó, amelyet Kászim Szulejmáni tábornok halála miatt rendeltek el.","shortLead":"Arról a válaszcsapásról van szó, amelyet Kászim Szulejmáni tábornok halála miatt rendeltek el.","id":"20200211_Trump_eloszor_tagadta_de_most_kiderult_hogy_109_katona_szenvedett_agyserulest_az_irani_tamadasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e92fd5-a68e-444a-9d7e-860c40fd390e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87d67e2-abf3-436b-839d-abfc40a3090c","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_Trump_eloszor_tagadta_de_most_kiderult_hogy_109_katona_szenvedett_agyserulest_az_irani_tamadasban","timestamp":"2020. február. 11. 05:32","title":"Trump először tagadta, most kiderült, hogy 109 katona szenvedett agysérülést az iráni támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Durva fotók jelentek meg a szombati szurkolói összecsapásról.","shortLead":"Durva fotók jelentek meg a szombati szurkolói összecsapásról.","id":"20200210_Betonvassal_es_deszkakkal_vertek_egymast_a_magyar_es_a_horvat_szurkolok_Pecsen__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57461c1-5e79-4515-9f33-1e8dfae07bb8","keywords":null,"link":"/sport/20200210_Betonvassal_es_deszkakkal_vertek_egymast_a_magyar_es_a_horvat_szurkolok_Pecsen__fotok","timestamp":"2020. február. 10. 13:53","title":"Betonvassal és deszkával verték egymást a magyar és a horvát szurkolók Pécsen fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai kormányerők több mint 600 négyzetkilométer területet foglaltak vissza a felkelők utolsó fellegvárainak számító Idlíb és Aleppó tartományokban folytatott offenzívájuk során - közölték a fegyveres erők vasárnap.","shortLead":"A szíriai kormányerők több mint 600 négyzetkilométer területet foglaltak vissza a felkelők utolsó fellegvárainak...","id":"20200209_A_sziriai_kormanyerok_Idlib_es_Aleppo_tartomanyokban_nyomulnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e504fb7-6ef2-446f-98e4-e6c8d07e5dff","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_sziriai_kormanyerok_Idlib_es_Aleppo_tartomanyokban_nyomulnak","timestamp":"2020. február. 09. 16:01","title":"A szíriai kormányerők Idlíb és Aleppó tartományokban nyomulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e22622e-2e0e-4969-9294-a3e72e70b608","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy VR-szemüveg és a hozzá készült videó segítségével egy dél-koreai anya nemrég újra láthatta a 7 éves korában gyógyíthatatlan betegségben meghalt kislányát. Az együttlét rendkívüli érzelmeket váltott ki, az új technológia pedig számtalan etikai kérdést is felvet.","shortLead":"Egy VR-szemüveg és a hozzá készült videó segítségével egy dél-koreai anya nemrég újra láthatta a 7 éves korában...","id":"20200209_Meghalt_gyermekevel_talalkozott_az_anyja_a_VR_segitsegevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e22622e-2e0e-4969-9294-a3e72e70b608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee5da5e-26d8-41eb-973a-1c3f5259a48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Meghalt_gyermekevel_talalkozott_az_anyja_a_VR_segitsegevel","timestamp":"2020. február. 09. 16:58","title":"VR-szemüveggel láthatta viszont az elhunyt gyermekét. De szabad-e ilyet csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártósorok azért pihennek, mert egyszerűen nincs akkumulátor, amit be lehetne szerelni a kocsikba.","shortLead":"A gyártósorok azért pihennek, mert egyszerűen nincs akkumulátor, amit be lehetne szerelni a kocsikba.","id":"20200211_hiaba_az_ev_autoja_le_kellett_allitani_az_elektromos_jaguar__ipace_gyartasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf625a50-d5c5-4754-86e0-914740471357","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_hiaba_az_ev_autoja_le_kellett_allitani_az_elektromos_jaguar__ipace_gyartasat","timestamp":"2020. február. 11. 09:21","title":"Hiába az év autója, le kellett állítani az elektromos Jaguar gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]