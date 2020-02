Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af0365ff-a8da-43e7-b32d-93b1847c0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lazacokban élő parazita több jellemzője miatt is felkeltette a kutatók érdeklődést. Az egyik ilyen, hogy soha nem vesz levegőt, nincs rá szüksége.","shortLead":"Egy lazacokban élő parazita több jellemzője miatt is felkeltette a kutatók érdeklődést. Az egyik ilyen, hogy soha nem...","id":"20200227_oxigen_legzes_parazita_lazac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af0365ff-a8da-43e7-b32d-93b1847c0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e08a8-8ea4-4de1-ba2b-e3d32ae32b76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_oxigen_legzes_parazita_lazac","timestamp":"2020. február. 27. 11:03","title":"Megtalálták az első olyan állatot, amelyik egyáltalán nem lélegzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott edző vízilabdacsapat, az OSC pénteken Észak-Olaszországban játszott a Pro Reccóval. Az önkormányzat szerint fertőtlenítik az uszodát, a sportolók pedig tünetmentesek.","shortLead":"Az ott edző vízilabdacsapat, az OSC pénteken Észak-Olaszországban játszott a Pro Reccóval. Az önkormányzat szerint...","id":"20200226_Nem_zarjak_be_a_Nyeki_Imre_Uszodat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90653eba-b851-4cc6-b2fc-f42885964189","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_zarjak_be_a_Nyeki_Imre_Uszodat","timestamp":"2020. február. 26. 20:37","title":"Nem zárják be a Nyéki Imre Uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd90c5-dcb7-4978-9df8-aecb813f2945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapat edzője és másodedzője is kapcsolatba kerülhetett a koronavírus miatt lezárt olasz területeken élőkkel.","shortLead":"A csapat edzője és másodedzője is kapcsolatba kerülhetett a koronavírus miatt lezárt olasz területeken élőkkel.","id":"20200226_budapest_honved_koronavirus_olasz_edzo_giuseppe_sannino","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd90c5-dcb7-4978-9df8-aecb813f2945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaf71cf-be78-4808-9c65-eb35c6f4a243","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_budapest_honved_koronavirus_olasz_edzo_giuseppe_sannino","timestamp":"2020. február. 26. 17:57","title":"\"Karanténba\" rakja olasz edzőjét a Honvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b63abe8-3ec3-4c0a-8afc-3a062c47e629","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 27 méter magas és 154 darab üvegtáblából áll össze.","shortLead":"Közel 27 méter magas és 154 darab üvegtáblából áll össze.","id":"20200226_Elkeszult_Magyarorszag_legnagyobb_egybefuggo_homlokzati_uvegfala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b63abe8-3ec3-4c0a-8afc-3a062c47e629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b2103a-f1ca-405a-ad98-5c29d0a28ec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_Elkeszult_Magyarorszag_legnagyobb_egybefuggo_homlokzati_uvegfala","timestamp":"2020. február. 26. 13:36","title":"Elkészült Magyarország legnagyobb egybefüggő homlokzati üvegfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone XR-t két éve mutatta be az Apple, de annyira jól sikerült, hogy tavaly is ebből a mobilból vásároltak legtöbbet az emberek.","shortLead":"Az iPhone XR-t két éve mutatta be az Apple, de annyira jól sikerült, hogy tavaly is ebből a mobilból vásároltak...","id":"20200227_apple_iphone_xr_mobiltelefon_vasarlas_legjobban_vett_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827b0656-4b70-4e6c-afd0-1794389c4139","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_apple_iphone_xr_mobiltelefon_vasarlas_legjobban_vett_telefon","timestamp":"2020. február. 27. 09:03","title":"Egy 2018-as telefon volt 2019 legkelendőbb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c484177c-a29a-4c11-897c-daafbb1fdf85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","id":"20200227_Jakus_Ibolya_Tortenelmi_lecke_fiuknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c484177c-a29a-4c11-897c-daafbb1fdf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2950d87b-4e90-4a82-b8c7-d1b28e2a4445","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Jakus_Ibolya_Tortenelmi_lecke_fiuknak","timestamp":"2020. február. 27. 11:11","title":"Jakus Ibolya: Történelmi lecke fiúknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A határidőre beadta a Manchester City a fellebbezését, de azt még nem tudni, hogy mikorra várható döntés.","shortLead":"A határidőre beadta a Manchester City a fellebbezését, de azt még nem tudni, hogy mikorra várható döntés.","id":"20200226_Fellebbezett_a_Manchester_City_a_BLkizarasa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed1a966-d92d-44d1-a3d7-e6902b110394","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Fellebbezett_a_Manchester_City_a_BLkizarasa_ellen","timestamp":"2020. február. 26. 13:45","title":"Fellebbezett a Manchester City a BL-kizárása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","shortLead":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","id":"20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89838889-9098-4598-9276-6e8d4664ebc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","timestamp":"2020. február. 26. 04:55","title":"A Ferrari is bezárkózott a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]