[{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász Egyesület azt javasolja a fedél nélkül élőknek, ha megkérdezik őket, mi az az alapos indok, amiért az utcán vannak, mondják, hogy műkörmöshöz mennek.","shortLead":"Az Utcajogász Egyesület azt javasolja a fedél nélkül élőknek, ha megkérdezik őket, mi az az alapos indok, amiért...","id":"20200328_A_hajlektalanoknak_betarthatatlan_a_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4eb071-dc61-498b-a157-5def2c3c3ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_hajlektalanoknak_betarthatatlan_a_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. március. 28. 08:19","title":"A hajléktalanoknak betarthatatlan a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d","c_author":"Szabó Yvette, Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Tapasztalata már van válságkezelésben, hiszen felépítette hazája, Etiópia modern egészségügyi rendszerét.","shortLead":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának...","id":"202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e7e60-af80-475b-9d00-1a8cb483b699","keywords":null,"link":"/360/202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","timestamp":"2020. március. 29. 08:30","title":"Etiópiában forradalmár is volt, most a világ egészségének őrangyala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban több mint 2600 ember fertőzödőtt meg a koronavírus miatt.","shortLead":"Csehországban több mint 2600 ember fertőzödőtt meg a koronavírus miatt.","id":"20200329_Csehorszagban_11_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc420765-472d-4b5a-9972-1437648d0fb8","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Csehorszagban_11_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 29. 09:50","title":"Csehországban 11 ember halt meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e87f666-fba1-4cc9-80cb-80b48cf66d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizennyolcadik nap - írta a miniszterelnök a videó alatt.","shortLead":"Tizennyolcadik nap - írta a miniszterelnök a videó alatt.","id":"20200329_Uj_videoval_jelentkezett_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e87f666-fba1-4cc9-80cb-80b48cf66d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bdb262-9a6d-443a-9582-0f2ffe78dccb","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Uj_videoval_jelentkezett_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 29. 18:15","title":"Új videóval jelentkezett Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annyira súlyos a helyzet, hogy a város polgármestere még 400 lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormánytól.","shortLead":"Annyira súlyos a helyzet, hogy a város polgármestere még 400 lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormánytól.","id":"20200330_Mar_776an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9326fca-d61c-4ac1-acca-fa66dcee84fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Mar_776an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_New_Yorkban","timestamp":"2020. március. 30. 05:16","title":"Már 776-an haltak meg a koronavírus miatt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]