Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő parlamenti felszólalásában elküldte gyónni a Kereszténydemokrata Néppártot. Videó.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő parlamenti felszólalásában elküldte gyónni a Kereszténydemokrata Néppártot. Videó.","id":"20200408_szel_bernadett_kdnp_parlament_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5460cb-c885-4fdf-b83e-e9dacab7b63a","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_szel_bernadett_kdnp_parlament_husvet","timestamp":"2020. április. 08. 17:32","title":"Szél Bernadett egy KDNP-snek: Csak megkérdeztem, miért lopással tölti a nagyhetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve ezen a napon tartották az országgyűlési választásokat Magyarországon, a Fidesz harmadjára szerzett kétharmadot. Két év múlva újra választásokat tartanak, félidő van.","shortLead":"Két éve ezen a napon tartották az országgyűlési választásokat Magyarországon, a Fidesz harmadjára szerzett kétharmadot...","id":"20200408_Sajat_celjaira_hasznalja_a_jogrendszert_a_Fidesz_mikozben_Orban_mar_Tisza_Kalman_rekordjat_ostromolja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96093f0d-a078-45cd-b20b-692586275f46","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Sajat_celjaira_hasznalja_a_jogrendszert_a_Fidesz_mikozben_Orban_mar_Tisza_Kalman_rekordjat_ostromolja","timestamp":"2020. április. 08. 15:59","title":"Saját céljaira használja a jogrendszert a Fidesz, miközben Orbán már Tisza Kálmán rekordját ostromolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c4f88c-d263-4ef7-a8a7-ca7cf5a22fa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig tombol a járvány Spanyolországban, a korábbi biztató adatokhoz képest ismét sok a halálos áldozat.","shortLead":"Még mindig tombol a járvány Spanyolországban, a korábbi biztató adatokhoz képest ismét sok a halálos áldozat.","id":"20200408_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c4f88c-d263-4ef7-a8a7-ca7cf5a22fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a617d7-4165-4c19-bd67-8d3564b4e086","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 08. 12:49","title":"Megint nőtt a halálozások száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dolgozók és betegek is megfertőzödtek a kórházi osztályon.","shortLead":"Dolgozók és betegek is megfertőzödtek a kórházi osztályon.","id":"20200407_Irgalmasrendi_korhaz_belgyogyaszat_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ef6ab1-af31-41f9-8426-1a9db39dc63f","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Irgalmasrendi_korhaz_belgyogyaszat_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 14:01","title":"Lezárták az Irgalmasrendi kórház belgyógyászatát koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"76 nap után úgy tűnik, a város, ahonnan kiindult a járvány, a legrosszabbon már túl van.","shortLead":"76 nap után úgy tűnik, a város, ahonnan kiindult a járvány, a legrosszabbon már túl van.","id":"20200408_vuhan_karanten_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d688a36-ac82-4f86-8b81-b31c208015ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_vuhan_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:52","title":"Feloldották a vesztegzárat Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A leállított repülőgépek intenzív osztályokká alakítását tervezik Nagy-Britanniában, a légitársaságok, a repülőterek és a döntéshozók már támogatásukat adták a tervhez – közölte hétfőn a kezdeményező Caircraft csoport.","shortLead":"A leállított repülőgépek intenzív osztályokká alakítását tervezik Nagy-Britanniában, a légitársaságok, a repülőterek és...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_repulogep_intenziv_osztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4784931d-8523-4189-b301-7cc3d1d6116c","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_repulogep_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. április. 07. 05:58","title":"Leállított repülőgépekben lehetnek intenzív osztályok Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c1a49f-1625-4acd-8fc5-0306edd4141d","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Nagy, kivilágított célpont lesz a harácsolt vagyon. Nagy, kivilágított felajánlások ideje van. Vélemény. ","shortLead":"Nagy, kivilágított célpont lesz a harácsolt vagyon. Nagy, kivilágított felajánlások ideje van. Vélemény. ","id":"20200407_Intes_nagyuraknak_villanyoltas_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3c1a49f-1625-4acd-8fc5-0306edd4141d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2752ba26-536a-4a5e-ad02-87d1f541b96c","keywords":null,"link":"/360/20200407_Intes_nagyuraknak_villanyoltas_elott","timestamp":"2020. április. 07. 17:30","title":"Tóta W.: Intés nagyuraknak, villanyoltás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabc7bc6-48f9-483e-863b-87f9fb0770e6","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Nem engedték szabadjára a vírust, de a hosszú távú társadalmi és gazdasági hatásokra tekintettel nem akarnak elhamarkodott döntéseket hozni – ez jellemző a svéd kormány sokak által bírált járványügyi intézkedéseire. Készültség van, de még nyitva vannak az iskolák, sok kávézó és étterem is működik, maszkos embert alig látni.","shortLead":"Nem engedték szabadjára a vírust, de a hosszú távú társadalmi és gazdasági hatásokra tekintettel nem akarnak...","id":"20200407_Svedorszag_koronavirus_politika_jarvanyugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eabc7bc6-48f9-483e-863b-87f9fb0770e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642cc7f1-e9d7-4f98-b55d-b7d637e42e90","keywords":null,"link":"/360/20200407_Svedorszag_koronavirus_politika_jarvanyugy","timestamp":"2020. április. 07. 13:00","title":"Nyitott iskolák, teli teraszok: Svédország készül, de továbbra sem pánikol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]