Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 33 éves John Swaller a hűtőpultra többször rá is lehelt egy boltban a Missouri keleti részén fekvő Cuba nevű városkában.","shortLead":"A 33 éves John Swaller a hűtőpultra többször rá is lehelt egy boltban a Missouri keleti részén fekvő Cuba nevű...","id":"20200402_Terrorizmus_gyanujaval_vadat_emeltek_egy_amerikai_ferfi_ellen_mert_rakohogott_masokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60f0bb7-e457-47ce-817b-3ca7e5a7984a","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_Terrorizmus_gyanujaval_vadat_emeltek_egy_amerikai_ferfi_ellen_mert_rakohogott_masokra","timestamp":"2020. április. 02. 05:41","title":"Terrorizmus gyanújával vádat emeltek egy amerikai férfi ellen, mert ráköhögött másokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3a538f-a9db-438b-bba9-71d479e79933","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A száguldó cirkusz által évek óta nem használt indiai versenypálya több ezer ember ideiglenes otthonává vált.","shortLead":"A száguldó cirkusz által évek óta nem használt indiai versenypálya több ezer ember ideiglenes otthonává vált.","id":"20200401_karantent_alakitottak_ki_az_egyik_korabbi_forma1es_palyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b3a538f-a9db-438b-bba9-71d479e79933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c9b813-75e3-43c1-9c83-996509c823af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_karantent_alakitottak_ki_az_egyik_korabbi_forma1es_palyan","timestamp":"2020. április. 01. 09:21","title":"Karantént alakítottak ki az egyik korábbi Forma–1-es pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e9a0a4-948f-45b2-a3e4-509e55e9e01d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március közepe óta zárva tartott az összes átkelő a magyar-szlovén határ északi szakaszán.\r

","shortLead":"Március közepe óta zárva tartott az összes átkelő a magyar-szlovén határ északi szakaszán.\r

","id":"20200402_Ismet_hasznalhato_a_bajansenyei_es_a_ketvolgyi_hataratkelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1e9a0a4-948f-45b2-a3e4-509e55e9e01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45168af-3f65-4f6a-9619-0d9713ec6490","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Ismet_hasznalhato_a_bajansenyei_es_a_ketvolgyi_hataratkelo","timestamp":"2020. április. 02. 06:21","title":"Ismét használható a bajánsenyei és a kétvölgyi határátkelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan internetes csaló is felbukkant, aki a fertőzéstől való félelmet kihasználva igyekszik bejutni mások számítógépébe.","shortLead":"Több olyan internetes csaló is felbukkant, aki a fertőzéstől való félelmet kihasználva igyekszik bejutni mások...","id":"20200402_email_adathalaszat_koronavirus_internetes_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc068663-258c-4be9-90bd-b08bdbdf65e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_email_adathalaszat_koronavirus_internetes_csalok","timestamp":"2020. április. 02. 10:43","title":"Új módszerrel támadnak a járványt kihasználó csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megkerülte a kormány Karácsony Gergelyt, a főpolgármesterrel nem egyeztettek arról a törvénytervezetről, amely gyámság alá vonná a polgármestereket veszélyhelyzet idejére. Ha a Parlament elfogadja a törvényjavaslatot, a főpolgármester, illetve a polgármesterek csak a helyi védelmi bizottság jóváhagyásával dönthetnének védelmi kérdésekben. Karácsony Gergely írásban válaszolt a hvg.hu kérdéseire.","shortLead":"Megkerülte a kormány Karácsony Gergelyt, a főpolgármesterrel nem egyeztettek arról a törvénytervezetről, amely gyámság...","id":"20200401_Karacsony_torvenyjavaslat_kormany_veszelyhelyzet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fada17d-3901-4eb8-b520-e008a64c0fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Karacsony_torvenyjavaslat_kormany_veszelyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 14:01","title":"Karácsony: Ez a javaslat emberéletekbe is kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309608b1-84ec-42dd-afb8-0be00a1dcd66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kreml szerint az elnök nem kapta el a betegséget.","shortLead":"A Kreml szerint az elnök nem kapta el a betegséget.","id":"20200331_putyin_kezfogas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309608b1-84ec-42dd-afb8-0be00a1dcd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa8de9a-999c-4977-bfc2-71be8c88d9c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_putyin_kezfogas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 16:51","title":"Kezet fogott Putyin egy orvossal, akiről később kiderült, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egyre türelmetlenebbül várják a diákok és tanárok, mi lesz az idei érettségivel. Egy, a helyzetre rálátó forrás a hvg.hu-nak azt mondta, a kormány ezen a héten bejelentheti a döntést. Nagyon sok forgatókönyv szóba jöhet. ","shortLead":"Egyre türelmetlenebbül várják a diákok és tanárok, mi lesz az idei érettségivel. Egy, a helyzetre rálátó forrás...","id":"20200402_erettsegi_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba67b392-80d0-4d69-b6a9-c11cf2db7169","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_erettsegi_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 06:30","title":"Az érettségi időpontja részletkérdés, vannak ennél nagyobb problémák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érettségik ügyében még nincs döntés.","shortLead":"Az érettségik ügyében még nincs döntés.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_erettsegi_2020_iskolai_tanev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bde58f-f83d-446f-8f79-4e00d7c767a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_erettsegi_2020_iskolai_tanev","timestamp":"2020. április. 02. 14:21","title":"Kamu hír terjed róla, de nem hosszabbítják meg a tanévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]