[{"available":true,"c_guid":"3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó vadonatúj kompakt modellje legolcsóbban 8,34 millió forint ellenében vezethető haza.","shortLead":"A német gyártó vadonatúj kompakt modellje legolcsóbban 8,34 millió forint ellenében vezethető haza.","id":"20200326_maris_hazankban_a_teljesen_uj_audi_a3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78300f9d-6031-44ec-9716-4458db202b9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_maris_hazankban_a_teljesen_uj_audi_a3","timestamp":"2020. március. 26. 07:59","title":"Máris Magyarországon a teljesen új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat a Ryuguval kapcsolatos információkat, melyekre a Hajabusza-2 japán űrszonda segítségével végzett vizsgálatok során jutottak.","shortLead":"Japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat a Ryuguval kapcsolatos információkat, melyekre...","id":"20200326_ryugu_aszteroida_kora_hajabusza2_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa37d71-a7fd-4c90-b6b0-bb8fe01785b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_ryugu_aszteroida_kora_hajabusza2_urszonda","timestamp":"2020. március. 26. 10:33","title":"Jóval fiatalabb a Ryugu aszteroida, mint eddig hitték, alig 9 millió éves lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit díjazza.\r

\r

","shortLead":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit...","id":"20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a094f9-9e49-4e2f-974d-4a4b45048ff6","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","timestamp":"2020. március. 25. 17:00","title":"Itt vannak a Libri irodalmi díj döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus nem egyszerű tüdőgyulladást okoz, hanem a beteg immunrendszerét is megváltoztatja: maga a szervezet bomlik fel és kezd el másképp viselkedni – mondta a hvg.hu-nak Várdi Katalin tüdőgyógyász. A szakember nem ért egyet azzal, hogy maszkot csak betegeknek kell hordania, sőt szerinte a kesztyű és a sapka viselése is elengedhetetlen a koronavírus elleni védekezéshez. A pulmonológus lapunknak azt is elárulta, hogyan ellenőrizhetjük magunkat, milyen tünetekre kell odafigyelnünk, szedhetünk-e gyógyszert, és tényleg érdemes-e meleg italokat inni a megelőzéshez. ","shortLead":"A koronavírus nem egyszerű tüdőgyulladást okoz, hanem a beteg immunrendszerét is megváltoztatja: maga a szervezet...","id":"20200326_maszk_tudogyogyasz_tanacsok_jarvany_koronavirus_vardi_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd8883e-64e3-425f-bc5f-8df485c090f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_maszk_tudogyogyasz_tanacsok_jarvany_koronavirus_vardi_katalin","timestamp":"2020. március. 26. 15:00","title":"Emeljünk falakat, hordjunk maszkot, mérjünk lázat: egy tüdőgyógyász tanácsai a védekezéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem baj, ha lassul a növekedés, de rossz válasz volna, ha egy bezárkózó világ lenne a következmény – véli a Graphisoft alapítója.","shortLead":"Nem baj, ha lassul a növekedés, de rossz válasz volna, ha egy bezárkózó világ lenne a következmény – véli a Graphisoft...","id":"20200325_Bojar_Gabor_valsag_1929_2008_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75704322-5df7-47d6-b6f8-b80642e446d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Bojar_Gabor_valsag_1929_2008_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 14:28","title":"Bojár Gábor: Nem a 2008-as, hanem az 1929-es válsághoz lesz mérhető az idei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él. Ukrajnában megugrott a pozitív esetek száma, egy ember pedig meghalt.","shortLead":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él...","id":"20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90e426-a918-4c2d-b567-765e47bcffee","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 11:05","title":"Oroszországban megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi történelmi csúcsot 1982 októberében mérték, akkor 695 ezerre rúgott az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma.","shortLead":"A korábbi történelmi csúcsot 1982 októberében mérték, akkor 695 ezerre rúgott az első alkalommal munkanélküli segélyért...","id":"20200326_munkanelkuliek_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2849fca4-ac1c-475f-a026-e8c1ba6efd06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_munkanelkuliek_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 14:27","title":"Soha ennyien nem kértek még munkanélküli segélyt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napon belül kereskedelmi forgalomba hozzák az új gyorstesztet. ","shortLead":"Pár napon belül kereskedelmi forgalomba hozzák az új gyorstesztet. ","id":"20200325_Negyed_ora_alatt_kimutatja_a_koronavirust_a_britek_uj_otthoni_tesztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5c5ff6-4eb9-4f45-aaa1-5510efc2c8da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_Negyed_ora_alatt_kimutatja_a_koronavirust_a_britek_uj_otthoni_tesztje","timestamp":"2020. március. 25. 16:41","title":"Negyedóra alatt kimutatja a koronavírust a britek új otthoni tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]