[{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról, hogy a válság kezelésére pénzbőséget teremtsen. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról...","id":"20200408_Forint_szemben_az_arral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cef24e-27fa-4e5c-8ffc-153dcf526f02","keywords":null,"link":"/360/20200408_Forint_szemben_az_arral","timestamp":"2020. április. 08. 13:00","title":"Egy hét alatt 180 fokos fordulatot tett a jegybank, de mit szól majd ehhez a forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jövőre találkozhatnak vele a budapesti rajongók.","shortLead":"Jövőre találkozhatnak vele a budapesti rajongók.","id":"20200408_Megvan_a_Nick_Cavekoncert_uj_idopontja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd86b3f-4a78-44a5-9b07-268a9c9ad608","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Megvan_a_Nick_Cavekoncert_uj_idopontja","timestamp":"2020. április. 08. 11:45","title":"Megvan a Nick Cave-koncert új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ef58c7-4893-44fd-a87a-aa80725be00a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota prémiummárkájanak sportmodellje veszített a tömegéből, jobban kanyarodik, és egyben okosabb is lett. ","shortLead":"A Toyota prémiummárkájanak sportmodellje veszített a tömegéből, jobban kanyarodik, és egyben okosabb is lett. ","id":"20200409_itt_az_extravagans_uj_lexus_lc_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35ef58c7-4893-44fd-a87a-aa80725be00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ab0922-0df1-4f7e-a895-4e2d45c2d820","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_itt_az_extravagans_uj_lexus_lc_sportkocsi","timestamp":"2020. április. 09. 09:21","title":"Itt az extravagáns új Lexus LC sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","shortLead":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","id":"20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf48f335-2c43-4a76-b4db-4671af1208a3","keywords":null,"link":"/elet/20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","timestamp":"2020. április. 08. 10:02","title":"Tapsvihart kapott a 84 éves nagypapa, aki legyőzte a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtású autósok számára a berendezés körülbelül olyan lehet, mint egy \"kanna áram\".","shortLead":"A tisztán elektromos hajtású autósok számára a berendezés körülbelül olyan lehet, mint egy \"kanna áram\".","id":"20200408_benzines_aramfejleszto_bajba_kerult_villanyautosoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2621e9ec-189e-4d65-93db-3adb105ab3a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_benzines_aramfejleszto_bajba_kerult_villanyautosoknak","timestamp":"2020. április. 08. 09:37","title":"Benzines áramfejlesztő érkezik bajba került villanyautósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7423d89e-613f-4a51-9142-832fc1f2c41c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió Bírósága (ECJ) szerdai döntésében utasította Lengyelországot, hogy azonnali hatállyal függessze fel a legfelső bíróság fegyelmi tanácsának a működését.","shortLead":"Az Európai Unió Bírósága (ECJ) szerdai döntésében utasította Lengyelországot, hogy azonnali hatállyal függessze fel...","id":"20200408_Az_EU_Birosaga_ismet_elmarasztalta_Lengyelorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7423d89e-613f-4a51-9142-832fc1f2c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670c07d4-a8f4-4665-9cee-215a4a739f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Az_EU_Birosaga_ismet_elmarasztalta_Lengyelorszagot","timestamp":"2020. április. 08. 13:01","title":"Az EU Bírósága ismét elmarasztalta Lengyelországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak sikerült lefotózniuk, amint a fekete lyuk plazmát lövell ki magából. Mindez több szempontból is értékes eredménynek számít.","shortLead":"A tudósoknak sikerült lefotózniuk, amint a fekete lyuk plazmát lövell ki magából. Mindez több szempontból is értékes...","id":"20200409_fekete_lyuk_foto_event_horizon_teleszkop_akkrecios_korong_plazma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7438df5b-7687-4549-9b42-0026204fa78e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_fekete_lyuk_foto_event_horizon_teleszkop_akkrecios_korong_plazma","timestamp":"2020. április. 09. 08:03","title":"Újabb történelmi fénykép készült egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5359a4-ba5f-4487-9403-7d3585b7957e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GfK szerint világszerte visszaesés volt a kiskereskedelemben, az otthoni tanuláshoz szükséges eszközöket viszont veszik, mint a cukrot.","shortLead":"A GfK szerint világszerte visszaesés volt a kiskereskedelemben, az otthoni tanuláshoz szükséges eszközöket viszont...","id":"20200409_kijarasi_tilalom_magyar_gyartok_kereskedok_gfk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5359a4-ba5f-4487-9403-7d3585b7957e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d20281-fb8a-43a8-b8db-f440f6706fc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_kijarasi_tilalom_magyar_gyartok_kereskedok_gfk","timestamp":"2020. április. 09. 12:16","title":"Notebookot, hűtőgépet és hajnyírót vesznek koronavírus-járvány alatt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]