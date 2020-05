Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1df8db8b-07d6-41b5-9329-4c1c883f80ab","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Meglepően jól teljesít a számítógépes játékprogramok egyik legfontosabb lelőhelyén az ION LANDS egyszerű, de látványos cyberpunk játéka, a Cloudpunk. Letöltöttük és kipróbáltuk.","shortLead":"Meglepően jól teljesít a számítógépes játékprogramok egyik legfontosabb lelőhelyén az ION LANDS egyszerű, de látványos...","id":"20200506_cloudpunk_pc_kritika_teszt_cyberpunk_stilusu_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1df8db8b-07d6-41b5-9329-4c1c883f80ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b39e02-5c34-4ea2-8135-0e8ab5bc051c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_cloudpunk_pc_kritika_teszt_cyberpunk_stilusu_videojatek","timestamp":"2020. május. 06. 19:33","title":"Magyar nyelvű cyberpunk játék hódít a Steamen, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c79ce1-ba32-464c-bbe5-fc9834ea06a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes azt állítja, az Artisjus-segély három hónapja az első bevétele.\r

\r

","shortLead":"Az énekes azt állítja, az Artisjus-segély három hónapja az első bevétele.\r

\r

","id":"20200507_Segelyek_a_zeneszeknek_Kallay_Saunders_visszaszolt_Majkanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4c79ce1-ba32-464c-bbe5-fc9834ea06a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a2aedf-b4fa-4ce9-8523-0baaf138283b","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Segelyek_a_zeneszeknek_Kallay_Saunders_visszaszolt_Majkanak","timestamp":"2020. május. 07. 09:28","title":"Segélyek a zenészeknek: Kállay-Saunders András visszaszólt Majkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ca1a36-f502-48de-9b4b-c44c5fc51bdc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy évvel eltolják a Puskás Arénába tervezett Ez az a nap!-ot.","shortLead":"Egy évvel eltolják a Puskás Arénába tervezett Ez az a nap!-ot.","id":"20200507_ez_az_a_nap_online_koncert_halasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39ca1a36-f502-48de-9b4b-c44c5fc51bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1773a77-0d24-40d4-b572-035b369df94e","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_ez_az_a_nap_online_koncert_halasztas","timestamp":"2020. május. 07. 11:56","title":"Idén csak online lesz Ez az a nap!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTK labdarúgó csapata, vezetősége és a szurkolótábor úgy döntött, hogy pályázat segítségével keresik meg a méltó, új indulót. A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunka alkotója összesen egymillió forint díjazásban részesül.\r

\r

","shortLead":"Az MTK labdarúgó csapata, vezetősége és a szurkolótábor úgy döntött, hogy pályázat segítségével keresik meg a méltó, új...","id":"20200506_Palyazaton_keresik_az_MTK_focicsapata_uj_indulojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4ae008-eb52-4d5c-bd6c-fc3e2a716b8c","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Palyazaton_keresik_az_MTK_focicsapata_uj_indulojat","timestamp":"2020. május. 06. 08:53","title":"Pályázaton keresik az MTK focicsapatának új indulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött.","shortLead":"A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött.","id":"20200506_A_BMW_elhalasztja_a_debreceni_uzemenek_az_epiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fe6944-9b32-4fcd-a08f-c124b55c5bdb","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_A_BMW_elhalasztja_a_debreceni_uzemenek_az_epiteset","timestamp":"2020. május. 06. 10:40","title":"A BMW elhalasztja a debreceni üzemének építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában hatszázan haltak meg a koronavírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában hatszázan haltak meg a koronavírus miatt.","id":"20200506_Mar_majdnem_8_ezren_haltak_meg_a_jarvanyban_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cefbfe-ac41-4d51-a78a-bcdf4ae4eed0","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Mar_majdnem_8_ezren_haltak_meg_a_jarvanyban_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 06. 05:42","title":"Már majdnem 8 ezren haltak meg a járványban Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki azonnal telefonos betegfelvételre, a személyes találkozókat pedig ütemezzék be 15 percenként. Az orvosok nehezen értik a döntést. Rájuk újabb adminisztrációs teher hárul, miközben jelentősen csökkenhet a rendelés alatt ellátott betegek száma, és akkor még ott a kérdés: ki fizeti a fertőzéseket kizáró tesztek árát?","shortLead":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki...","id":"20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83484eea-d69a-4cfe-8d39-adb967771332","keywords":null,"link":"/360/20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","timestamp":"2020. május. 07. 10:30","title":"Ha betegnek érzi magát, nyomja meg a 2-es gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465e2a83-1cf2-4f9d-9e09-b6b82e20976c","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Nem is olyan távoli, meglehetősen viharos évtizedek után az elmúlt években nemcsak visszaszerezte méltóságát az egri bor, hanem új dimenziók is nyíltak a borvidéken, többek között az Egri Borműhely megalakulásával. ","shortLead":"Nem is olyan távoli, meglehetősen viharos évtizedek után az elmúlt években nemcsak visszaszerezte méltóságát az egri...","id":"20200506_Uj_boros_honlap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465e2a83-1cf2-4f9d-9e09-b6b82e20976c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7845b02a-fb59-465f-b3e1-e1dcd4fba99d","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Uj_boros_honlap","timestamp":"2020. május. 06. 14:24","title":"Digitális térbe került az offline élvezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]