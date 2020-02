Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az iPhone XR-t két éve mutatta be az Apple, de annyira jól sikerült, hogy tavaly is ebből a mobilból vásároltak legtöbbet az emberek.

Egy 2018-as telefon volt 2019 legkelendőbb mobilja

Az irodalomtörténész Nyáry Krisztián vallja, mindenkiről el kell mondani az igazat a diákoknak, nem pedig kozmetikázott életrajzokkal meghamisítani a tényeket.

Nyáry Krisztián: Fasiszta vagy kommunista írót is szabad tanítani

Két kamionos esetről számolt be Menczer Tamás.

Öt magyar van a lezárt tenerifei szállodakomplexumban

Tavaly már minden második uniós vállalkozás használt valamilyen közösségi oldalt, a magyar cégek viszont a sereghajtók közé tartoznak.

Alig használják a közösségi oldalakat a magyar cégek Az olasz Alberto Nosé nem messze lakik onnan, ahol halálesetek fordultak elő a járvány miatt. A sztár a Chopin Fesztivál keretében lépett volna fel a magyar fővárosban. Elmarad egy budapesti koncert a koronavírus miatt Az Európai Unió ragaszkodni fog elképzeléseihez, és nem fog minden áron, és a lehető leghamarabb megállapodásra törekedni Londonnal. Az egyik legfontosabb vitapont a szabad munkavállalás lehet.

Kezdődhet a Brexit-tárgyalások újabb köre

A jármű egy másik autóval karambolozott a fővárosban, ezután borult fel.

Képek a XX. kerületben felborult mentőautóról

Szövetségi „gyorssegélynek" köszönhetően átmenetileg Budapesten edzhetnek az olimpiára készülő egri úszók.

Tusup csapata is Budapesten edzhet az egri uszodabezárás után