[{"available":true,"c_guid":"92b7ea3d-dfdd-4929-932c-498923cb431c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kivétel van, a ténylegesen csak távoli operátorok által felügyelt Waymo Phoenixben üzemelő flottája.","shortLead":"Egy kivétel van, a ténylegesen csak távoli operátorok által felügyelt Waymo Phoenixben üzemelő flottája.","id":"20200319_Meg_az_onvezeto_szolgaltatokat_is_padlora_kuldte_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b7ea3d-dfdd-4929-932c-498923cb431c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd13370d-6f9f-42f7-9cbb-0db86528eabf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_Meg_az_onvezeto_szolgaltatokat_is_padlora_kuldte_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 07:54","title":"Még az önvezető robottaxi szolgáltatókat is padlóra küldte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már annál is nagyobb a forint zuhanása, mint amekkora 2008-ban volt.","shortLead":"Már annál is nagyobb a forint zuhanása, mint amekkora 2008-ban volt.","id":"20200319_forint_arfolyam_mnb_deviza_tortenelem_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58e3d23-7c09-4d46-839d-cdedcc280102","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_forint_arfolyam_mnb_deviza_tortenelem_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:15","title":"229-től 359-ig: így változott a forint árfolyama 1999 és 2020 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány veszélye miatt az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA ideiglenesen bezárta két űrhajófejlesztő és összeszerelő üzemét, ami miatt késedelmet szenvedhet az amerikai űrhajósok tervbe vett visszatérése a Holdra négy év múlva.","shortLead":"A koronavírus-járvány veszélye miatt az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA ideiglenesen bezárta két űrhajófejlesztő és...","id":"20200320_A_kovetkezo_Holdra_szallas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1b004f-f2c6-485f-9334-d627b514b270","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_A_kovetkezo_Holdra_szallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 07:21","title":"A következő Holdra szállást is befolyásolja a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a polgármester jelentette be.\r

","shortLead":"A hírt a polgármester jelentette be.\r

","id":"20200319_koronavirus_fertozes_kovagoszolos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5139005f-f34a-4fd9-8d7d-a96544fa758e","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_fertozes_kovagoszolos","timestamp":"2020. március. 19. 11:38","title":"Kővágószőlősön is megjelent a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb, szerethetőbb legyen – véli a HVG Extra Pszichológia magazin pszichológus szakértője, aki a járvány pszichológiai vonatkozásait tekintette át. A lelki fejlődés tíz lehetőségét is kiemelte. ","shortLead":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb...","id":"20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03af5bd5-7156-48b0-b2a3-c6f0cbb9ce16","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","timestamp":"2020. március. 19. 12:15","title":"L. Stipkovits Erika: „A koronavírus-krízis után más emberek leszünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","shortLead":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","id":"20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801e2aa1-5566-4d48-8828-d91f324e2e57","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","timestamp":"2020. március. 19. 11:30","title":"Az új Jóbarátok-résznek is betett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab79d45-8abc-4953-8caa-49dd80ccd072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkettővel nőtt a diagnosztizált esetek száma. Újabb öt pácienst gyógyultnak nyilvánítottak.","shortLead":"Tizenkettővel nőtt a diagnosztizált esetek száma. Újabb öt pácienst gyógyultnak nyilvánítottak.","id":"20200320_Mar_85_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab79d45-8abc-4953-8caa-49dd80ccd072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07f1817-6d1e-4c09-9d24-02dcf99ae1d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Mar_85_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 20. 07:05","title":"Már 85 igazolt koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4246b0-f73b-47ea-8e37-8a16782e00c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gondok még 2015-ben kezdődtek a német társaságnál, amelyik most kormányzati programoktól remél a segítséget.","shortLead":"A gondok még 2015-ben kezdődtek a német társaságnál, amelyik most kormányzati programoktól remél a segítséget.","id":"20200320_koronavirus_vapiano_etterem_csod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be4246b0-f73b-47ea-8e37-8a16782e00c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469dbb8c-0578-4939-a21c-91ea5e9f8101","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_koronavirus_vapiano_etterem_csod","timestamp":"2020. március. 20. 14:28","title":"Csődbe vitte a német Vapianót a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]